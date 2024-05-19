España

Pollo al chilindrón, una receta aragonesa elaborada con ‘la trilogía perfecta’

Además de pimiento, cebolla y tomate, a esta receta tradicional se le añade jamón serrano, un ingrediente que le da un toque salado y profundo

Receta tradicional de pollo al chilindrón
Receta tradicional de pollo al chilindrón (Magnago/Shutterstock)
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El chilindrón es un clásico de la cocina de zonas como Aragón, el País Vasco, Navarra y La Rioja. Aunque compartan nombre y un ligero parecido en la elaboración, existen diferentes versiones de lo que conocemos como chilindrón en cada una de estas comunidades. En la versión navarra o txilindrón, esta receta incluye ingredientes como el pimiento choricero seco y rehidratado, el cordero lechal (incluso el cabrito), ajo, aceite de oliva, perejil y limón.

Mientras tanto, en la zona aragonesa se suele elaborar con una carne de ave, generalmente gallina o pollo de corral, pimiento, tomate y cebolla. Esta última es la versión más extendida en el resto de España, una delicia sencilla y saludable que ya ha entrado a formar parte del recetario más tradicional.

Además de pimiento, cebolla y tomate, a esta receta tradicional se le añade jamón serrano, un ingrediente que le da un toque salado y profundo, complementando perfectamente la dulzura de los pimientos y la acidez de los tomates. Es un plato que se suele servir con una guarnición de arroz blanco o patatas, aunque también se puede disfrutar con una buena hogaza de pan para mojar en la deliciosa salsa.

Sota, caballo y rey

Además de un delicioso guiso español, el chilindrón es un antiguo juego de cartas, muy popular en Zaragoza y sus alrededores, que podría haber dado nombre a esta conocida receta. En las tascas de la zona, era común que los lugareños se reunieran para jugar a las cartas, mientras se discutían asuntos del día a día y se compartían cotilleos.

El chilindrón era uno de los juegos más habituales, en el cual uno de los jugadores comenzaba tirando una carta, y los demás seguían el orden ascendente hasta llegar a la sota, el caballo y finalmente el rey. Esta trilogía se conocía como el chilindrón, y el perdedor de la partida invitaba al resto a una ronda o a la comida posterior.

Según algunas teorías, de ahí vendría la relación entre juego y receta: el pollo al chilindrón se elabora con la que se considera la trilogía perfecta en la cocina, la combinación perfecta de ingredientes: sota, caballo y rey equivalen a pimiento, tomate y cebolla.

Receta de pollo al chilindrón

El plato combina pollo dorado con un sofrito de verduras. La técnica principal consiste en marcar la carne y terminarla con una cocción suave dentro de la salsa de tomate.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos.
    • Preparación: 15 minutos.
    • Cocción: 30 minutos.

Ingredientes

  • 1 pollo troceado y sin piel, de aproximadamente 1,5 kg
  • 2 cebollas
  • 1 pimiento rojo
  • 2 pimientos verdes
  • 2 o 3 tomates maduros grandes
  • 60 ml de aceite de oliva
  • Sal, al gusto
  • Pimienta negra molida, al gusto

Cómo hacer pollo al chilindrón, paso a paso

  1. Salpimienta los trozos de pollo.
  2. Calienta el aceite de oliva en una cazuela amplia.
  3. Dora el pollo por todos sus lados. No hace falta cocinarlo por completo en este momento.
  4. Retira el pollo y resérvalo en un plato.
  5. Corta las cebollas y los pimientos en tiras o trozos pequeños.
  6. Añade las verduras a la misma cazuela.
  7. Cocina el sofrito a fuego medio-bajo para que la cebolla quede tierna sin quemarse.
  8. Tritura los tomates o rállalos.
  9. Incorpora el tomate a la cazuela.
  10. Cocina las verduras durante unos 15 minutos, hasta que el tomate reduzca y la salsa quede más concentrada.
  11. Devuelve el pollo a la cazuela.
  12. Tapa y cocina a fuego lento durante otros 15 minutos, hasta que la carne esté tierna.
  13. Comprueba el punto de sal.
  14. Si la salsa queda demasiado líquida, retira la tapa durante los últimos minutos para que reduzca.
  15. Deja reposar el guiso durante 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción:

  • Calorías: aproximadamente 520 kcal.
  • Proteínas: 43 g.
  • Grasas: 32 g.
  • Hidratos de carbono: 15 g.
  • Fibra: 4 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El pollo al chilindrón se conserva en la nevera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético. También se puede congelar durante aproximadamente 3 meses. Para consumirlo, descongélalo en la nevera y caliéntalo a fuego suave hasta que esté bien caliente. Si la salsa se espesa demasiado, añade 1 o 2 cucharadas de agua durante el recalentado.

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