Tendencias

Alta costura, sastrería y cambios de look: cómo las celebridades transformaron sus bodas en una pasarela

Vestidos en tonos inesperados, blazers sin esmoquin, velos con plumas y conjuntos pensados para cada momento de la celebración marcaron los casamientos de Dove Cameron, Dua Lipa, Cristiano Ronaldo, Emma Roberts y Demi Lovato

Dua Lipa revela su vestido novia en fotos oficiales de su boda italiana
Las figuras del espectáculo incorporaron nuevas formas de vestir para sus enlaces, con propuestas que combinan códigos tradicionales, diseños contemporáneos y elecciones personales (Créditos: Instagram/@Dualipa)
Guardar

Un blazer sin corbata en lugar del esmoquin clásico, un vestido de novia teñido de rosa antiguo, un velo bordado con 25 mil plumas: la temporada de bodas de celebridades dejó atrás el uniforme blanco y negro que dominó las ceremonias durante décadas.

Dove Cameron, Dua Lipa, Cristiano Ronaldo y Demi Lovato protagonizaron algunos de los enlaces más comentados del año, y cada uno eligió romper con al menos una regla del manual nupcial tradicional.

PUBLICIDAD

Las firmas de alta costura se convirtieron en protagonistas silenciosas de estos casamientos: Schiaparelli, Chanel y Gucci diseñaron piezas exclusivas que en varios casos exigieron cientos de horas de trabajo artesanal. La sastrería reemplazó al vestido de tul, los trajes cruzados se impusieron sobre el esmoquin y los cambios de vestuario entre la ceremonia y la fiesta se volvieron una constante entre las parejas más fotografiadas del momento.

El resultado fue una temporada de bodas que funcionó, también, como pasarela: cada elección de vestuario contó una historia distinta sobre la relación de la pareja, desde el color que evocó el primer encuentro hasta el diseño que tardó más de mil horas en confeccionarse.

PUBLICIDAD

Dove Cameron y Damiano David

dove cameron y damiano david casamiento
Dove Cameron incorporó la sastrería blanca a su vestuario nupcial junto a Damiano David

La cantante y actriz estadounidense Dove Cameron y el músico italiano Damiano David se casaron el 24 de septiembre en el Palazzo Comunale de Montalcino, en la Toscana. Llegaron en un automóvil descapotable color crema y celebraron luego en privado en la región de Val d’Orcia.

Cameron eligió un conjunto blanco hecho a medida por Giorgio Armani. El atuendo reunió un blazer estructurado, camisa translúcida, corbata, pantalón amplio y un cinturón que marcó la cintura.

Una capa larga, integrada a la pieza superior, sustituyó el velo. El ramo de calas blancas mantuvo la misma gama cromática.

dove cameron y damiano david casamiento
Damiano David eligió un traje en tonos crema para coordinar su imagen con Dove Cameron (LaPresse/Alamy Live News)

David llevó un traje cruzado color crema, con camisa beige y pantalón marfil. Sumó un pañuelo de seda tostado sobre los hombros y zapatos negros de punta cuadrada.

Los dos looks evitaron el contraste entre vestido blanco y traje oscuro, una fórmula habitual en las ceremonias de celebridades.

Dua Lipa y Callum Turner

Dua Lipa y el actor británico Callum Turner formalizaron su unión con una ceremonia civil el 31 de mayo en el Old Marylebone Town Hall de Londres.

Una semana después, el 6 de junio, organizaron una segunda celebración en Villa Valguarnera, cerca de Palermo, en Sicilia.

Una pareja sonriente y feliz, el hombre en traje azul y la mujer en traje sastre blanco con sombrero, descienden escaleras mientras cae confeti
Dua Lipa presentó varios cambios de vestuario durante sus celebraciones matrimoniales con Callum Turner

Para el acto civil, Lipa vistió un conjunto blanco de falda y chaqueta de Schiaparelli Haute Couture, diseñado por Daniel Roseberry.

La chaqueta asimétrica incluyó botones dorados personalizados. La cantante completó el vestuario con guantes blancos, zapatos Christian Louboutin y un sombrero de ala ancha de Stephen Jones.

Turner optó por un traje cruzado azul marino, con camisa y corbata en la misma tonalidad. La elección de Lipa retomó la tradición de los trajes de novia, aunque con una silueta contemporánea y detalles propios de la casa francesa.

Dua Lipa revela su vestido novia en fotos oficiales de su boda italiana
La cantante combinó la sastrería, la alta costura y los materiales ornamentales en sus looks nupciales (Créditos: Instagram/@Dualipa)

Para la ceremonia siciliana, la artista usó un vestido de Chanel Haute Couture con espalda descubierta, cristales, plumas y una cola amplia.

El diseño, creado por Matthieu Blazy, incluyó un tocado de plumas y un velo largo bordado. La firma informó que el vestido requirió 1.155 horas de trabajo, 480.000 cuentas bordadas a mano y 25.000 plumas en el forro.

Callum Turner acompañó las distintas celebraciones con trajes que contrastaron con las propuestas de Dua Lipa (Backgrid UK/The Grosby Group)
Callum Turner acompañó las distintas celebraciones con trajes que contrastaron con las propuestas de Dua Lipa (Backgrid UK/The Grosby Group)

El itinerario de la pareja también incorporó una tercera imagen nupcial: en los festejos previos de Palermo, Lipa llevó un vestido halter de cuero y plumas de Bottega Veneta, mientras Turner usó un traje de lino beige de Jacquemus.

El paso de la sastrería blanca a la alta costura y luego a materiales menos convencionales convirtió la boda en una secuencia de vestuarios con códigos propios.

Dua Lipa revela su vestido novia en fotos oficiales de su boda italiana
Durante los festejos junto a Callum Turner, la cantante británica alternó un conjunto de Schiaparelli, una creación de Chanel y una propuesta de Bottega Veneta con detalles artesanales y materiales inesperados (Créditos: Instagram/@Dualipa)

Las ceremonias de Cameron y David, por un lado, y de Lipa y Turner, por otro, mostraron dos rutas distintas: una apuesta por el vestuario coordinado y monocromático, y otra por cambios de look que separaron el registro civil de la gran celebración.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Logo Vogue. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez de pie frente a un mural con globo terráqueo y figuras. Sillas de madera. Texto Cris y Gio y "It was a dream"
Georgina Rodríguez eligió un conjunto blanco de Gucci para formalizar su unión con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron el 11 de agosto de 2026 en una ceremonia civil en su casa de Cascais, Portugal. La celebración reunió a sus cinco hijos y a cuatro testigos, en lugar de una recepción de gran escala.

La pareja recurrió a Gucci, una elección vinculada con el comienzo de su relación: se conocieron en una tienda de la firma en Madrid.

La foto que confirmaría la boda secreta entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo (@cristiano, @feorginagio)
La pareja reemplazó los atuendos nupciales tradicionales por prendas coordinadas en tonos claros (@cristiano, @feorginagio)

Rodríguez usó un conjunto blanco de chaqueta y falda lápiz en faille de seda, acompañado por camisa de crepé de China y zapatos de satén con el herraje Horsebit.

Ronaldo vistió un traje beige claro de algodón, con camiseta blanca y mocasines de la misma casa. La sastrería en tonos blanco y beige reemplazó el vestido largo y el esmoquin.

Emma Roberts y Cody John

Mujer rubia con vestido de novia blanco largo y hombre con traje oscuro y pajarita posan de pie en un campo de hierba seca con árboles al fondo
Emma Roberts llevó un vestido rosa antiguo de Monique Lhuillier durante la ceremonia

Emma Roberts se casó con el actor Cody John el 25 de julio de 2026 en Sun Valley, Idaho. Para la ceremonia, la actriz usó un vestido a medida de Monique Lhuillier confeccionado en gasa de seda en un color bautizado como rosa antiguo, alejado del blanco óptico.

Una mujer rubia con vestido blanco de gasa y un hombre de traje oscuro caminan descalzos de la mano por un césped, flanqueados por invitados y flores
Cody John utilizó un esmoquin color chocolate que contrastó con la paleta clara del enlace

El diseño incorporó corsé, drapeado, encaje francés y un velo del mismo tono. Roberts completó el cambio de vestuario en la fiesta posterior con un conjunto negro de corsé de encaje Chantilly y falda de organza, basado en una pieza de archivo de la diseñadora.

John eligió un esmoquin color chocolate de Ferragamo, en contraste con la paleta clara de la ceremonia.

Demi Lovato y Jordan “Jutes” Lutes

Demi Lovato estrenó un vestido de satén blanco perla diseñado por Vivienne Westwood (Instagram: Demi Lovato)
Demi Lovato estrenó un vestido de satén blanco perla diseñado por Vivienne Westwood (Instagram: Demi Lovato)

La cantante Demi Lovato contrajo matrimonio con el músico Jordan “Jutes” Lutes el 25 de mayo de 2025 en California.

Su primer vestido fue una creación de Vivienne Westwood en satén de seda blanco perla, con corsé, escote hombros descubiertos y velo de tul marfil hasta el suelo.

La cantante cambió a una silueta columna con aplicaciones de perlas durante la recepción (Instagram: Demi Lovato)
La cantante cambió a una silueta columna con aplicaciones de perlas durante la recepción (Instagram: Demi Lovato)

Para la recepción, Lovato cambió a un vestido columna de satén marfil de la misma firma. El segundo diseño mantuvo el corsé drapeado y sumó hilos de perlas aplicados sobre el escote. Lutes vistió un traje de Saint Laurent para la ceremonia.

Temas Relacionados

Dua LipaBodasModaBodas de celebridadesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los restos de una madre sepultada con su hijo en los brazos: qué investigan los arqueólogos tras hallar 30 tumbas medievales en Italia

Un equipo de científicos sacó a la luz una necrópolis de los siglos XII y XIII donde yacía una mujer de entre 30 y 40 años junto a un pequeño de cuatro años. Los exámenes antropológicos y óseos buscan determinar más detalles

Los restos de una madre sepultada con su hijo en los brazos: qué investigan los arqueólogos tras hallar 30 tumbas medievales en Italia

Zoe Hochbaum será la protagonista del universo digital de Cher: 25 años de una marca que reúne moda y talento

La firma de la diseñadora María Cher celebra sus bodas de plata con una nueva etapa audiovisual que incorpora a la joven actriz como figura central de sus contenidos. La propuesta combina la estética editorial con el lenguaje propio de las plataformas y busca llevar las prendas a escenas cotidianas y ficcionales. La campaña por dentro

Zoe Hochbaum será la protagonista del universo digital de Cher: 25 años de una marca que reúne moda y talento

Inclusión de personas con autismo: las barreras que permanecen en la escuela, el empleo y la autonomía

Durante su columna semanal en Infobae al Mediodía, la directora editorial Daniela Blanco, planteó que las familias necesitan respuestas sostenidas, desde vacantes transparentes y maestros de apoyo hasta alternativas para la adultez

Inclusión de personas con autismo: las barreras que permanecen en la escuela, el empleo y la autonomía

Insomnio: por qué dormir mal se relaciona con más riesgo de sufrir ACV

Investigadores italianos analizaron datos de más de 1,3 millones de personas y hallaron que las dificultades persistentes para descansar se asocian con mayor posibilidad de eventos cerebrovasculares. Cuál es la causa

Insomnio: por qué dormir mal se relaciona con más riesgo de sufrir ACV

5 errores que arruinan el café en casa y cómo remediarlos, según la ciencia

Desde la molienda hasta el almacenamiento del grano, diversos estudios científicos detallan por qué pequeños cambios de hábito pueden dejar secuelas en el sabor de cada taza

5 errores que arruinan el café en casa y cómo remediarlos, según la ciencia

DEPORTES

Cine privado, piscina y una disco: así es la mansión que le perteneció a Mike Tyson y está a la venta en USD 10 millones

Cine privado, piscina y una disco: así es la mansión que le perteneció a Mike Tyson y está a la venta en USD 10 millones

El golazo de Olisé para el triunfo de la Francia de Zidane y la goleada de Italia: las perlitas de la Nations League

La enfática respuesta de Carlo Ancelotti a las críticas por el presente de la selección de Brasil

Los argentinos ya conocen a sus rivales para los ATP 500 de Beijing y Tokio: todos los cruces

“Los fabulosos 50″ de una leyenda del fútbol en Las Vegas: el particular menú y un baile que se hizo viral

TELESHOW

Daniela Celis habló por primera vez sobre la denuncia a Thiago Medina: “Con ella no son primos de sangre, ni de apellido”

Daniela Celis habló por primera vez sobre la denuncia a Thiago Medina: “Con ella no son primos de sangre, ni de apellido”

Iván de Pineda sobre el blooper de Maru Botana en Pasapalabra: “Esto es viral, Maru”

Marley se golpeó la cabeza contra una escalera y terminó con una sutura, la reacción de su hija Milenka: “Nana se hizo papá”

El conmovedor recuerdo de Facundo Arana a Romina Yan en el aniversario de su muerte: “Dejó una huella de cariño enorme”

Mica Lapegüe mostró la reacción que tuvo al amamantar por primera vez a su hija: “No creía la fuerza que tiene”

INFOBAE AMÉRICA

El turismo sostiene más de 300 mil empleos en El Salvador, mientras los visitantes ya superan los 3.2 millones

El turismo sostiene más de 300 mil empleos en El Salvador, mientras los visitantes ya superan los 3.2 millones

Novio salvadoreño de Sheynnis Palacios sugiere casarse en la Catedral Metropolitana de San Salvador

Oro, café y trabajo forzoso: por qué el modelo exportador de Nicaragua lo ata al eslabón más barato de la cadena global

Comercios panameños continúan incumpliendo norma que otorga descuentos a los adultos mayores

Alertan que la violencia contra las mujeres en Honduras deja miles de víctimas