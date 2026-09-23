10 errores de diseño que pueden volver inutilizable la despensa, según expertos

Una planificación adecuada convierte la despensa en un espacio práctico para conservar alimentos y organizar las tareas cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una despensa puede ordenar la cocina o convertirse en un punto de acumulación difícil de usar. En este sentido, hay 10 errores de diseño pueden restarle capacidad, visibilidad y condiciones adecuadas para conservar alimentos.

La planificación debe partir de las rutinas domésticas y de los objetos que se guardarán. El medio especializado en interiores Homes & Gardens reúne recomendaciones de diseñadores para evitar fallas frecuentes en estos espacios.

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1. Confundir la despensa con una cocina auxiliar

La función de la despensa debe definirse antes de incorporar muebles, electrodomésticos o superficies de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer error es asignar a un mismo ambiente tareas que requieren dimensiones y servicios distintos. Una despensa sirve ante todo para guardar alimentos; una cocina auxiliar puede incluir preparación, lavado y electrodomésticos.

Intentar concentrar todo en un recinto pequeño puede dejar un lugar caluroso, estrecho y poco práctico. Antes de elegir muebles, conviene definir su función.

“Cada vez nos piden más una ‘despensa’ cuando en realidad lo que se busca es una cocina auxiliar: un lugar para preparar comida, guardar electrodomésticos, lavar y absorber el desorden que deja recibir invitados”, explica Anthony Earle, director creativo de un estudio de arquitectura y diseño.

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2. Dejar el almacenamiento sin ventilación

La ventilación ayuda a reducir la humedad, los olores y el aire estancado dentro del área de almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La circulación de aire incide en la conservación de los alimentos. La falta de ventilación favorece humedad, olores y aire estancado, condiciones que pueden afectar lo guardado.

Rejillas de pared o aberturas en las puertas mejoran el flujo de aire. Ubicar la despensa junto a una pared exterior facilita esta previsión, que debe contemplarse desde el proyecto.

“Lo ideal es que una buena despensa esté ubicada sobre una pared exterior, para permitir la ventilación, en particular si se usa para guardar alimentos”, señala Sophie Pringle, fundadora de un estudio de diseño.

3. Sumar volumen sin pensar en el acceso

La distribución prioriza los productos de uso diario y reserva los sectores altos para los artículos de consumo ocasional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más estantes no siempre implican mejor guardado. Cuando los productos cotidianos quedan demasiado altos o fuera de la vista, pueden olvidarse y vencerse.

Cereales, pastas, harinas y aperitivos deben ocupar sectores de acceso inmediato, preferentemente a la altura de los ojos. Las zonas superiores pueden reservarse para insumos estacionales, con un escalón seguro si hiciera falta.

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“Un error frecuente, sobre todo en cocinas familiares donde el espacio de guardado escasea, es concentrarse solo en maximizar la cantidad de almacenamiento sin pensar en la calidad y el tipo de guardado que realmente funcione y se vea bien”, plantea Elizabeth Macfarlane, diseñadora de interiores.

4. Estantes demasiado profundos

Los estantes poco profundos y los cajones extraíbles facilitan el acceso a los productos almacenados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estantes profundos esconden una segunda fila de objetos que suele quedar fuera de alcance. El problema aumenta en los niveles altos, donde resulta difícil identificar lo que está al fondo sin desplazar envases.

Una distribución por capas permite combinar repisas poco profundas para artículos diarios con sectores más amplios para aparatos, compras al por mayor o fuentes. Los cajones extraíbles ayudan a aprovechar la parte baja.

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“Los estantes profundos y parejos pueden parecer eficientes en el papel, pero suelen generar espacio desperdiciado y dificultan ver qué hay detrás de la primera fila de productos”, advierte Vanessa Katzen, diseñadora de interiores.

5. Llenarlo de puertas y gabinetes

La combinación de espacios abiertos y compartimentos cerrados mejora la circulación y permite organizar objetos de distintos tamaños(Imagen Ilustrativa Infobae)

En un espacio reducido, abrir varias puertas invade el pasillo y agrega pasos para encontrar cada producto. Los estantes abiertos favorecen la consulta rápida de existencias.

Los compartimentos cerrados pueden destinarse a objetos voluminosos o de uso ocasional. La combinación de cajones y estantes visibles evita que todo quede expuesto sin obstaculizar la circulación en la despensa.

“El objetivo de una despensa es maximizar la función y el guardado en un espacio oculto pero de fácil acceso. Tiene que facilitar el trabajo, no complicarlo”, sostiene Leah Hook, fundadora y diseñadora principal de su propio estudio.

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6. Prescindir de una mesada de apoyo

Una mesada de apoyo amplía las posibilidades de la despensa y facilita la preparación de ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de guardado no es la única variable. Una superficie permite apoyar bolsas, ordenar ingredientes o trabajar con utensilios sin ir y volver a la cocina principal.

Incluso una mesada breve sobre una pared puede dar esa utilidad. La guía citada recomienda una profundidad de 61 centímetros para este tipo de superficie, a una altura cómoda para trabajar.

“Una despensa sin mesada es solo guardado, sin ninguna utilidad adicional”, resume Leah Hook, fundadora y diseñadora principal de su propio estudio.

7. Luz con un único artefacto

Una iluminación distribuida permite identificar los alimentos y evita las sombras detrás de frascos, cajas y repisas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iluminación central deja sombras detrás de frascos, cajas y estantes. Eso dificulta revisar existencias y mantener el orden.

La luz debe llegar a cada zona de almacenamiento, con una capa general y apoyos bajo repisas o dentro de la carpintería. Las tiras de iluminación de bajo consumo y los puntos dirigidos permiten ver el contenido sin ocupar superficie de trabajo.

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“Hay que prestar atención a la iluminación: los estantes generan muchas sombras con un solo artefacto colgante y eso dificulta ver qué hay en ellos”, advierte George Miller, diseñador especializado en cocinas.

8. Considerar que la funcionalidad excluye el diseño

Una despensa puede sumar color y materiales coherentes con la cocina, sin perder orden ni dificultar la identificación de los alimentos.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La despensa forma parte del ambiente doméstico y puede mantener continuidad con la cocina. El color, la madera, los frentes y la iluminación evitan que se reduzca a un depósito.

Estos recursos deben aplicarse después de resolver ventilación, acceso y almacenamiento. Una paleta definida o un acabado coherente alcanza para incorporar carácter sin interferir con la lectura de los productos.

“Uno de los errores más grandes es tratar la despensa como algo puramente funcional y olvidar que sigue siendo parte de la casa. Es fácil llenarla de estantes y terminar con un espacio frío y utilitario, cuando puede ser una linda oportunidad para sumar color y personalidad”, opina Laura Stephens, diseñadora de interiores.

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9. Recargarla con colores y motivos

La continuidad de colores, materiales y acabados integra la despensa con el diseño general de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los paquetes, especias, botellas y frascos ya aportan información visual. Sumar revestimientos contrastantes, bordes decorativos y varias gamas cromáticas puede volver confuso un ambiente pequeño.

Limitar la propuesta a tres o cuatro colores y recurrir a tonos relacionados ayuda a conservar la calma visual. Si está conectada con la cocina, continuar el mismo piso puede reforzar la continuidad.

“Hay tanto color dado por la comida, las especias y las hierbas, que este es uno de los espacios donde más importa pensar bien la paleta cromática. Puede volverse recargado y caótico muy rápido, así que conviene no apurarse”, indica Katherine Channell, fundadora y diseñadora jefa de su propio estudio.

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10. Olvidar los enchufes desde el proyecto

La ubicación anticipada de los enchufes facilita el uso de pequeños electrodomésticos y sistemas de iluminación auxiliar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso actual de una despensa puede incluir pequeños electrodomésticos, cargadores o iluminación portátil. Si no se prevén tomas, esas tareas dependen de extensiones o del traslado constante de equipos.

Los enchufes deben incorporarse al esquema de guardado, con uno próximo a la mesada y otros dentro de módulos cerrados cuando corresponda. Su ubicación debe definirse antes de instalar muebles y repisas.

Los diseñadores coinciden en que este detalle suele quedar relegado al final del proceso, cuando en realidad debería resolverse en la etapa de planificación, junto con el resto de las instalaciones.