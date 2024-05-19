Pollo al chilindrón, una receta aragonesa elaborada con ‘la trilogía perfecta’

El chilindrón es un clásico de la cocina de zonas como Aragón, el País Vasco, Navarra y La Rioja. Aunque compartan nombre y un ligero parecido en la elaboración, existen diferentes versiones de lo que conocemos como chilindrón en cada una de estas comunidades. En la versión navarra o txilindrón, esta receta incluye ingredientes como el pimiento choricero seco y rehidratado, el cordero lechal (incluso el cabrito), ajo, aceite de oliva, perejil y limón.
Mientras tanto, en la zona aragonesa se suele elaborar con una carne de ave, generalmente gallina o pollo de corral, pimiento, tomate y cebolla. Esta última es la versión más extendida en el resto de España, una delicia sencilla y saludable que ya ha entrado a formar parte del recetario más tradicional.
Además de pimiento, cebolla y tomate, a esta receta tradicional se le añade jamón serrano, un ingrediente que le da un toque salado y profundo, complementando perfectamente la dulzura de los pimientos y la acidez de los tomates. Es un plato que se suele servir con una guarnición de arroz blanco o patatas, aunque también se puede disfrutar con una buena hogaza de pan para mojar en la deliciosa salsa.
Sota, caballo y rey
Además de un delicioso guiso español, el chilindrón es un antiguo juego de cartas, muy popular en Zaragoza y sus alrededores, que podría haber dado nombre a esta conocida receta. En las tascas de la zona, era común que los lugareños se reunieran para jugar a las cartas, mientras se discutían asuntos del día a día y se compartían cotilleos.
El chilindrón era uno de los juegos más habituales, en el cual uno de los jugadores comenzaba tirando una carta, y los demás seguían el orden ascendente hasta llegar a la sota, el caballo y finalmente el rey. Esta trilogía se conocía como el chilindrón, y el perdedor de la partida invitaba al resto a una ronda o a la comida posterior.
Según algunas teorías, de ahí vendría la relación entre juego y receta: el pollo al chilindrón se elabora con la que se considera la trilogía perfecta en la cocina, la combinación perfecta de ingredientes: sota, caballo y rey equivalen a pimiento, tomate y cebolla.
Receta de pollo al chilindrón
El plato combina pollo dorado con un sofrito de verduras. La técnica principal consiste en marcar la carne y terminarla con una cocción suave dentro de la salsa de tomate.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 30 minutos.
Ingredientes
- 1 pollo troceado y sin piel, de aproximadamente 1,5 kg
- 2 cebollas
- 1 pimiento rojo
- 2 pimientos verdes
- 2 o 3 tomates maduros grandes
- 60 ml de aceite de oliva
- Sal, al gusto
- Pimienta negra molida, al gusto
Cómo hacer pollo al chilindrón, paso a paso
- Salpimienta los trozos de pollo.
- Calienta el aceite de oliva en una cazuela amplia.
- Dora el pollo por todos sus lados. No hace falta cocinarlo por completo en este momento.
- Retira el pollo y resérvalo en un plato.
- Corta las cebollas y los pimientos en tiras o trozos pequeños.
- Añade las verduras a la misma cazuela.
- Cocina el sofrito a fuego medio-bajo para que la cebolla quede tierna sin quemarse.
- Tritura los tomates o rállalos.
- Incorpora el tomate a la cazuela.
- Cocina las verduras durante unos 15 minutos, hasta que el tomate reduzca y la salsa quede más concentrada.
- Devuelve el pollo a la cazuela.
- Tapa y cocina a fuego lento durante otros 15 minutos, hasta que la carne esté tierna.
- Comprueba el punto de sal.
- Si la salsa queda demasiado líquida, retira la tapa durante los últimos minutos para que reduzca.
- Deja reposar el guiso durante 5 minutos antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por porción:
- Calorías: aproximadamente 520 kcal.
- Proteínas: 43 g.
- Grasas: 32 g.
- Hidratos de carbono: 15 g.
- Fibra: 4 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
El pollo al chilindrón se conserva en la nevera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético. También se puede congelar durante aproximadamente 3 meses. Para consumirlo, descongélalo en la nevera y caliéntalo a fuego suave hasta que esté bien caliente. Si la salsa se espesa demasiado, añade 1 o 2 cucharadas de agua durante el recalentado.