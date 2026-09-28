Alta costura, sastrería y cambios de look: cómo las celebridades transformaron sus bodas en una pasarela

Las figuras del espectáculo incorporaron nuevas formas de vestir para sus enlaces, con propuestas que combinan códigos tradicionales, diseños contemporáneos y elecciones personales (Créditos: Instagram/@Dualipa)

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Un blazer sin corbata en lugar del esmoquin clásico, un vestido de novia teñido de rosa antiguo, un velo bordado con 25 mil plumas: la temporada de bodas de celebridades dejó atrás el uniforme blanco y negro que dominó las ceremonias durante décadas.

Dove Cameron, Dua Lipa, Cristiano Ronaldo y Demi Lovato protagonizaron algunos de los enlaces más comentados del año, y cada uno eligió romper con al menos una regla del manual nupcial tradicional.

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Las firmas de alta costura se convirtieron en protagonistas silenciosas de estos casamientos: Schiaparelli, Chanel y Gucci diseñaron piezas exclusivas que en varios casos exigieron cientos de horas de trabajo artesanal. La sastrería reemplazó al vestido de tul, los trajes cruzados se impusieron sobre el esmoquin y los cambios de vestuario entre la ceremonia y la fiesta se volvieron una constante entre las parejas más fotografiadas del momento.

El resultado fue una temporada de bodas que funcionó, también, como pasarela: cada elección de vestuario contó una historia distinta sobre la relación de la pareja, desde el color que evocó el primer encuentro hasta el diseño que tardó más de mil horas en confeccionarse.

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Dove Cameron y Damiano David

Dove Cameron incorporó la sastrería blanca a su vestuario nupcial junto a Damiano David

La cantante y actriz estadounidense Dove Cameron y el músico italiano Damiano David se casaron el 24 de septiembre en el Palazzo Comunale de Montalcino, en la Toscana. Llegaron en un automóvil descapotable color crema y celebraron luego en privado en la región de Val d’Orcia.

Cameron eligió un conjunto blanco hecho a medida por Giorgio Armani. El atuendo reunió un blazer estructurado, camisa translúcida, corbata, pantalón amplio y un cinturón que marcó la cintura.

Una capa larga, integrada a la pieza superior, sustituyó el velo. El ramo de calas blancas mantuvo la misma gama cromática.

Damiano David eligió un traje en tonos crema para coordinar su imagen con Dove Cameron (LaPresse/Alamy Live News)

David llevó un traje cruzado color crema, con camisa beige y pantalón marfil. Sumó un pañuelo de seda tostado sobre los hombros y zapatos negros de punta cuadrada.

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Los dos looks evitaron el contraste entre vestido blanco y traje oscuro, una fórmula habitual en las ceremonias de celebridades.

Dua Lipa y Callum Turner

Dua Lipa y el actor británico Callum Turner formalizaron su unión con una ceremonia civil el 31 de mayo en el Old Marylebone Town Hall de Londres.

Una semana después, el 6 de junio, organizaron una segunda celebración en Villa Valguarnera, cerca de Palermo, en Sicilia.

Dua Lipa presentó varios cambios de vestuario durante sus celebraciones matrimoniales con Callum Turner

Para el acto civil, Lipa vistió un conjunto blanco de falda y chaqueta de Schiaparelli Haute Couture, diseñado por Daniel Roseberry.

La chaqueta asimétrica incluyó botones dorados personalizados. La cantante completó el vestuario con guantes blancos, zapatos Christian Louboutin y un sombrero de ala ancha de Stephen Jones.

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Turner optó por un traje cruzado azul marino, con camisa y corbata en la misma tonalidad. La elección de Lipa retomó la tradición de los trajes de novia, aunque con una silueta contemporánea y detalles propios de la casa francesa.

La cantante combinó la sastrería, la alta costura y los materiales ornamentales en sus looks nupciales (Créditos: Instagram/@Dualipa)

Para la ceremonia siciliana, la artista usó un vestido de Chanel Haute Couture con espalda descubierta, cristales, plumas y una cola amplia.

El diseño, creado por Matthieu Blazy, incluyó un tocado de plumas y un velo largo bordado. La firma informó que el vestido requirió 1.155 horas de trabajo, 480.000 cuentas bordadas a mano y 25.000 plumas en el forro.

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Callum Turner acompañó las distintas celebraciones con trajes que contrastaron con las propuestas de Dua Lipa (Backgrid UK/The Grosby Group)

El itinerario de la pareja también incorporó una tercera imagen nupcial: en los festejos previos de Palermo, Lipa llevó un vestido halter de cuero y plumas de Bottega Veneta, mientras Turner usó un traje de lino beige de Jacquemus.

El paso de la sastrería blanca a la alta costura y luego a materiales menos convencionales convirtió la boda en una secuencia de vestuarios con códigos propios.

Durante los festejos junto a Callum Turner, la cantante británica alternó un conjunto de Schiaparelli, una creación de Chanel y una propuesta de Bottega Veneta con detalles artesanales y materiales inesperados (Créditos: Instagram/@Dualipa)

Las ceremonias de Cameron y David, por un lado, y de Lipa y Turner, por otro, mostraron dos rutas distintas: una apuesta por el vestuario coordinado y monocromático, y otra por cambios de look que separaron el registro civil de la gran celebración.

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez eligió un conjunto blanco de Gucci para formalizar su unión con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron el 11 de agosto de 2026 en una ceremonia civil en su casa de Cascais, Portugal. La celebración reunió a sus cinco hijos y a cuatro testigos, en lugar de una recepción de gran escala.

La pareja recurrió a Gucci, una elección vinculada con el comienzo de su relación: se conocieron en una tienda de la firma en Madrid.

La pareja reemplazó los atuendos nupciales tradicionales por prendas coordinadas en tonos claros (@cristiano, @feorginagio)

Rodríguez usó un conjunto blanco de chaqueta y falda lápiz en faille de seda, acompañado por camisa de crepé de China y zapatos de satén con el herraje Horsebit.

Ronaldo vistió un traje beige claro de algodón, con camiseta blanca y mocasines de la misma casa. La sastrería en tonos blanco y beige reemplazó el vestido largo y el esmoquin.

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Emma Roberts y Cody John

Emma Roberts llevó un vestido rosa antiguo de Monique Lhuillier durante la ceremonia

Emma Roberts se casó con el actor Cody John el 25 de julio de 2026 en Sun Valley, Idaho. Para la ceremonia, la actriz usó un vestido a medida de Monique Lhuillier confeccionado en gasa de seda en un color bautizado como rosa antiguo, alejado del blanco óptico.

Cody John utilizó un esmoquin color chocolate que contrastó con la paleta clara del enlace

El diseño incorporó corsé, drapeado, encaje francés y un velo del mismo tono. Roberts completó el cambio de vestuario en la fiesta posterior con un conjunto negro de corsé de encaje Chantilly y falda de organza, basado en una pieza de archivo de la diseñadora.

John eligió un esmoquin color chocolate de Ferragamo, en contraste con la paleta clara de la ceremonia.

Demi Lovato y Jordan “Jutes” Lutes

Demi Lovato estrenó un vestido de satén blanco perla diseñado por Vivienne Westwood (Instagram: Demi Lovato)

La cantante Demi Lovato contrajo matrimonio con el músico Jordan “Jutes” Lutes el 25 de mayo de 2025 en California.

Su primer vestido fue una creación de Vivienne Westwood en satén de seda blanco perla, con corsé, escote hombros descubiertos y velo de tul marfil hasta el suelo.

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La cantante cambió a una silueta columna con aplicaciones de perlas durante la recepción (Instagram: Demi Lovato)

Para la recepción, Lovato cambió a un vestido columna de satén marfil de la misma firma. El segundo diseño mantuvo el corsé drapeado y sumó hilos de perlas aplicados sobre el escote. Lutes vistió un traje de Saint Laurent para la ceremonia.