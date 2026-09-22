Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 22 de septiembre

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Por cada $100 de renta que genera una hectárea agrícola, $58,20 se destinan al pago de impuestos Aunque las condiciones de mercado redujeron la participación de los tributos en la renta agrícola, la carga impositiva se mantiene elevada

El Bitcoin se disparó a máximos en nueve meses: cuáles son las causas y factores de riesgo La principal criptomoneda escaló 12% en la última semana y tocó los USD 87.000 por primera vez desde enero. La valoración bursátil de las monedas virtuales regresó al nivel de los USD 3 billones

Hay 17 provincias que ya lanzaron planes para refinanciar deudas en mora: una por una, cuáles son las tasas y plazos Un informe de IERAL relevó medidas de alivio financiero impulsadas desde gobiernos provinciales y bancos. Además asegura que una ley del Congreso podría potenciar los beneficios de la refinanciación entre privados

Fue a una emblemática pizzería porteña, pidió una pizza de muzzarella chica, faina y cerveza: el ticket se viralizó Una usuaria compartió el comprobante de una salida sobre la avenida Corrientes, con el detalle de una muzzarella chica, fainá, cerveza de un litro y el monto final del consumo