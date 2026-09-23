¿Plantas para mejorar la acústica del hogar? 5 variedades fáciles de cuidar que atenúan el sonido

Las plantas de interior ayudan a reducir la reverberación, pero no sustituyen el aislamiento acústico de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El follaje puede contribuir a que una habitación tenga menos reverberación, pero las plantas de interior no sustituyen el aislamiento acústico de ventanas, puertas y paredes. Su mayor aporte se vincula con acondicionamiento sonoro del ambiente, en especial cuando se combinan varias especies de follaje abundante.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el ruido ambiental afecta el descanso, la comunicación y el bienestar. Como referencia para dormitorios, sus guías plantean 30 dB(A) para ruido continuo durante la noche y recomiendan limitar eventos que superen 45 dB(A).

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La combinación de follaje, cortinas, alfombras y mobiliario mejora el confort sonoro dentro de los ambientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el ruido que ingresa desde el exterior, la medida principal sigue siendo la aislación de la vivienda; las plantas son un complemento decorativo y acústico de alcance limitado.

Los ensayos sobre vegetación interior apuntan a que hojas, tallos y sustrato pueden absorber, dispersar o reflejar parte de la energía sonora.

Un estudio con plantas en recintos cerrados registró reducciones del tiempo de reverberación en determinadas frecuencias. Aunque esos resultados no equivalen a insonorizar una casa ni aseguran el mismo efecto para cualquier maceta o habitación.

1. El palo de goma

El palo de goma aporta hojas grandes y firmes para ocupar zonas próximas a paredes lisas y ventanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El palo de goma (Ficus elastica) tiene hojas grandes y firmes, una característica útil si se busca incorporar volumen vegetal cerca de una pared lisa o una ventana. La fuente original lo propone para zonas por donde entra el ruido de la calle.

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Conviene ubicarlo con luz intensa indirecta y en un sustrato que conserve humedad sin encharcarse. La Real Sociedad de Horticultura recomienda riego moderado durante el crecimiento y menor aporte de agua en invierno.

2. La sansevieria (lengua de suegra)

La sansevieria reúne hojas verticales que suavizan las reflexiones sonoras cerca de aberturas y pasillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sansevieria presenta hojas rígidas y verticales que permiten reunir varias macetas en una línea junto a una abertura o en un pasillo. Su función esperable es suavizar reflexiones dentro del ambiente, no bloquear el tránsito ni los sonidos de los vecinos.

El sustrato debe secarse antes del siguiente riego y el recipiente necesita drenaje. La guía de la Real Sociedad de Horticultura aconseja comprobar la humedad del compost antes de regar y evitar que las raíces permanezcan en agua.

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3. La cuna de Moisés

La cuna de Moisés rompe la uniformidad de pisos y paredes duras con un conjunto de hojas abundantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuna de Moisés (Spathiphyllum) desarrolla un conjunto de hojas que puede ayudar a romper la uniformidad de superficies duras, como pisos cerámicos o paredes desnudas.

Requiere luz indirecta y un sustrato húmedo, pero no saturado. En lugar de confiar en una sola planta, es más razonable usarla como parte de una composición con textiles, libros y otros materiales que también reduzcan el eco.

4. El teléfono

El teléfono crea una capa de follaje en estantes, soportes y estructuras verticales dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El teléfono (Epipremnum aureum) resulta una alternativa para estantes altos, soportes o estructuras verticales, donde sus tallos pueden generar una capa de follaje. Esa disposición permite añadir textura a una pared que, sin elementos, refleja el sonido.

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Debe recibir buena luz sin sol directo y regarse cuando el sustrato pierda humedad. Como toda planta de interior, su ubicación debe responder primero a sus necesidades de cultivo y después al objetivo acústico.

5. Los helechos

Los helechos concentran numerosas frondas y requieren humedad ambiental, claridad indirecta y un riego cuidadoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los helechos, entre ellos Nephrolepis exaltata, reúnen muchas frondas y aportan una forma vegetal más densa que otras especies de porte abierto. Investigaciones sobre sistemas verdes interiores han analizado precisamente esta especie por sus propiedades de absorción sonora junto con el sustrato.

Para conservarla, necesita claridad sin sol directo, humedad ambiental y riego atento: el exceso y la falta de agua pueden afectar su desarrollo. Para aprovechar las plantas como apoyo en la acústica doméstica, conviene priorizar estas pautas:

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Agrupar varias macetas en vez de depender de un ejemplar aislado

Colocarlas cerca de superficies reflectantes o de puntos de ingreso del sonido, sin obstruir ventilación ni salidas

Combinar el follaje con cortinas, alfombras y mobiliario, que también modifican la reverberación

Recurrir a mejoras constructivas si el problema es ruido exterior persistente, ya que la OMS identifica el aislamiento de la vivienda como una intervención relevante

La elección final debe equilibrar tamaño, luz disponible, riego y seguridad del hogar. Las cinco especies pueden aportar textura y una mejora acotada del confort acústico. Mientras que el control efectivo del ruido requiere soluciones acordes con su origen.