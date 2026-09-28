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Zoe Hochbaum será la protagonista del universo digital de Cher: 25 años de una marca que reúne moda y talento

La firma de la diseñadora María Cher celebra sus bodas de plata con una nueva etapa audiovisual que incorpora a la joven actriz como figura central de sus contenidos. La propuesta combina la estética editorial con el lenguaje propio de las plataformas y busca llevar las prendas a escenas cotidianas y ficcionales. La campaña por dentro

Zoe Hochbaum - Cher
Cher eligió a la actriz Zoe Hochbaum como la imagen de la marca para renovar su estrategia en redes sociales (Cher)
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La actriz Zoe Hochbaum será la protagonista de una nueva etapa del universo digital de María Cher, que combinará producciones de estética editorial con formatos propios de las redes sociales.

La propuesta incluirá contenidos audiovisuales y gráficos en los que Hochbaum interpretará la colección de Cher a partir de escenas cotidianas, situaciones de humor, elementos absurdos y climas oníricos. El objetivo es integrar las prendas a distintas narrativas, en lugar de exhibirlas de forma estática.

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Según informó la firma, la iniciativa busca que el diseño y el producto ocupen un lugar central dentro de las piezas, con contenidos adaptados a los códigos de las plataformas digitales.

A 25 años de su fundación, Cher presentó esta etapa como una ampliación de su universo visual, con nuevas formas de mostrar sus colecciones y su relación con quienes las usan.

La campaña busca llevar las prendas a escenas cotidianas y ficcionales

Zoe Hochbaum - Cher
La propuesta audiovisual integra la colección de ropa en escenas cotidianas y situaciones de humor (Cher)

La llegada de la actriz supone una ampliación del papel que suele ocupar una figura pública en una campaña de moda. Cher plantea que su participación abarcará un universo de contenidos, más allá de una producción fotográfica o una acción puntual de difusión.

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La marca busca construir un lenguaje que tome recursos de la producción editorial y los adapte al ritmo de circulación de las redes. La apuesta incluye pequeñas historias y situaciones que permitan mostrar las prendas en movimiento, dentro de contextos diversos.

Las imágenes de la nueva etapa fueron realizadas por el fotógrafo Misael Albarracín, cuyo trabajo inaugura la identidad visual que la firma prevé desplegar durante la temporada. La dirección artística apunta a consolidar una estética reconocible para sus canales digitales.

25 años de Cher y una apuesta por nuevos públicos

Zoe Hochbaum - Cher
La empresa de moda actualizó sus canales de comunicación al cumplir 25 años de trayectoria en la industria.

La campaña se presenta en el año en que María Cher cumplió 25 años de trayectoria. En ese marco, la empresa plantea una actualización de sus formas de comunicar, con la intención de sumar nuevos usos y públicos sin modificar los rasgos que construyeron su identidad desde su fundación.

El anuncio llega después de la celebración de aniversario que María Cher realizó en Buenos Aires, durante la edición 2026 de BAFWEEK. Tal como contó Infobae anteriormente, el desfile reunió 280 looks en 30 minutos y repasó distintas etapas de la firma a partir de prendas originales de archivo.

La presentación también incluyó el lanzamiento de la colección Verano 2027, construida alrededor de referencias de la naturaleza, estampas y bordados en tonos arena, marfil y negro. Zoe Hochbaum participó de ese evento y fue presentada entonces como nueva embajadora de la marca.

La diseñadora María Cher definió el desfile como una narración sobre el origen de la marca, su permanencia en la moda local y la proyección de sus próximas colecciones.

La puesta también estuvo atravesada por su memoria personal y profesional. “Cada prenda cuenta una parte de mi historia”, expresó Cher.

El rol central de Hochbaum en cada contenido

Zoe Hochbaum - Cher
La participación de Zoe Hochbaum abarca un desarrollo de contenidos que supera la producción fotográfica tradicional (Cher)

La elección de Hochbaum conecta la campaña con una figura que puede trasladar recursos de actuación a las piezas de la marca. Su participación está planteada como una intervención activa en cada contenido, con un registro que combina vestuario, puesta en escena y situaciones breves.

Con las fotografías de Albarracín y la incorporación de la actriz, Cher proyecta una comunicación digital basada en contenidos visuales y en una presencia más frecuente de sus colecciones. La marca no informó aún fechas ni formatos específicos para la publicación de las próximas piezas de la campaña.

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