Tendencias

La felicidad permanente de los hijos, una meta que conviene poner en discusión

Acompañar frustraciones no implica resolver cada conflicto cotidiano ni asegurar días perfectos, sino estar presentes cuando aparecen experiencias incómodas

Dos mujeres sentadas en sillones verdes hablan frente a micrófonos junto a una mesa circular de madera y un mueble azul
Becky Kennedy cuestionó en su pódcast Good Inside si la búsqueda de la felicidad infantil genera una carga sobre los padres (YouTube/@goodinside)
Guardar

En un episodio del pódcast Good Inside, la psicóloga clínica, autora y conductora Becky Kennedy, creadora de la plataforma, tomó una de las frases más repetidas en la crianza: “Solo quiero que mis hijos sean felices”.

La sometió entonces a una pregunta incómoda: si esa meta, llevada al extremo, termina pesando más sobre los padres que beneficiando a los hijos.

PUBLICIDAD

Para desarrollar esa idea invitó a Kate Bowler, profesora de Historia en la Universidad de Duke y autora de varios libros sobre el sentido de la vida ante la adversidad.

El episodio giró en torno a la felicidad permanente como medida del cuidado parental y a los momentos de alegría como una alternativa posible.

Bowler contó que un diagnóstico de cáncer en estadio cuatro influyó en su manera de pensar el bienestar en circunstancias adversas.

Un hombre, una mujer y dos niños están en una cocina junto a una mesa de madera con harina, un vaso volcado y un batidor.
La profesora Kate Bowler aportó su perspectiva sobre el bienestar parental tras recibir un diagnóstico de cáncer en estadio cuatro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La felicidad constante puede convertirse en una exigencia para los padres

Bowler partió de una frase habitual entre quienes tienen hijos: querer que sean felices. Cuestionó que el ánimo de los niños se transformara en la vara con la que los adultos evaluaban su propia jornada.

PUBLICIDAD

Ante la idea de que alguien solo puede ser tan feliz como su hijo más infeliz, respondió: “Creo que la gente piensa que es verdad, y no debería serlo”. Para la entrevistada, la felicidad se asemejaba a una sensación de facilidad que dependía de varias circunstancias favorables.

Mencionó asuntos cotidianos, como la comida, la temperatura o los conflictos, para describir el esfuerzo de intentar garantizar ese resultado. “La felicidad es lo que se siente tener suerte”, afirmó.

Kennedy agregó que algunos padres podían revisar primero el ánimo de sus hijos antes de registrar el propio.

Una mujer con blusa naranja habla sentada en un sillón verde frente a un micrófono con un cubo amarillo
Bowler rechazó la idea de que los adultos deban evaluar su propia jornada según el nivel de felicidad de sus hijos (YouTube/@goodinside)

El diálogo situó el problema en el límite entre acompañar una frustración y creer que toda frustración debía desaparecer. Bowler definió esa posición como “la madre como administradora profesional de la felicidad”.

Bowler separó los momentos de alegría de un bienestar sin dificultades

Bowler relató que, durante los períodos marcados por su enfermedad, no podía reunir las circunstancias que asociaba con la felicidad.

Esa experiencia la llevó a buscar una palabra para nombrar momentos valiosos que podían aparecer aunque la situación general no mejorara. “La alegría es una sensación grande, brillante y vivificante”, sostuvo.

Una mujer con la mano en la sien y dos niños, un niño y una niña, sentados en una mesa de cocina, escribiendo en cuadernos con lápices.
La alegría fue descrita durante la conversación como una vivencia breve que puede coexistir con momentos de tristeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autora describió la alegría como una vivencia breve e inesperada que podía surgir en una jornada difícil. “Hay que creer en la alegría para que te encuentre”, afirmó.

También dijo que podía coexistir con la tristeza, a partir de lo que llamó el “sistema de estrés”, y aclaró que se trataba de una interpretación propia, no de una conclusión respaldada por estudios.

Kennedy señaló que aspirar a la felicidad de un hijo podía llevar a modificar el entorno, mientras que reconocer su capacidad para la alegría no requería intervenir en cada condición.

Un hombre blanco con cabello castaño y un bebé de piel clara, ambos sonriendo, juegan en un salón luminoso. El padre sostiene al bebé en el aire, que muerde un sonajero.
Kennedy señaló que buscar la felicidad impulsa a modificar el entorno, mientras que la alegría no requiere intervención constante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bowler coincidió y mencionó situaciones en las que la escuela, las amistades o las preocupaciones podían ser difíciles sin que eso impidiera que un niño tuviera experiencias significativas.

Bowler señaló que “no podés sorprenderte a ti mismo” y presentó la alegría como algo que no se puede planificar.

Kennedy propuso reemplazar la pregunta del final del día: en vez de evaluar si todo estuvo bien, considerar si existió algún momento de conexión, humor o entusiasmo.

Los momentos cotidianos ordenaron la reflexión final del episodio

Bowler ubicó esa idea en comportamientos que observaba en su hijo, como la atención a lo que tenía delante y el interés por objetos pequeños.

Primer plano de una mujer sonriente con el pelo recogido y una niña de pelo rizado y rubio, mirándose mutuamente en un entorno doméstico.
El interés de un niño por buscar objetos con un detector de metales ilustró la capacidad de encontrar momentos de entusiasmo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contó que el niño usaba un detector de metales y celebraba incluso la lengüeta de una lata como un hallazgo. Para ella, esa disposición podía perderse cuando los adultos trataban la vida como una lista de tareas por completar. “La alegría no es tarea”, afirmó.

Bowler vinculó esa presión con el resentimiento que advirtió al pensar en el esfuerzo que dedicaba a procurar comodidad para otras personas.

Como ejercicio personal, sugirió escribir aquello que había dolido o tenido un costo, sin convertirlo de inmediato en una lección.

Contó que, a mitad de la investigación para su libro sobre alegría, se encontró con una pregunta incómoda: si era una persona muy resentida. La respuesta fue que sí.

Padre e hijo barren juntos en una cocina luminosa. El niño sostiene la escoba y el padre una pala de recogedor con suciedad en el suelo de madera.
Kennedy planteó una pregunta al final del día centrada en identificar instantes de conexión en lugar de evaluar el éxito de la jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para trabajarlo, propuso hacer una lista de resentimientos junto a alguien de confianza, sin embellecer nada ni convertir cada episodio en una lección aprendida. “Poné nombres”, dijo. “No digas que alguien te lastimó en general. Fue Linda.”

El ejercicio, según explicó, no buscaba resolver cada historia sino reconocer lo que había costado, porque ese reconocimiento era el primer paso para volver a creer que cosas buenas podían llegar.

Kennedy formuló una pregunta para el final de la jornada: “¿Hubo un momento de alegría hoy?”. Consideró que esa mirada podía impedir que una pelea, un conflicto o una preocupación borraran todo lo demás que había ocurrido.

Un hombre de cabello castaño corto y barba abraza a un niño de ojos cerrados. Ambos están sentados en un banco de madera con un fondo de árboles y luz dorada del atardecer.
Un viaje familiar con imprevistos sirvió para ilustrar que una experiencia no necesita ser perfecta para resultar alegre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bowler lo ilustró con un viaje familiar desordenado, en el que las bromas y lecturas improvisadas sobre sitios históricos terminaron como un recuerdo compartido. “No hace falta que un día sea perfecto para que sea alegre”, planteó.

Temas Relacionados

CrianzaFelicidadInfanciaEducaciónHijosPadresNewsroom BUEEntrevistas Podcast

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo organizar sesiones de entrenamiento de cuerpo completo para ganar fuerza y músculo

Movimientos multiarticulares, aumentos graduales de carga y pausas adecuadas permiten adaptar la actividad física a agendas con pocos días disponibles

Cómo organizar sesiones de entrenamiento de cuerpo completo para ganar fuerza y músculo

Amistades adultas: cómo pasar del primer saludo a un vínculo estable

Clases, voluntariados y grupos comunitarios ofrecen oportunidades, aunque la relación necesita seguimiento, disponibilidad y atención a los intereses de cada persona

Amistades adultas: cómo pasar del primer saludo a un vínculo estable

¿Plantas para mejorar la acústica del hogar? 5 variedades fáciles de cuidar que atenúan el sonido

Un repaso basado en evidencia sobre el follaje que puede sumar confort sonoro en departamentos y viviendas. Paso a paso, cuáles las pautas de cuidado necesarias

¿Plantas para mejorar la acústica del hogar? 5 variedades fáciles de cuidar que atenúan el sonido

10 errores de diseño que pueden volver inutilizable la despensa, según expertos

Pequeños ajustes en la distribución y el equipamiento ayudan a aprovechar mejor los sectores destinados a alimentos, utensilios y otros insumos

10 errores de diseño que pueden volver inutilizable la despensa, según expertos

Las 3 mejores sopas, según un ranking mundial: un plato latinoamericano quedó primero

TasteAtlas actualizó su clasificación a partir de las valoraciones de usuarios y ubicó en el podio preparaciones de Paraguay, Turquía e Indonesia. Qué ingredientes llevan y cómo prepararlas en casa

Las 3 mejores sopas, según un ranking mundial: un plato latinoamericano quedó primero

DEPORTES

“Papá fue a jugar con Messi”: los tiernos mensajes que Dibu Martínez les dejó a sus hijos antes de unirse a la concentración de Argentina

“Papá fue a jugar con Messi”: los tiernos mensajes que Dibu Martínez les dejó a sus hijos antes de unirse a la concentración de Argentina

Sorpresa en la Fórmula 1: un piloto se declaró “agente libre” en medio de los rumores de salida de su equipo

El particular video de Red Bull para anunciar la continuidad de Hadjar en 2027 tras su lesión: así está el mapa de pilotos de la Fórmula 1

La queja de Pierre Gasly tras el incidente con Franco Colapinto en la carrera en España y la charla interna en Alpine

La AFA define el futuro de Lionel Scaloni: cuándo podría resolverse su continuidad en la selección argentina

TELESHOW

El sorpresivo gesto de Franco Colapinto con la hija de una famosa que encendió a sus fanáticos

El sorpresivo gesto de Franco Colapinto con la hija de una famosa que encendió a sus fanáticos

El recital íntimo de Fito Páez en televisión: canciones, reflexiones y anécdotas junto a Mario Pergolini

El emotivo saludo de Marina Charpentier a Chano por sus 45 años: “Gracias por cuidarme ahora vos a mí”

Darío Barassi descubrió a un primo entre el público de Ahora Caigo que nunca había visto en su vida

El fuerte cruce al aire entre Wanda Nara y Karina Iavícoli que terminó en un insulto

INFOBAE AMÉRICA

Un importante aeropuerto de EEUU activa una alerta tras el paso de una persona infectada con uno de los virus más contagiosos

Un importante aeropuerto de EEUU activa una alerta tras el paso de una persona infectada con uno de los virus más contagiosos

Durante los primeros 10 días de septiembre llovió lo mismo que en todo agosto en El Salvador

El opositor Juan Sebastián Chamorro comparecerá el 30 de septiembre ante el Senado estadounidense por Nicaragua

Un hondureño fue obligado a pagar 226 dólares mensuales por un menor que no es su hijo

“Lo escribí con las tripas y el corazón”: el autor que arrasa en Francia y enfrenta sospechas de haber creado su novela con inteligencia artificial