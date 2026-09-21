Receta de tarta de pollo y puerro, rápida y fácil

La tarta de pollo y puerro es una de esas recetas que resuelven una comida completa con pocos ingredientes y mucho sabor. El relleno cremoso, el pollo tierno y el aroma suave del puerro combinan muy bien con una tapa dorada y crocante.
En Argentina suele prepararse para un almuerzo familiar, una cena liviana o como una forma práctica de aprovechar pollo cocido que quedó de otra comida. Esta versión rápida utiliza tapas de tarta compradas y toma menos de 1 hora.
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Receta de tarta de pollo y puerro
Se trata de una tarta salada de pollo, puerro, cebolla y zanahoria, ligada con una salsa cremosa y cubierta con una tapa de masa.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 50 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 1 tapa de tarta para la base.
- 1 tapa de tarta para cubrir.
- 450 gr de pechuga de pollo cocida y desmenuzada.
- 3 puerros, limpios y cortados en rodajas finas.
- 1 cebolla, picada.
- 1 zanahoria, rallada o cortada en cubitos pequeños.
- 2 cucharadas de manteca.
- 2 cucharadas de harina.
- 250 cc de caldo de pollo.
- 100 cc de leche.
- 1 cucharada de aceite.
- 1 huevo para pintar.
- 1 cucharadita de sal.
- 0,5 cucharadita de pimienta.
- 0,5 cucharadita de nuez moscada, opcional.
Cómo hacer tarta de pollo y puerro, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 ℃. Enmantecar una tartera de 26 a 28 cm y colocar una tapa de tarta en la base.
- Calentar el aceite en una sartén amplia. Agregar la cebolla y la zanahoria. Cocinar durante 5 minutos, hasta que la cebolla quede transparente.
- Incorporar el puerro y cocinar durante 5 minutos más, hasta que se ablande. Evitar dorarlo demasiado para conservar su sabor suave.
- Agregar la manteca. Cuando se derrita, sumar la harina y mezclar durante 1 minuto para formar una base cremosa.
- Añadir el caldo y la leche de a poco, sin dejar de revolver. Cocinar durante 3 a 5 minutos, hasta obtener una salsa espesa.
- Incorporar el pollo desmenuzado, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Mezclar y retirar del fuego.
- Dejar entibiar el relleno durante unos minutos. El relleno no debe colocarse hirviendo sobre la masa porque puede humedecerla demasiado.
- Volcar la preparación sobre la tapa de tarta y distribuirla de manera pareja.
- Cubrir con la segunda tapa. Sellar los bordes con un repulgue o presionarlos con un tenedor.
- Pintar la superficie con huevo batido y hacer 3 o 4 pequeños cortes para que salga el vapor.
- Cocinar en horno precalentado a 200 ℃ durante 25 a 30 minutos, hasta que la masa esté bien dorada.
- Retirar, dejar reposar durante 5 minutos y servir caliente o tibia.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 430 kcal
- Grasas: 23 gr
- Carbohidratos: 36 gr
- Proteínas: 24 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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