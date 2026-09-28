Receta de tiramisú de frutillas, rápida y fácil

En Argentina, la receta se consume habitualmente en primavera y verano durante reuniones familiares - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay postres que parecen un lujo de pastelería, pero que, en realidad, se resuelven en la mesada de casa con un poco de paciencia y heladera. El tiramisú de frutillas es uno de esos casos: cremoso, fresco y sin necesidad de encender el horno.

En Argentina, esta versión se volvió una estrella de las sobremesas de primavera y verano, cuando las frutillas están en su mejor momento. Es habitual verla en cumpleaños familiares o como cierre liviano.

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Receta de tiramisú de frutillas

Se trata de una versión sin cocción del postre italiano tradicional, que reemplaza el café por un almíbar o puré de frutillas frescas. Se arma con capas de vainillas o bizcochuelo remojado, una crema a base de queso mascarpone (o similar) y frutillas cortadas, todo enfriado en la heladera hasta que toma consistencia.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 20 minutos de preparación activa más un mínimo de 4 horas de reposo en la heladera (lo ideal es dejarlo toda la noche). No requiere cocción en horno ni fuego.

Ingredientes

500 gr de frutillas frescas, lavadas y sin cabito

3 cucharadas de azúcar (para macerar las frutillas)

1 cucharadita de jugo de limón

24 vainillas (galletas tipo bizcocho de champán)

250 gr de queso mascarpone

200 cc de crema de leche (nata)

80 gr de azúcar impalpable

1 cucharadita de esencia de vainilla

100 gr de frutillas extra, en rodajas, para decorar

Chocolate blanco o menta fresca, para decorar (opcional)

En Argentina, la receta se consume habitualmente en primavera y verano durante reuniones familiares - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tiramisú de frutillas, paso a paso

Cortar las 500 gr de frutillas en trozos pequeños y colocarlas en un bol con el azúcar y el jugo de limón. Dejar macerar 15 minutos hasta que suelten su jugo. Colar las frutillas maceradas, reservando el líquido en un plato hondo. Este jugo va a servir para remojar las vainillas, en lugar del café. En un bol grande, batir la crema de leche bien fría junto con el azúcar impalpable hasta lograr una consistencia firme, tipo chantillí. El punto justo es cuando la crema forma picos, pero no se corta. Incorporar el mascarpone y la esencia de vainilla a la crema batida, con movimientos suaves y envolventes para no bajar el volumen. Mojar cada vainilla, de un solo lado y rápido, en el jugo de frutillas reservado. No dejarlas en remojo mucho tiempo, porque se deshacen. Armar la primera capa de vainillas en el fondo de una fuente o de copas individuales. Cubrir con una capa de la crema de mascarpone y luego una capa de frutillas maceradas. Repetir el armado con una segunda capa de vainillas, crema y frutillas, terminando siempre con la crema arriba. Alisar la superficie con una espátula y llevar a la heladera, tapado con film, por al menos 4 horas. Antes de servir, decorar con las frutillas en rodajas reservadas y, si se desea, virutas de chocolate blanco u hojas de menta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 6 y 8 porciones, según si se sirve en fuente grande o en copas individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 22 gr

Carbohidratos: 26 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El tiramisú de frutillas se conserva en la heladera, bien tapado con film, hasta 3 días. No se recomienda congelar esta preparación, ya que las frutillas y la crema pierden textura al descongelarse.