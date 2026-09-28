El lado desconocido de Stephen Hawking: la teoría que más orgullo le dio y su explicación sobre el momento del Big Bang

El biógrafo Graham Farmelo publicó la obra Hawking: His Life and Work para reconstruir la trayectoria del físico Stephen Hawking. (UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE)

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Un hombre al que le dieron dos o tres años de vida en su juventud llegó a los 76, reformuló la física del cosmos y se convirtió en uno de los científicos más reconocidos del siglo XX. Stephen Hawking desafió las leyes de la naturaleza y también un diagnóstico que parecía definitivo. Su historia combina una enfermedad neurodegenerativa que le quitó movilidad, aportes decisivos al estudio de los agujeros negros y una fama mundial poco habitual para un físico teórico.

Una reseña publicada en la revista científica Nature reveló detalles inéditos sobre su vida personal, su formación académica y el desarrollo de sus investigaciones, lejos de la imagen simplificada que consolidó su fama mundial. El físico teórico Neil Turok, quien conoció a Hawking en 1996 y trabajó con él en la Universidad de Cambridge, destacó una dedicatoria dirigida a “cualquier persona que piense en rendirse ante la vida”.

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Esos aspectos forman parte de Hawking: His Life and Work, la obra del biógrafo Graham Farmelo.

Hawking llegó a Cambridge sin un problema claro

Hawking ingresó a la Universidad de Oxford con fama de alumno brillante pero poco aplicado. Pasó sus años allí entre las fiestas y los entrenamientos de remo. Hacia el final de su segundo año, su interés giró hacia la cosmología (el estudio del origen, la estructura y la evolución del universo) y asistió a una escuela de verano en el Real Observatorio de Greenwich, en Herstmonceux, Reino Unido.

Con ese impulso, decidió hacer su doctorado en Cambridge, donde esperaba trabajar con Fred Hoyle, un reconocido cosmólogo. Obtuvo un diploma de primera clase en Oxford y fue aceptado para trabajar con Dennis Sciama, un joven teórico que, según Turok, resultó ser un excelente director de tesis.

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Los médicos diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica a Stephen Hawking al inicio de sus estudios de doctorado. (NASA)

Al comenzar su doctorado, Hawking recibió el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta de forma progresiva las neuronas encargadas de controlar los músculos. Los médicos le dieron entre dos y tres años de vida. Sin embargo, Hawking llegó a los 76 años y sostuvo una carrera científica y pública de alcance mundial pese a la pérdida gradual de movilidad y de la voz.

Fue en ese período cuando Farmelo detecta el punto de quiebre. El matemático Roger Penrose demostró que una estrella con masa suficiente colapsa de manera inevitable y forma un agujero negro. Sciama invitó a Penrose a dar un seminario en Cambridge, y Hawking entendió que los mismos métodos podían aplicarse al Big Bang, el momento en que el universo comenzó a expandirse. Esa intuición dio forma a su tesis, Properties of Expanding Universes. Penrose, nombrado como evaluador externo, encontró un error en el último capítulo pero quedó tan impresionado que se convirtió en uno de sus principales promotores.

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La relatividad general guió sus investigaciones sobre agujeros negros y el origen del universo

Hawking construyó su carrera sobre la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, que explica cómo la gravedad moldea el espacio y el tiempo. Se trata probablemente de la teoría científica más elegante jamás formulada, pero también de una de las más difíciles de manejar matemáticamente. Hawking la dominó a través de intuiciones geométricas profundas.

Décadas después, los esfuerzos del físico Kip Thorne y del experimentalista Rainer Weiss culminaron en la detección de ondas gravitacionales, que son perturbaciones en el tejido del espacio-tiempo producidas por eventos cataclísmicos como la fusión de agujeros negros. Esas observaciones confirmaron una predicción de Hawking: que la superficie total de dos agujeros negros crece cuando se fusionan.

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La detección de ondas gravitacionales confirmó la predicción de Stephen Hawking sobre el comportamiento de los agujeros negros. (REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)

El satélite Planck también aportó pruebas de que la relatividad general describe con precisión cómo las primeras estrellas y galaxias se condensaron bajo el efecto de la gravedad. Y las especulaciones de Hawking sobre el origen cuántico de las estructuras del universo primitivo podrían también confirmarse en el futuro.

Sin embargo, no todo fue certeza. Hawking abrazó teorías como la supergravedad y la teoría de supercuerdas, dos marcos teóricos que intentan unificar la relatividad general (la física que describe cómo la gravedad moldea el espacio y el tiempo a gran escala) con la mecánica cuántica, que es la física que rige el comportamiento de las partículas subatómicas. La supergravedad, en particular, propone que cada partícula conocida tiene una “supercompañera” aún no detectada, y que esa simetría profunda entre partículas podría ser la base de todas las leyes de la naturaleza.

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En su conferencia inaugural como profesor Lucasiano en Cambridge en 1980, Hawking afirmó que la supergravedad podría ser esa teoría definitiva. Esa conclusión fue prematura: la supergravedad nunca realizó una predicción verificable con éxito y hoy funciona, en palabras del propio Turok, como un “modelo de juguete”, útil para explorar ideas pero incapaz de describir el mundo real.

Más allá de la física, Hawking sostuvo compromisos políticos y humanos que la biografía apenas alcanza a retratar

La biografía de Farmelo subestima la dimensión social de Hawking. En 2008, el físico visitó el Instituto Africano de Ciencias Matemáticas (AIMS) en Muizenberg, Sudáfrica, institución que Turok ayudó a fundar en 2003. Durante esa visita se reunió con el expresidente Nelson Mandela. En 1997, viajó a Vietnam y se convirtió en padrino de un huérfano vietnamita llamado Thu Nhàn, quien luego lo visitó en Cambridge.

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El cosmólogo advirtió en 2014 sobre los riesgos que el desarrollo de una inteligencia artificial plena representa para la humanidad. (AP)

En 1988, Hawking publicó A Brief History of Time (Breve historia del tiempo), un libro que generó un interés masivo en la cosmología y se convirtió en un éxito de ventas global. Años más tarde, cuando Turok le preguntó sobre la película The Theory of Everything de 2014 (que lo retrata con Eddie Redmayne en el papel protagónico), Hawking levantó las cejas para decir que sí le gustaba, pero escribió en su computadora que era “pura ficción”.

Entre todos sus trabajos, el que más orgullo le generó fue la llamada “propuesta sin frontera”, un modelo matemático que desarrolló junto al físico teórico James Hartle para intentar explicar cómo comenzó el universo. La idea parte de una pregunta que parece simple pero desafía los límites de la física: ¿qué había antes del Big Bang? Hawking y Hartle sugieren que esa pregunta carece de sentido, porque el tiempo mismo habría surgido con el universo. El modelo no está completo, pero sigue inspirando tanto a científicos como a personas fuera del mundo académico.

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En 2014, en una entrevista con la BBC, advirtió que “el desarrollo de una inteligencia artificial plena podría significar el fin de la raza humana”. Una advertencia que pocos tomaron en serio entonces pero que hoy es una pregunta abierta. El contexto en ese entonces era otro: Hawking dependía de computadoras para hablar y comunicarse, lo que según Turok lo colocaba en una posición privilegiada para reflexionar sobre el papel que las máquinas podrían tener en el futuro.

Hoy, esa pregunta ya no es marginal. Si los algoritmos de inteligencia artificial van a ayudar a la humanidad, distraerla o directamente reemplazarla en tareas centrales del pensamiento científico es algo que aún no tiene respuesta clara. Lo que sí afirma Turok es que para mantener el control sobre esas herramientas se necesita exactamente lo que Hawking personificó: foco y determinación.

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