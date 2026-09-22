Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 22 de septiembre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al púbico permanece sin variantes este martes, a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.534,22 para la venta y $1.482,51 para la compra. Asimismo, el dólar blue también se negocia sin cambios a $1.550 para la venta.
En otra sesión con buen volumen de negocios, por USD 605,9 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista cedió 50 centavos, a 1.514 pesos. La divisa mantiene en septiembre un alza de 5,50 pesos o 0,4%, debajo de la inflación prevista para el corriente mes.
El Banco Central (BCRA) hizo compras récord de divisas para sumar reservas este año, pero pese a que la liquidación de exportaciones sigue fuerte, este mes se ve una dinámica distinta en la que los billetes no van a parar las arcas de la autoridad monetaria sino al sector privado. Según especialistas, la demanda de ahorristas, empresas e importadores crece y fuerza a la entidad conducida por Santiago Bausili a hacerse a un lado para dar lugar a esos compradores.
El BCRA compró USD 8 millones en el mercado
El BCRA absorbió el lunes USD 8 millones a través de su intervención en el mercado de cambios, solo el 1,3% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas cedieron en USD 103 millones, a USD 49.695 millones, en una rueda con baja de 1,1% en la cotización del oro, a USD 4.376,30 la onza.
En otra sesión con buen volumen de negocios, por USD 605,9 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista cedió 50 centavos, a 1.514 pesos. La divisa mantiene en septiembre un alza de 5,50 pesos o 0,4%, debajo de la inflación prevista para el corriente mes.