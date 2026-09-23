La felicidad permanente de los hijos, una meta que conviene poner en discusión

Becky Kennedy cuestionó en su pódcast Good Inside si la búsqueda de la felicidad infantil genera una carga sobre los padres (YouTube/@goodinside)

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En un episodio del pódcast Good Inside, la psicóloga clínica, autora y conductora Becky Kennedy, creadora de la plataforma, tomó una de las frases más repetidas en la crianza: “Solo quiero que mis hijos sean felices”.

La sometió entonces a una pregunta incómoda: si esa meta, llevada al extremo, termina pesando más sobre los padres que beneficiando a los hijos.

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Para desarrollar esa idea invitó a Kate Bowler, profesora de Historia en la Universidad de Duke y autora de varios libros sobre el sentido de la vida ante la adversidad.

El episodio giró en torno a la felicidad permanente como medida del cuidado parental y a los momentos de alegría como una alternativa posible.

Bowler contó que un diagnóstico de cáncer en estadio cuatro influyó en su manera de pensar el bienestar en circunstancias adversas.

La profesora Kate Bowler aportó su perspectiva sobre el bienestar parental tras recibir un diagnóstico de cáncer en estadio cuatro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La felicidad constante puede convertirse en una exigencia para los padres

Bowler partió de una frase habitual entre quienes tienen hijos: querer que sean felices. Cuestionó que el ánimo de los niños se transformara en la vara con la que los adultos evaluaban su propia jornada.

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Ante la idea de que alguien solo puede ser tan feliz como su hijo más infeliz, respondió: “Creo que la gente piensa que es verdad, y no debería serlo”. Para la entrevistada, la felicidad se asemejaba a una sensación de facilidad que dependía de varias circunstancias favorables.

Mencionó asuntos cotidianos, como la comida, la temperatura o los conflictos, para describir el esfuerzo de intentar garantizar ese resultado. “La felicidad es lo que se siente tener suerte”, afirmó.

Kennedy agregó que algunos padres podían revisar primero el ánimo de sus hijos antes de registrar el propio.

Bowler rechazó la idea de que los adultos deban evaluar su propia jornada según el nivel de felicidad de sus hijos (YouTube/@goodinside)

El diálogo situó el problema en el límite entre acompañar una frustración y creer que toda frustración debía desaparecer. Bowler definió esa posición como “la madre como administradora profesional de la felicidad”.

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Bowler separó los momentos de alegría de un bienestar sin dificultades

Bowler relató que, durante los períodos marcados por su enfermedad, no podía reunir las circunstancias que asociaba con la felicidad.

Esa experiencia la llevó a buscar una palabra para nombrar momentos valiosos que podían aparecer aunque la situación general no mejorara. “La alegría es una sensación grande, brillante y vivificante”, sostuvo.

La alegría fue descrita durante la conversación como una vivencia breve que puede coexistir con momentos de tristeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autora describió la alegría como una vivencia breve e inesperada que podía surgir en una jornada difícil. “Hay que creer en la alegría para que te encuentre”, afirmó.

También dijo que podía coexistir con la tristeza, a partir de lo que llamó el “sistema de estrés”, y aclaró que se trataba de una interpretación propia, no de una conclusión respaldada por estudios.

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Kennedy señaló que aspirar a la felicidad de un hijo podía llevar a modificar el entorno, mientras que reconocer su capacidad para la alegría no requería intervenir en cada condición.

Kennedy señaló que buscar la felicidad impulsa a modificar el entorno, mientras que la alegría no requiere intervención constante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bowler coincidió y mencionó situaciones en las que la escuela, las amistades o las preocupaciones podían ser difíciles sin que eso impidiera que un niño tuviera experiencias significativas.

Bowler señaló que “no podés sorprenderte a ti mismo” y presentó la alegría como algo que no se puede planificar.

Kennedy propuso reemplazar la pregunta del final del día: en vez de evaluar si todo estuvo bien, considerar si existió algún momento de conexión, humor o entusiasmo.

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Los momentos cotidianos ordenaron la reflexión final del episodio

Bowler ubicó esa idea en comportamientos que observaba en su hijo, como la atención a lo que tenía delante y el interés por objetos pequeños.

El interés de un niño por buscar objetos con un detector de metales ilustró la capacidad de encontrar momentos de entusiasmo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contó que el niño usaba un detector de metales y celebraba incluso la lengüeta de una lata como un hallazgo. Para ella, esa disposición podía perderse cuando los adultos trataban la vida como una lista de tareas por completar. “La alegría no es tarea”, afirmó.

Bowler vinculó esa presión con el resentimiento que advirtió al pensar en el esfuerzo que dedicaba a procurar comodidad para otras personas.

Como ejercicio personal, sugirió escribir aquello que había dolido o tenido un costo, sin convertirlo de inmediato en una lección.

Contó que, a mitad de la investigación para su libro sobre alegría, se encontró con una pregunta incómoda: si era una persona muy resentida. La respuesta fue que sí.

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Kennedy planteó una pregunta al final del día centrada en identificar instantes de conexión en lugar de evaluar el éxito de la jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para trabajarlo, propuso hacer una lista de resentimientos junto a alguien de confianza, sin embellecer nada ni convertir cada episodio en una lección aprendida. “Poné nombres”, dijo. “No digas que alguien te lastimó en general. Fue Linda.”

El ejercicio, según explicó, no buscaba resolver cada historia sino reconocer lo que había costado, porque ese reconocimiento era el primer paso para volver a creer que cosas buenas podían llegar.

Kennedy formuló una pregunta para el final de la jornada: “¿Hubo un momento de alegría hoy?”. Consideró que esa mirada podía impedir que una pelea, un conflicto o una preocupación borraran todo lo demás que había ocurrido.

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Un viaje familiar con imprevistos sirvió para ilustrar que una experiencia no necesita ser perfecta para resultar alegre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bowler lo ilustró con un viaje familiar desordenado, en el que las bromas y lecturas improvisadas sobre sitios históricos terminaron como un recuerdo compartido. “No hace falta que un día sea perfecto para que sea alegre”, planteó.