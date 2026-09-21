Receta de budín de pan sin baño maría, rápida y fácil

El budín de pan combina pan remojado en leche, huevos y azúcar con un caramelo dorado en la base del molde - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En casi todas las cocinas argentinas, el pan duro puede tener un destino delicioso: el budín de pan, ese postre que transforma las sobras en algo digno de sobremesa familiar.

Se hace desde siempre en las casas de todo el país, sobre todo cuando queda pan del día anterior. No hace falta ocasión especial: alcanza con una tarde de domingo y ganas de algo dulce y calentito.

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Receta de budín de pan sin baño maría

Este budín de pan es un postre húmedo y compacto, hecho con pan remojado en leche, huevos y azúcar, cubierto por un caramelo dorado. A diferencia de la versión tradicional, esta preparación se cocina directo en el horno, sin colocar el molde dentro de otro con agua. El resultado es igual de tierno, pero con menos vueltas y menos tiempo de cocción.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de aproximadamente 1 hora y 10 minutos. La preparación (remojar el pan, mezclar y armar el caramelo) lleva 20 minutos, y la cocción en el horno demora 50 minutos.

Ingredientes

500 gr de pan (puede ser pan lactal, pan francés o pan del día anterior)

500 cc de leche

160 gr de azúcar

6 huevos

Ralladura de 1 naranja o 1 limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

200 gr de azúcar (para el caramelo)

La receta de budín de pan sin baño maría usa 500 gramos de pan, 500 cc de leche, 6 huevos y azúcar para la mezcla y el caramelo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín de pan sin baño maría, paso a paso

Precalentar el horno a 180 ℃. Preparar el caramelo: colocar los 200 gr de azúcar en una sartén a fuego medio, sin agregar agua, hasta que se derrita y tome un color dorado. No revolver de más para que no se cristalice. Verter el caramelo caliente en un molde para budín inglés o budinera, cubriendo la base y las paredes. Dejar enfriar por completo antes de seguir. Cortar el pan en trozos pequeños y colocarlo en un bol grande. Agregar la leche tibia sobre el pan y dejar remojar durante 10 minutos, hasta que esté bien blando. Incorporar el azúcar, los huevos, la ralladura de naranja o limón y la esencia de vainilla. Mezclar bien con un tenedor o batidor, pisando los trozos de pan hasta lograr una preparación húmeda y homogénea. Volcar la mezcla en el molde acaramelado, ya frío. Llevar al horno a 180 ℃ durante 50 minutos, sin cubrir. El budín está listo cuando la superficie se ve dorada y firme al tacto, y al insertar un palillo, este sale limpio. Retirar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente durante al menos 2 horas antes de desmoldar. Cuanto más frío esté, más fácil se desmolda. Pasar un cuchillo por los bordes del molde, apoyar un plato encima y dar vuelta con un movimiento firme y seguro.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280 kcal

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 45 gr

Proteínas: 8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín de pan se conserva en la heladera, tapado con film o en un recipiente hermético, durante 4 a 5 días. También puede congelarse en porciones individuales por hasta 2 meses; para consumirlo, alcanza con dejarlo descongelar en la heladera y entibiarlo unos segundos en el microondas.