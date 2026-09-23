Amistades adultas: cómo pasar del primer saludo a un vínculo estable

El divulgador Marc Milstein señaló que la socialización estimula las funciones cognitivas y aporta herramientas para el manejo del estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La dificultad para ampliar el círculo social después de los años de estudio no es una rareza individual. El trabajo, las responsabilidades familiares y la falta de tiempo reducen las ocasiones de encuentro, pero especialistas consultados por Prevention sostienen que hacer amistades en la adultez requiere iniciativa, rutina y espacios compartidos.

La vida social tiene consecuencias que exceden el ocio. El divulgador sobre salud cerebral Marc Milstein señaló que los vínculos pueden contribuir al bienestar cognitivo, mientras que la trabajadora social clínica Hope Kelaher advirtió que la falta de contacto sostenido favorece el aislamiento. Para quienes buscan conocer gente o reforzar relaciones existentes, la clave pasa por transformar esa intención en acciones concretas y repetidas.

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Los vínculos sociales se asocian con bienestar emocional y cognitivo

“Las personas necesitan interacción y sentido de pertenencia”, explicó la psicóloga clínica Melissa Klosk. Formar parte de una red social puede ayudar a afrontar la soledad, la ansiedad, la depresión y otras dificultades de la vida cotidiana. También se vincula con emociones positivas y una mayor sensación de seguridad.

Milstein indicó que la socialización puede favorecer la salud cerebral porque expone a las personas a conversaciones, aprendizajes y situaciones nuevas. Ese intercambio estimula funciones cognitivas y puede aportar herramientas para manejar el estrés.

La terapeuta familiar Whitney Goodman recomendó elaborar una lista de aficiones para encontrar espacios con personas de motivaciones similares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia de relaciones, en cambio, puede tener efectos sobre la salud. La terapeuta y consejera matrimonial Tami Zak recordó que diversos estudios han asociado la soledad con riesgos relevantes para el bienestar físico y mental. Mantener contactos significativos forma parte de una rutina de cuidado personal, según los especialistas citados por Prevention.

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Identificar intereses propios facilita el primer paso

La terapeuta familiar Whitney Goodman recomienda empezar por una pregunta personal: qué actividades, intereses o proyectos despiertan curiosidad. Elaborar una lista de aficiones puede ayudar a encontrar escenarios donde haya otras personas con motivaciones similares.

Aprender un idioma, tocar un instrumento, realizar actividad física, participar en un taller artístico o sumarse a iniciativas comunitarias son algunas alternativas. La elección no debe responder solo al objetivo de conocer gente. También debe ser una actividad que la persona quiera sostener por cuenta propia.

Ese criterio aumenta las posibilidades de continuidad. Las amistades adultas suelen construirse alrededor de intereses compartidos y encuentros frecuentes, más que a partir de una afinidad inmediata. La repetición permite que las conversaciones ocasionales se conviertan, con el tiempo, en confianza.

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El especialista Marc Milstein sugirió reservar momentos específicos en la agenda semanal para actividades que combinen ejercicio, aprendizaje y conversación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kelaher propone elegir una “actividad ancla”: un lugar o grupo al que se pueda asistir con regularidad. Puede ser un gimnasio, un centro comunitario, una congregación religiosa, una organización de voluntariado o un club de lectura. Quienes viven en zonas con menos opciones presenciales pueden buscar comunidades en línea, cursos universitarios, viajes grupales o plataformas de encuentros.

Reservar tiempo en la agenda vuelve viable el objetivo

La falta de disponibilidad es uno de los mayores obstáculos para la vida social adulta. Por eso, Milstein sugiere bloquear momentos específicos de la semana para actividades que combinen movimiento, aprendizaje y conversación. Una clase de ejercicio, un curso de arte y una reunión social pueden cubrir esos tres frentes.

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Dedicar días definidos a la vida social evita que los encuentros queden relegados por las obligaciones diarias. La planificación también reduce la presión de tener que lograr una amistad de inmediato en cada evento. El objetivo inicial puede ser simplemente presentarse, observar el ambiente y volver la semana siguiente.

Una vez en el lugar, Goodman aconseja iniciar intercambios sencillos. Preguntar si alguien ya participó antes, qué lo llevó a esa actividad o qué espera encontrar allí puede abrir una conversación sin forzar intimidad. Antes de retirarse, es útil dejar una puerta abierta para un nuevo contacto: confirmar si la otra persona asistirá al próximo encuentro o intercambiar teléfonos y redes sociales.

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Las tradiciones compartidas, como salidas periódicas o viajes anuales, aportan previsibilidad y refuerzan el contacto constante en las relaciones adultas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kelaher plantea que cierta vulnerabilidad es necesaria. Esto implica mostrar interés genuino, compartir información personal de forma gradual y aceptar que no todos los intentos prosperarán. La afinidad no siempre aparece al primer encuentro, pero la práctica amplía las oportunidades.

Asistir a una actividad es apenas una parte del proceso. Para pasar de un saludo frecuente a un vínculo, alguien debe proponer un encuentro fuera de ese contexto. Kelaher compara este punto con las citas: una persona tiene que dar el paso siguiente.

Un café, una caminata, una llamada o la invitación a otra actividad pueden bastar. La continuidad después del primer encuentro es la instancia que permite profundizar una amistad. También conviene aceptar propuestas cuando sea posible, aun si requieren reorganizar la agenda.

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No todas las relaciones tendrán el mismo grado de cercanía. Algunas quedarán asociadas a una actividad puntual; otras pueden transformarse en amistades estables. En ambos casos, el contacto habitual ayuda a construir una red de apoyo más amplia.

Los pequeños recordatorios ayudan a sostener el vínculo

Conservar amistades requiere atención incluso cuando ya existe confianza. Klosk recomienda crear “archivos de amigos”, ya sea de manera mental o escrita. Recordar que una persona empezó una afición, tenía una entrevista laboral o atravesaba una situación importante permite retomar la conversación con un mensaje oportuno.

La psicóloga clínica Melissa Klosk sugirió la creación de archivos de amigos para recordar detalles, fechas y momentos relevantes de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un texto breve, una llamada o una reacción ante algo que remite a una charla anterior puede comunicar interés. Registrar cumpleaños, fechas relevantes y proyectos personales ofrece motivos concretos para mantener el contacto.

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La especialista también sugiere programar tiempo para amistades con la misma seriedad que una reunión de trabajo. Las tradiciones compartidas (un viaje anual, una salida periódica o un encuentro en determinada fecha) aportan previsibilidad y generan nuevas ocasiones de conversación. Zak resumió que el vínculo exige intención, tiempo y disposición para atravesar períodos complejos.