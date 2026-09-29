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Receta de ñoquis de acelga, rápida y fácil

Esta variante verde de la pasta tradicional combina verduras con queso rallado y harina, logrando cuatro porciones nutritivas, muy suaves y listas para servir en pocos minutos

Cuenco de barro con ñoquis verdes y queso rallado, acompañado de un tenedor sobre una servilleta en una mesa de madera.
: Ñoquis caseros de acelga, una alternativa liviana y colorida a los tradicionales ñoquis de papa. Se preparan en menos de 40 minutos y son ideales para el almuerzo del 29 - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando cae el 29 de cada mes, en muchas casas argentinas la tradición manda ñoquis, aunque no siempre tiene que ser la versión de papa. La acelga le suma color, un sabor más suave y una excusa perfecta para sumar verdura.

Esta variante circula hace décadas, sobre todo en hogares donde la acelga es una aliada indiscutida. Además, es una alternativa liviana frente a los ñoquis de papa, ideal para el almuerzo entre semana.

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Receta de ñoquis de acelga

Los ñoquis de acelga son pequeñas bolas de masa hechas con puré de acelga, harina y queso, que se hierven en agua con sal hasta que suben a la superficie. El resultado es una pasta casera de color verde intenso, tierna por dentro y lista para acompañar con la salsa que más guste.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 40 minutos: 25 minutos de preparación (hervido de la acelga, armado de la masa y formado de los ñoquis) y 15 minutos de cocción total en el agua hirviendo, contando las tandas.

Ingredientes

  1. 1 atado grande de acelga (aproximadamente 500 gr, sin los tallos)
  2. 250 gr de harina 0000, más un extra para amasar
  3. 1 huevo
  4. 100 gr de queso rallado (parmesano o reggianito)
  5. 1 pizca de nuez moscada
  6. Sal, cantidad necesaria
  7. Pimienta negra, a gusto
  8. Salsa a elección para servir (manteca y salvia, salsa de tomate o crema)
Ñoquis verdes con queso rallado y hojas frescas dentro de un cuenco de barro sobre una servilleta y una mesa de madera.
Se hierve la acelga, se escurre bien y se pica fina. Se mezcla con huevo, queso rallado y condimentos, se agrega harina hasta lograr un bollo tierno, y se forman los ñoquis en bastones cortados. Se cocinan en agua hirviendo con sal y se retiran apenas suben a la superficie - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ñoquis de acelga, paso a paso

  1. Lavar bien las hojas de acelga y descartar los tallos duros. Hervir en agua con sal durante 5 minutos, hasta que estén tiernas.
  2. Escurrir la acelga y exprimirla muy bien con las manos para eliminar todo el exceso de agua. Este paso es clave: si queda húmeda, la masa se pasa de líquida.
  3. Picar la acelga bien fino, casi como un puré, con un cuchillo o procesadora.
  4. En un bol grande, mezclar la acelga picada con el huevo, el queso rallado, la nuez moscada, sal y pimienta.
  5. Incorporar la harina de a poco, mezclando con las manos, hasta formar un bollo tierno que no se pegue en los dedos.
  6. Enharinar la mesada y dividir la masa en bastones largos de unos 2 cm de grosor.
  7. Cortar cada bastón en trozos de 2 cm y, si se quiere, marcarlos con un tenedor para que la salsa se adhiera mejor.
  8. Hervir abundante agua con sal en una olla grande. Cuando rompa el hervor, incorporar los ñoquis en tandas pequeñas para que no se peguen entre sí.
  9. Retirar cada ñoqui con espumadera apenas suba a la superficie, señal de que está cocido.
  10. Servir de inmediato con la salsa elegida y un toque extra de queso rallado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones generosas como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal aproximadamente
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 48 gr
  • Proteínas: 12 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los ñoquis crudos se conservan en la heladera hasta 24 horas, apoyados sobre una placa enharinada y cubiertos con un repasador. Para conservarlos más tiempo, se pueden freezar crudos sobre una bandeja hasta que endurezcan y luego pasarlos a una bolsa: pueden durar hasta 2 meses en el freezer. Se cocinan directamente congelados, sin necesidad de descongelar.

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