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Receta de tarta de pollo y puerro, rápida y fácil

Con una cubierta dorada y un interior suave, esta preparación permite resolver el almuerzo o la cena sin complicaciones

Tarta dorada con una porción cortada que expone el relleno de pollo y puerro sobre una tabla redonda de madera.
El relleno se prepara con una salsa a base de manteca, harina, caldo de pollo y leche, que aporta una textura suave y ayuda a unir los vegetales con la carne (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La tarta de pollo y puerro es una de esas recetas que resuelven una comida completa con pocos ingredientes y mucho sabor. El relleno cremoso, el pollo tierno y el aroma suave del puerro combinan muy bien con una tapa dorada y crocante.

En Argentina suele prepararse para un almuerzo familiar, una cena liviana o como una forma práctica de aprovechar pollo cocido que quedó de otra comida. Esta versión rápida utiliza tapas de tarta compradas y toma menos de 1 hora.

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Receta de tarta de pollo y puerro

Se trata de una tarta salada de pollo, puerro, cebolla y zanahoria, ligada con una salsa cremosa y cubierta con una tapa de masa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 1 tapa de tarta para la base.
  • 1 tapa de tarta para cubrir.
  • 450 gr de pechuga de pollo cocida y desmenuzada.
  • 3 puerros, limpios y cortados en rodajas finas.
  • 1 cebolla, picada.
  • 1 zanahoria, rallada o cortada en cubitos pequeños.
  • 2 cucharadas de manteca.
  • 2 cucharadas de harina.
  • 250 cc de caldo de pollo.
  • 100 cc de leche.
  • 1 cucharada de aceite.
  • 1 huevo para pintar.
  • 1 cucharadita de sal.
  • 0,5 cucharadita de pimienta.
  • 0,5 cucharadita de nuez moscada, opcional.
Tarta de pollo y puerro cortada junto a pechugas crudas, puerros enteros y rebanados, una cebolla, crema y masa sobre una tabla de madera.
La clave para lograr una cubierta crocante está en cocinar la preparación en un horno precalentado a 200 ℃ durante 25 a 30 minuto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de pollo y puerro, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 ℃. Enmantecar una tartera de 26 a 28 cm y colocar una tapa de tarta en la base.
  2. Calentar el aceite en una sartén amplia. Agregar la cebolla y la zanahoria. Cocinar durante 5 minutos, hasta que la cebolla quede transparente.
  3. Incorporar el puerro y cocinar durante 5 minutos más, hasta que se ablande. Evitar dorarlo demasiado para conservar su sabor suave.
  4. Agregar la manteca. Cuando se derrita, sumar la harina y mezclar durante 1 minuto para formar una base cremosa.
  5. Añadir el caldo y la leche de a poco, sin dejar de revolver. Cocinar durante 3 a 5 minutos, hasta obtener una salsa espesa.
  6. Incorporar el pollo desmenuzado, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Mezclar y retirar del fuego.
  7. Dejar entibiar el relleno durante unos minutos. El relleno no debe colocarse hirviendo sobre la masa porque puede humedecerla demasiado.
  8. Volcar la preparación sobre la tapa de tarta y distribuirla de manera pareja.
  9. Cubrir con la segunda tapa. Sellar los bordes con un repulgue o presionarlos con un tenedor.
  10. Pintar la superficie con huevo batido y hacer 3 o 4 pequeños cortes para que salga el vapor.
  11. Cocinar en horno precalentado a 200 ℃ durante 25 a 30 minutos, hasta que la masa esté bien dorada.
  12. Retirar, dejar reposar durante 5 minutos y servir caliente o tibia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 430 kcal
  • Grasas: 23 gr
  • Carbohidratos: 36 gr
  • Proteínas: 24 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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