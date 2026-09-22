Economía

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 22 de septiembre

El billete al público sigue ofrecido a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El blue se paga a $1.550. El BCRA compró ayer USD 8 millones en el mercado

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13:22 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al púbico permanece sin variantes este martes, a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.534,22 para la venta y $1.482,51 para la compra. Asimismo, el dólar blue también se negocia sin cambios a $1.550 para la venta.

13:22 hsHoy

El dólar operó estable y se mantiene por debajo de la inflación prevista

La divisa mayorista cerró a $1.514, con más de USD 600 millones negociados en el mercado. En los últimos 12 meses perdió por 30 puntos porcentuales contra la suba del IPC

En 2026 el poder de compra del dólar pierde contra la inflación doméstica.
En 2026 el poder de compra del dólar pierde contra la inflación doméstica.

En otra sesión con buen volumen de negocios, por USD 605,9 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista cedió 50 centavos, a 1.514 pesos. La divisa mantiene en septiembre un alza de 5,50 pesos o 0,4%, debajo de la inflación prevista para el corriente mes.

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13:21 hsHoy

Por qué la fuerte liquidación del agro ya no va a reservas: quién compra los dólares que no acumula el Banco Central

La oferta récord de divisas del sector exportador encontró una demanda privada elevada, con compras de billetes, importaciones y pagos al exterior que limitaron la acumulación oficial

El BCRA realizó compras récord de divisas para sumar reservas, pero en septiembre los dólares de exportación se dirigieron en mayor medida al sector privado. (REUTERS/Dado Ruvic)
El BCRA realizó compras récord de divisas para sumar reservas, pero en septiembre los dólares de exportación se dirigieron en mayor medida al sector privado. (REUTERS/Dado Ruvic)

El Banco Central (BCRA) hizo compras récord de divisas para sumar reservas este año, pero pese a que la liquidación de exportaciones sigue fuerte, este mes se ve una dinámica distinta en la que los billetes no van a parar las arcas de la autoridad monetaria sino al sector privado. Según especialistas, la demanda de ahorristas, empresas e importadores crece y fuerza a la entidad conducida por Santiago Bausili a hacerse a un lado para dar lugar a esos compradores.

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13:21 hsHoy

El BCRA compró USD 8 millones en el mercado

El BCRA absorbió el lunes USD 8 millones a través de su intervención en el mercado de cambios, solo el 1,3% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas cedieron en USD 103 millones, a USD 49.695 millones, en una rueda con baja de 1,1% en la cotización del oro, a USD 4.376,30 la onza.

13:18 hsHoy

El dólar operó estable y se mantiene por debajo de la inflación prevista

La divisa mayorista cerró a $1.514, con más de USD 600 millones negociados en el mercado. En los últimos 12 meses perdió por 30 puntos porcentuales contra la suba del IPC

En 2026 el poder de compra del dólar pierde contra la inflación doméstica.
En 2026 el poder de compra del dólar pierde contra la inflación doméstica.

En otra sesión con buen volumen de negocios, por USD 605,9 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista cedió 50 centavos, a 1.514 pesos. La divisa mantiene en septiembre un alza de 5,50 pesos o 0,4%, debajo de la inflación prevista para el corriente mes.

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