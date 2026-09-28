Receta de yogur casero de durazno, rápida y fácil

La receta de yogurt casero de durazno resulta adecuada para desayunos, meriendas o postres (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El yogur casero de durazno se elabora con una base de yogur natural y una compota preparada con fruta cocida, azúcar y jugo de limón. La combinación reúne la cremosidad del lácteo con el sabor y los trozos del durazno, que se incorporan una vez que la cocción se enfría. Tras un período de refrigeración, la preparación puede servirse en porciones individuales.

Por sus características, puede formar parte de los desayunos y las meriendas, o utilizarse como postre. La receta requiere pocos ingredientes y una cocción breve para preparar la fruta, mientras que el frío posterior permite que la mezcla adquiera una consistencia más firme antes de servirla.

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En Argentina, el durazno tiene mayor disponibilidad durante la temporada de verano, por lo que esta preparación suele realizarse en esos meses. También constituye una alternativa para utilizar frutas maduras que todavía se encuentran en condiciones de consumo, antes de que comiencen a deteriorarse.

Receta de yogur casero de durazno

La preparación se compone de una base de yogur natural y una compota de duraznos elaborada con fruta, azúcar, jugo de limón y una pequeña cantidad de agua. Los duraznos se cocinan durante unos minutos hasta ablandarse, sin que pierdan por completo su forma, y luego deben enfriarse antes de incorporarlos al lácteo.

Una vez integrada la compota, la mezcla se distribuye en recipientes individuales y se conserva en refrigeración durante al menos dos horas. Este paso permite que el yogur adquiera mayor cuerpo y que se unifiquen los sabores. El resultado es una preparación de textura cremosa, con trozos de fruta visibles, apta para servir fría.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos , más 2 horas de frío .

Preparación: 10 minutos .

Cocción: 5 minutos.

Ingredientes

500 g de yogur natural firme, sin azúcar. 3 duraznos maduros. 2 cucharadas de azúcar. 1 cucharadita de jugo de limón. 1 cucharadita de esencia de vainilla. 2 cucharadas de agua.

Los duraznos se cocinan a fuego medio durante cinco minutos junto con agua, azúcar y jugo de limón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer yogur casero de durazno, paso a paso

Lavar, pelar y cortar los duraznos en cubos pequeños. Colocar la fruta en una cacerola junto con el azúcar, el jugo de limón y el agua. Cocinar a fuego medio durante 5 minutos, hasta que los duraznos estén tiernos pero conserven algo de textura. Retirar del fuego y dejar enfriar por completo. La fruta debe estar fría antes de mezclarla con el yogur, para evitar que se corte. Colocar el yogurt natural en un bowl. Agregar la esencia de vainilla y mezclar hasta obtener una textura pareja. Incorporar la compota de durazno fría. Mezclar suavemente para conservar algunos trozos de fruta. Repartir la preparación en 4 vasos o frascos. Llevar a la heladera durante 2 horas antes de servir. El frío ayuda a que el yogur tome más cuerpo y concentre el sabor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Valores aproximados por porción:

Calorías: 145 kcal

Grasas: 4 g

Carbohidratos: 22 g

Proteínas: 6 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conservar el yogur de durazno en la heladera, dentro de frascos o recipientes con tapa, durante 3 días.

No se recomienda congelarlo, porque el yogur puede separarse y perder su textura cremosa al descongelarse.