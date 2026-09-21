Tendencias

El legado de Frida Kahlo vuelve a la moda entre color, identidad y tradición

Encabezada por Elina Costantini, la cuarta edición de la Semana de la Alta Costura (SAC) reunió en el Malba propuestas basadas en el universo visual de la artista mexicana

Una mujer con blusa bordada con flores y falda blanca posa frente a un panel morado con el retrato de Frida Kahlo y logotipos patrocinadores
Elina Costantini es la directora de la Semana de la Alta Costura
Guardar

La obra de Frida Kahlo excedió el espacio de sus pinturas y pasó a formar parte de otros lenguajes culturales. Sus autorretratos, su modo de vestir y los símbolos asociados con México han servido de referencia para artistas y diseñadores que encuentran en ellos formas de abordar la identidad, la memoria y la expresión personal.

En ese cruce, la cuarta edición de la Semana de la Alta Costura (SAC) reunió colecciones inspiradas en el universo de Frida. El gran evento fue encabezado por Elina Costantini en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

PUBLICIDAD

El domingo 20 de septiembre, el encuentro propuso un desfile en el exterior del museo como parte de los festejos por los 25 años de la institución. Cada una de las cuatro diseñadoras protagonistas de la SAC presentó cinco creaciones concebidas a partir de elementos vinculados con Kahlo, cuya obra y figura mantienen una presencia en el arte y la cultura mexicanos.

Modelo con vestido blanco de motivos florales y un corazón rojo bordado en el pecho camina por una pasarela oscura con luces
La Semana de la Alta Costura presentó en el Malba colecciones inspiradas en el universo de Frida Kahlo. (SAC MALBA)

La propuesta reunió interpretaciones surgidas de los lenguajes e identidades de Natalia Antolín, Camila Romano, Pía Carregal y Carla Fernández. La jornada concluyó con una presentación de la banda de rock argentina Silvestre y La Naranja, integrada por Justo Fernández Madero, Francisco Nicholson, Lucas Grasso y Fernando Laprida.

PUBLICIDAD

En el corazón de este hito se encuentra la exposición Viva Frida, organizada por SAC y el Museo Frida Kahlo de México: reúne más de 300 objetos originales para acercar el archivo personal de Frida Kahlo al público sudamericano.

El proyecto cuenta con la curaduría de la Dra. Circe Henestrosa. También incorpora elementos de la colección de Gannit Ankori y materiales fotográficos privados.

La muestra incluye vestimentas, accesorios, aparatos ortopédicos, correspondencia personal y material de archivo, además de obras pictóricas y litografías de las colecciones de Eduardo y Elina Costantini.

Un hombre con traje y dos mujeres con ropa elegante posan de pie frente a una pantalla iluminada con retratos
Eduardo y Elina Costantini junto a la curadora Circe Henestrosa

Natalia Antolín retomó sus viajes por México y el trabajo de artesanas

Para Natalia Antolín, el punto de partida fue un vínculo personal con la cultura mexicana, construido a lo largo de viajes de trabajo por el país, desde la península de Yucatán hasta Chiapas. En esos recorridos conoció a artesanas, sus bordados, su indumentaria y el uso del color, referencias que durante años nutrieron sus colecciones.

Sus cinco diseños reunieron flores, corazones, encajes, bordados, estampas y detalles artesanales, en diálogo con la ornamentación mexicana y la identidad visual de Kahlo. Antolín asoció a la artista con la fortaleza de una mujer que atravesó el dolor y las dificultades de su historia para construir una identidad propia.

Una modelo camina sobre una pasarela iluminada con un abrigo largo de color negro y cintas multicolores
Natalia Antolín, Camila Romano, Pía Carregal y Carla Fernández exhibieron cinco creaciones cada una inspiradas en Frida Kahlo. (SAC MALBA)

Camila Romano llevó las siluetas de Kahlo a volúmenes y contrastes de color

Camila Romano tomó algunas de las siluetas y morfologías asociadas con Frida Kahlo y las trasladó a una propuesta atravesada por el color.

Sus cinco diseños incluyeron faldas de shantung y satén de seda con grandes volúmenes y tonos vibrantes, combinadas con tops y ruanas con contrastes cromáticos.

El dolor que marcó la vida de la pintora apareció mediante estructuras metálicas en tonos plomo y dorado, además de accesorios desarrollados junto a Limido Joyas. Las piezas, ubicadas cerca del corazón, el cuello y las manos, aludieron a ese dolor y a la fortaleza atribuida a Kahlo.

Pía Carregal puso el foco en la voz y la identidad de la pintora

La principal referencia para Pía Carregal fue la personalidad de Kahlo, su voz y el camino que construyó para definir una identidad propia. Sus cinco diseños retomaron colores de las pinturas y de la vestimenta de la artista y los llevaron al universo de la diseñadora, donde los géneros, las texturas y el trabajo artesanal tienen un lugar central.

Modelo en una pasarela iluminada con un vestido largo de flores rojas y blancas, una capa de encaje y collares grandes
El desfile exterior de la SAC formó parte de los festejos por los 25 años del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. (SAC MALBA)

Crudos, rojos, encajes y terciopelos formaron parte de su interpretación. “Lo que más me inspira de Frida es su personalidad. A través de su pintura y de su manera de ser logró abrirse un camino y construir una identidad propia”, señaló Carregal, quien identificó en la presentación en el Malba un encuentro entre sus dos pasiones, la moda y el arte.

Carla Fernández vinculó la indumentaria con memoria, cultura y tradición textil

Nacida en Coyoacán, Carla Fernández aportó una mirada ligada a México y a la tradición textil de su país.

Durante más de 25 años de trayectoria, construyó un lenguaje basado en el diálogo con comunidades artesanas, así como en la preservación y reinterpretación de técnicas y saberes originarios.

Cuatro músicos tocan en un escenario frente a un edificio iluminado con el texto MALBA 25
La banda argentina Silvestre y La Naranja cerró la jornada de la Semana de la Alta Costura en el Malba. (SAC MALBA)

Sus cinco creaciones condensaron esa manera de entender la indumentaria como identidad, memoria y cultura. Su participación se vinculó con el universo cultural del que surgió Frida Kahlo y con una trayectoria que llevó el diseño y el patrimonio textil mexicano a escenarios internacionales.

Temas Relacionados

Frida KahloBuenos AiresSemana de la ModaindumentariaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sobre la molécula tirzepatida: cómo actúan los fármacos para tratar la obesidad y por qué requieren seguimiento médico

Pilar Quevedo, jefa de la División de Nutrición Clínica y Metabolismo del Hospital de Clínicas de la UBA, explicó que la molécula tizepatida regula señales vinculadas al hambre, la saciedad y el control metabólico. Advirtió que su indicación debe integrarse a un abordaje individual e integral

Sobre la molécula tirzepatida: cómo actúan los fármacos para tratar la obesidad y por qué requieren seguimiento médico

Un informe alertó sobre la caída en el rendimiento cognitivo de los estudiantes argentinos

Un estudio de la Universidad Austral comparó evaluaciones entre 2013 y 2023. Registró una baja de 3,6 puntos en el coeficiente intelectual y de 8,4% en las habilidades verbales. Una de las autoras analizó los resultados en Infobae en Vivo al Mediodía

Un informe alertó sobre la caída en el rendimiento cognitivo de los estudiantes argentinos

Tiene 12 años, se volvió experto en perfumes y acumula más de 200 fragancias: sus consejos para elegir el aroma ideal

El joven comenzó a publicar reseñas en redes después de interesarse por las fragancias que usaban sus compañeros de escuela. Sus videos alcanzaron millones de visualizaciones y despertaron el interés de marcas y emprendimientos

Tiene 12 años, se volvió experto en perfumes y acumula más de 200 fragancias: sus consejos para elegir el aroma ideal

Liam Gallagher, a los 54: cómo convirtió la parka y los gorros en su sello de estilo

En su cumpleaños, el cantante de Oasis permite revisar una imagen construida durante más de tres décadas, entre referencias de Mánchester, la cultura futbolera inglesa y una forma de vestirse pensada para el clima y el escenario

Liam Gallagher, a los 54: cómo convirtió la parka y los gorros en su sello de estilo

Receta de churrasco de riñonada a la plancha, rápida y fácil

Una preparación con carne vacuna de grosor medio, que se cocina en sartén o plancha bien caliente, con aceite, ajo y perejil, ideal para todos los paladares

Receta de churrasco de riñonada a la plancha, rápida y fácil

DEPORTES

La curiosa respuesta del Kily González cuando le consultaron sobre la chance de que Messi juegue en Newell’s

La curiosa respuesta del Kily González cuando le consultaron sobre la chance de que Messi juegue en Newell’s

Argentina hizo historia en los Juegos Suramericanos: ganó el oro en Valorant tras vencer a Chile

El video que compartió Messi sobre su despedida en la selección argentina: las pistas que dio de la camiseta

River Plate presentará ante el Comité ejecutivo de AFA un documento crítico con pedido de reformas

La filosa frase de Colapinto al hablar de la polémica con Pierre Gasly en el GP de España de F1

TELESHOW

Luciana Geuna se despidió de la pantalla de TN: “Aprendí de Lanata a animarme a los desafíos”

Luciana Geuna se despidió de la pantalla de TN: “Aprendí de Lanata a animarme a los desafíos”

Barby Franco y Fernando Burlando despidieron a su perrita de 17 años: “Volá alto, Shiva, te vamos a extrañar”

El emotivo posteo de Nancy Dupláa para celebrar los 57 años de Pablo Echarri: "Te amo infinito"

Wanda Nara se reencontró con sus hijas y publicó el gesto que acompañó la jornada: “Muchas gracias”

Lali Espósito recordó el momento en que habló con sus padres siendo niña: “A veces yo ganaba más que ellos”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala declara alerta roja en 15 municipios ante los efectos de la sequía

Guatemala declara alerta roja en 15 municipios ante los efectos de la sequía

Guatemala recibe fusiles M4A1 de Estados Unidos tras 47 años de embargo: 14 mil armas por USD 5 millones

De cada 100 dólares que llegaron en remesas, 99 se usaron en consumo en El Salvador

Entre Los Simpson y Los expedientes X: el guiño secreto que pocos recuerdan

Ariana Harwicz: la embajada argentina le exige a la Universidad de Granada que la desagravie por su exclusión de un festival literario