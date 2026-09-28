Ciencia

Los restos de una madre sepultada con su hijo en los brazos: qué investigan los arqueólogos tras hallar 30 tumbas medievales en Italia

Un equipo de científicos sacó a la luz una necrópolis de los siglos XII y XIII donde yacía una mujer de entre 30 y 40 años junto a un pequeño de cuatro años. Los exámenes antropológicos y óseos buscan determinar más detalles

Madre e hijo
Una de las tumbas halladas en Siponto albergaba a una mujer de entre 30 y 40 años que sostenía con el brazo a su hijo. (ArcheoSipontum)
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En el sur de Italia, arqueólogos pusieron al descubierto un cementerio medieval con más de treinta sepulturas que data de los siglos XII y XIII. Entre los restos, uno en particular capturó la atención: una madre enterrada con su hijo pequeño entre los brazos.

El hallazgo tuvo lugar en Siponto, una localidad a pocos kilómetros de Manfredonia, en la provincia de Foggia. El descubrimiento forma parte de una campaña de excavación más amplia que busca reconstruir la historia urbana de este antiguo puerto mediterráneo desde sus orígenes romanos hasta su declive en la Edad Media.

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Una madre y su hijo, hallados juntos en una tumba medieval del sur de Italia

Según declaró a la agencia de noticias ANSA el arqueólogo Giuliano Volpe, profesor de la Universidad de Bari, los trabajos en la zona portuaria de Siponto se retomaron tres semanas antes de la publicación del anuncio. Fue aproximadamente una semana antes de esa declaración cuando el equipo topó con la estructura que albergaba el cementerio.

“Descubrimos una estructura de mampostería de 30 metros de longitud que albergaba lo que era esencialmente un cementerio; contenía los restos de unos treinta individuos que parecían haber sido dispuestos en fila”, explicó Volpe.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Arqueólogos descubrieron en el sur de Italia un cementerio medieval con más de treinta sepulturas de los siglos XII y XIII. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre esos individuos, en su mayoría adultos con algunos niños, los arqueólogos identificaron la tumba que dio mayor resonancia al hallazgo. “Observamos a una mujer de entre 30 y 40 años que sostenía a su hijo (de una edad estimada de entre 4 y 5 años) con el brazo derecho”, detalló el profesor. La organización ArcheoSipontum fue la encargada de difundir esta información a través de sus redes sociales.

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Los análisis por venir determinarán edad, sexo y contexto del enterramiento

El equipo científico todavía tiene trabajo por delante. Volpe anticipó que el próximo paso será la realización de análisis antropológicos y óseos (es decir, estudios sobre los huesos para determinar su edad, su estado de salud y otros datos biológicos) con el fin de fechar con mayor precisión el hallazgo. Uno de los objetivos centrales de esos estudios es establecer si el niño era varón o mujer.

Además, el arqueólogo indicó que las excavaciones continuarán para determinar si existe en el sitio algún lugar de culto, como una iglesia o capilla asociada al cementerio. “Por el momento, se barajan diversas hipótesis sobre el descubrimiento”, señaló.

El equipo de trabajo involucra a investigadores de dos casas de estudio. La Universidad de Bari participa a través de los profesores Volpe y Giovanni De Venuto, mientras que la Universidad de Foggia lo hace a través de las profesoras y profesores Maria Turchiano y Roberto Goffredo. También forman parte de la campaña estudiantes de ambas universidades y alumnos del instituto Scacchi de Bari en calidad de practicantes.

Siponto, un puerto con historia que va del Imperio Romano a la Edad Media

Cráneo humano antiguo parcialmente cubierto por tierra oscura en un sitio de excavación, con un pincel, una pequeña pala y una espátula de metal a su alrededor.
Las próximas etapas del proyecto arqueológico explorarán los niveles más profundos correspondientes al período romano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto histórico del sitio le da una dimensión adicional al hallazgo. Según informa el Archaeological Institute of America (AIA), Siponto fue una ciudad con una larga trayectoria urbana que abarcó desde su fundación en época romana hasta su extinción como puerto medieval, fechada de manera tentativa en algún punto del siglo XIII.

La posición geográfica del sitio fue clave para su desarrollo histórico: ubicada en la región de Apulia, al sur de Italia, y a la sombra del monte Gargano, Siponto funcionó como punto de conexión con el mar Adriático y el Mediterráneo. Con el tiempo, se convirtió en un nodo relevante de las rutas de peregrinación medievales que atravesaban Europa hacia Tierra Santa.

El instituto también destaca que el sitio permanece en gran parte sin excavar, ya que se ubica dentro de un parque arqueológico de gestión estatal. El proyecto tiene como objetivo recuperar pruebas tanto de la urbanización antigua como de la medieval, con especial atención a las huellas del paso del tiempo y a los cambios en el entorno natural. Según el AIA, Siponto también debió administrar las condiciones cambiantes de su laguna, el Lago Salso, que aportaba recursos acuáticos pero también representaba riesgos ambientales como la infestación de malaria y la acumulación de agua en zonas bajas.

En la primera temporada de excavación, el equipo recuperó restos de vida urbana del período medieval. Las temporadas futuras apuntan a alcanzar las capas más profundas correspondientes a la Antigüedad tardía y al período romano.

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