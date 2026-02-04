Receta de yogur casero firme, rápida y fácil

La receta de yogur casero firme destaca por su sencillez y permite evocar sabores auténticos y naturales, sin aditivos industriales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur casero firme brindó una experiencia única: textura compacta, aroma lácteo y el recuerdo de sabores simples y auténticos. Prepararlo en casa permitió recuperar recetas tradicionales y alejadas de los aditivos industriales. Su elaboración representó un acto de dedicación y cuidado, invitando a disfrutarlo con calma en cualquier momento del día.

Durante décadas, la preparación de yogur casero acompañó a familias argentinas en pueblos y ciudades. Se sirvió en desayunos y meriendas junto a frutas, cereales o miel, ofreciendo una alternativa natural y económica frente a las versiones industriales. Esta costumbre permitió ajustar dulzor y firmeza según el gusto familiar, además de involucrar a los más chicos en la cocina.

Hoy, la tendencia de hacer alimentos en casa recobró fuerza por la búsqueda de ingredientes simples y la decisión de evitar ultraprocesados. El yogur casero firme, fácil de preparar y sin necesidad de electrodomésticos especiales, se mantuvo vigente como una opción saludable y versátil, adaptándose a la creatividad de cada familia.

El yogur casero permite ajustar la textura, el dulzor y la firmeza según las preferencias de cada familia argentina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de yogur casero firme

El yogur casero firme requirió atención a los detalles, aunque su preparación resultó sencilla. Se mezcló leche entera —fresca o de sachet— con una pequeña cantidad de yogur natural sin azúcar, utilizado como cultivo iniciador. Tras calentar la leche hasta casi hervir y dejarla enfriar a 45 °C, se añadió el yogur iniciador bien disuelto y, para lograr mayor densidad, algunos optaron por incorporar leche en polvo.

La mezcla se colocó en un frasco limpio y tapado, manteniendo la temperatura constante durante la fermentación. Se recomendó envolver el recipiente o dejarlo en un ambiente cálido para asegurar una fermentación pareja. El tiempo de espera, entre ocho y diez horas sin mover el frasco, resultó fundamental para que el yogur adquiriera su textura característica.

Al finalizar la fermentación, el yogur se llevó a la heladera, donde terminó de asentarse y tomó cuerpo. El resultado fue un producto de sabor suave y natural, que se conservó varios días. Se disfrutó solo, acompañado de frutas o frutos secos, y también como base para otras recetas.

Tiempo de preparación

Total: 8 a 10 horas

Preparación activa: 20 minutos

Fermentación: 8 a 10 horas

Ingredientes

1 litro de leche entera (preferentemente fresca)

2 cucharadas colmadas de yogur natural firme (sin azúcar, sin sabor, con cultivos vivos)

(Opcional) 2 cucharadas de leche en polvo (mejora la firmeza)

Cada porción de yogur casero aporta 110 calorías, 6 gramos de proteínas y 8 gramos de carbohidratos, contribuyendo a una dieta equilibrada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer yogur casero firme, paso a paso

Calentar la leche en una olla hasta alcanzar 85 °C, evitando que hierva. Este paso contribuye a obtener un yogur más firme. Dejar enfriar la leche hasta 45 °C, temperatura a la que se puede sumergir un dedo sin quemarse. Mezclar el yogur iniciador con un poco de leche tibia en un bol, asegurando que se disuelva completamente. Añadir la mezcla de yogur y leche al resto de la leche tibia, integrando suavemente. Incorporar la leche en polvo en este momento si se busca una textura aún más firme y batir bien. Volcar la preparación en un frasco limpio, tapar y envolver en un repasador o toalla para mantener el calor. Dejar fermentar entre 8 y 10 horas en un lugar templado, como el interior del horno apagado o cerca de una fuente de calor. No mover durante este tiempo. Una vez que el yogur esté cuajado y firme, llevar a la heladera por al menos 3 horas antes de consumir. Recomendación: Si el ambiente es frío, se puede calentar el horno al mínimo durante 2 minutos, apagarlo y colocar el frasco adentro para lograr una temperatura de fermentación adecuada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 5 porciones de 200 ml cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 110

Grasas: 6 g

Carbohidratos: 8 g

Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El yogur casero se conserva hasta 7 días en la heladera, siempre en un frasco cerrado. La textura puede cambiar si se lo congela, por lo cual no se recomienda el freezer.