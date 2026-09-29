Semana de la Moda de París: así fue el desfile de Dior que reunió a Rosalía, Rihanna y Anya Taylor-Joy

La Semana de la Moda de París presenta las colecciones primavera-verano 2027 entre el 28 de septiembre y el 6 de octubre (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

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La Semana de la Moda de París ya está en marcha. Arrancó el 28 de septiembre y hasta el 6 de octubre la ciudad se transforma en la capital indiscutida del glamour: desfiles, estrenos de diseñadores y el desfile de celebridades del cine, la música y el mundo fashion que no da tregua.

El plato fuerte, recientemente, lo puso Dior, que armó una primera fila de lujo en el Jardín de las Tullerías con Rihanna, Jennifer Lawrence y Anya Taylor-Joy. Rosalía también se sumó a la cita y terminó de confirmar que este fue el desfile más comentado de la jornada.

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Rosalía asistió al desfile de Dior con un vestido negro intervenido por una flor de gran tamaño en blanco y negro (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Sobre la pasarela, el diseñador Jonathan Anderson presentó la colección femenina primavera-verano 2027, con una propuesta que jugó fuerte: sastrería relajada, transparencias, acentos metalizados y siluetas de cintura marcada que le dieron un giro fresco a la temporada.

Con este arranque, la semana promete seguir marcando el pulso de las tendencias para 2027.

Rihanna asistió al desfile de Dior en el Jardín de las Tullerías con un conjunto negro, como parte de la primera fila de la presentación primavera-verano 2027 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El desfile tuvo lugar junto al Bassin Octogonal, sobre una pasarela blanca rodeada de agua, niebla y árboles de alcanfor instalados para la ocasión.

La convocatoria puso el foco en la etapa de Anderson al frente de la casa francesa. El diseñador asumió la dirección creativa de las líneas femenina, masculina y de alta costura en 2025, y esta fue su tercera colección femenina de prêt-à-porter para la firma.

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Jennifer Lawrence eligió un vestido largo celeste de seda con detalles de encaje, sandalias de tiras y gafas oscuras para el desfile de Dior (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Rihanna, Jennifer Lawrence y Anya Taylor-Joy encabezaron la primera fila

Rihanna ocupó uno de los asientos de la primera fila con un conjunto negro, mientras que Jennifer Lawrence eligió un vestido largo celeste de seda con detalles de encaje, sandalias de tiras y gafas oscuras.

La actriz retomó así su presencia en las presentaciones de la marca, con la que mantiene una relación como embajadora.

Anya Taylor-Joy llevó una blusa negra de encaje transparente, falda ajustada y una pieza posterior con efecto capa para asistir al desfile de Dior (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Anya Taylor-Joy asistió con una blusa negra de encaje transparente, una falda ajustada y una pieza posterior de efecto capa.

El estilismo incorporó una de las claves que atravesaron la propuesta de Anderson: las transparencias trabajadas desde el contraste con estructuras de sastrería.

Greta Lee, Cynthia Erivo, Mia Goth y Miranda Kerr asistieron al desfile de Dior en el Jardín de las Tullerías, donde Jonathan Anderson presentó la colección primavera-verano 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las otras invitadas, Rosalía llevó un vestido negro con una flor de gran tamaño en blanco y negro. Greta Lee combinó un saco color crema, shorts rosa pálido y una estola oscura; Jisoo apostó por una blusa blanca y falda rosa escalonada.

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Cynthia Erivo, Mia Goth y Miranda Kerr completaron un frente de invitados que reunió música, cine y moda.

Dior llevó árboles de alcanfor y niebla al Jardín de las Tullerías

Dior instaló árboles de alcanfor y un estanque rodeado de niebla en el Jardín de las Tullerías para el montaje de la pasarela (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El montaje trasladó la atención hacia la relación entre paisaje, materiales y paso del tiempo. Los árboles de alcanfor previstos para la escenografía serán replantados en el Jardín de las Tullerías después de la presentación, de acuerdo con el concepto que acompañó a la colección.

La referencia central fue la tradición china de las nueces wénwán, que se giran en la palma de la mano hasta que el roce modifica su superficie y les da una pátina.

En las invitaciones, Dior incluyó un par de esas nueces. La idea de formas que se transforman con el uso se reflejó en prendas plegadas, superficies arrugadas y volúmenes menos rígidos.

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La propuesta de la firma incorporó elementos inspirados en las tradicionales nueces chinas wénwán para definir el pliegue de las prendas (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El resultado se apartó de una lectura estrictamente arquitectónica de los códigos de la maison. Anderson mantuvo las chaquetas entalladas, los juegos de cintura y las flores, pero introdujo desajustes, capas ligeras y terminaciones que privilegiaron el movimiento.

Las transparencias y los pantalones metalizados marcaron la propuesta para 2027

El diseño reinterpretó el peplum con blazers transparentes sobre minifaldas y camisas ajustadas a la cintura (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Las transparencias aparecieron en blusas, faldas, chaquetas y vestidos. Varias piezas de tejido ligero incluyeron pliegues, lazos de colas largas y aplicaciones que generaron volumen sin endurecer la silueta.

Los paneles de encaje y las superficies con plumas sumaron textura a looks de tonos neutros.

La niebla, el agua y los árboles enmarcaron la colección primavera-verano 2027 de Dior en París (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La sastrería se presentó con una caída más relajada. Hubo sacos cruzados amplios, camisas de rayas que salían de las capas superiores y prendas abotonadas de forma irregular.

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Los bralettes visibles debajo de chaquetas abiertas y los ribetes inspirados en pijamas incorporaron una apariencia deliberadamente informal.

Las modelos llevaron capas ligeras, plisados, flecos y dobladillos asimétricos sobre la pasarela instalada junto al Bassin Octogonal (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Los pantalones de efecto piel de serpiente metalizada, en plata y verde, funcionaron como los acentos más brillantes de la pasarela.

Dior los combinó con blazers holgados y camisas de rayas, una fórmula que contrapuso el brillo con códigos cotidianos de oficina.

La paleta se concentró en gris, beige, negro y blanco, con irrupciones de amarillo mantequilla, rosa pastel y azul empolvado.

También hubo estampados florales de inspiración impresionista, cuadros y rayas en una misma combinación. La mezcla de patrones evitó composiciones simétricas y reforzó la lógica de contraste de la colección.

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La colección de Dior incluyó pantalones de efecto piel de serpiente metalizada combinados con blazers amplios y telas transparentes (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El peplum regresa con una construcción diferente

Otro de los recursos que se repitieron fue el peplum, una silueta asociada a la chaqueta Bar y a la historia de Dior. Esta vez apareció en blazers transparentes sobre minifaldas con volumen y en camisas ajustadas a la cintura junto a faldas midi de línea A.

En lugar de construir una figura rígida, las prendas dejaron que el tejido se moviera. Las faldas mostraron dobladillos asimétricos; las mangas se abrieron hacia las muñecas y los pantalones se ensancharon levemente en los tobillos.

Los plisados y frunces crearon una textura de acordeón que modificó la forma de las piezas al caminar.

La pasarela mostró combinaciones de dos bolsos simultáneos y calzado plano con suela de goma junto a tacones (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La combinación de chaquetas de hombros definidos con faldas livianas, capas transparentes y flecos planteó una convivencia entre sastrería y fluidez.

En los accesorios, algunas modelos llevaron dos bolsos a la vez: uno pequeño y estructurado junto a una bolsa de mayor tamaño. También se vieron zapatos planos de suela de goma junto a tacones delicados.

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Jonathan Anderson saludó al cierre del desfile de Dior en París, tras presentar su tercera colección femenina de prêt-à-porter para la casa francesa (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La Semana de la Moda de París continúa hasta el 6 de octubre con presentaciones de Chanel, Louis Vuitton, Valentino y Hermès, entre otras casas.

Dior dejó instaladas varias de las líneas que seguirán en observación para la temporada primavera-verano 2027: lencería visible, transparencias, metalizados, siluetas de cintura marcada y acabados que priorizan la irregularidad.