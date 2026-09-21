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Tiene 12 años, se volvió experto en perfumes y acumula más de 200 fragancias: sus consejos para elegir el aroma ideal

El joven comenzó a publicar reseñas en redes después de interesarse por las fragancias que usaban sus compañeros de escuela. Sus videos alcanzaron millones de visualizaciones y despertaron el interés de marcas y emprendimientos

Felipe Molina, creador de contenido argentino de 12 años, comenzó a publicar videos sobre perfumes tras interesarse por las fragancias que usaban sus compañeros de escuelas
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Felipe Molina, creador argentino de contenido de 12 años y estudiante de primer año del secundario, comenzó a publicar videos sobre perfumes en marzo después de interesarse por las fragancias que usaban sus compañeros de escuela. Sus reseñas analizan las notas, la intensidad y el contexto apropiado para cada aroma.

Un video en el que explicó cómo aplicar una fragancia superó las 2 millones de visualizaciones. Otro contenido grabado junto a su madre alcanzó una cifra similar, tras sus primeras publicaciones realizadas con autorización y supervisión de sus padres.

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Antes de convertir ese interés en contenido, Molina tenía tres o cuatro perfumes propios. La colección se amplió con la necesidad de probar nuevas opciones para sus videos y, más tarde, con colaboraciones de emprendimientos y marcas que le envían productos.

Aunque considera que unas cinco fragancias pueden cubrir las distintas situaciones cotidianas, el joven posee más de 200 perfumes, según contó en Infobae A las Nueve. El criterio para una colección más reducida es disponer de aromas adecuados para usos y temperaturas diferentes.

Cinco aplicaciones para un perfume de uso diario

La zona donde se aplica una fragancia modifica la manera en que se percibe durante el día. Molina recomienda colocarla en ambos lados del cuello, la nuca y los brazos, puntos donde el calor corporal y el movimiento contribuyen a expandir el aroma.

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Felipe Molina, creador de contenido argentino de 12 años, comenzó a publicar videos sobre perfumes tras interesarse por las fragancias que usaban sus compañeros de escuela (captura de video)
Felipe Molina, creador de contenido argentino de 12 años, comenzó a publicar videos sobre perfumes tras interesarse por las fragancias que usaban sus compañeros de escuela (captura de video)

Para un perfume de uso cotidiano, propone cinco aplicaciones: dos en el cuello, una en la nuca y dos en los brazos. Estas últimas hacen que la fragancia pueda percibirse durante gestos habituales, como un saludo o un abrazo.

La aplicación en la nuca se vincula con la estela, el aroma que permanece en el ambiente después del paso de una persona. En los perfumes frescos, que suelen tener menor duración, aconseja agregar dos aplicaciones en el pecho.

La ropa puede retener el aroma por más tiempo que la piel. El pelo también puede conservarlo durante varios días, aunque existen perfumes para el cabello elaborados a base de agua para reducir el efecto del alcohol.

Salida, corazón y fondo en cada fragancia

El interés de Molina por este universo comenzó el año anterior, cuando detectó que varios compañeros llevaban perfumes de sus padres. A partir de entonces, le pidió a su madre visitar farmacias y perfumerías para conocer opciones distintas.

Durante esas recorridas empezó a reconocer aromas, comparar composiciones e identificar las notas de los productos. Sus reseñas distinguen tres momentos en la evolución de una fragancia: salida, corazón y fondo.

Las notas de salida son las que se perciben en los primeros minutos posteriores a la aplicación. Las de corazón aparecen después, mientras que las de fondo permanecen más horas sobre la piel.

La colección de Felipe Molina pasó de tres o cuatro perfumes a más de 200 fragancias por las pruebas para sus videos y por colaboraciones con marcas (captura de video)
La colección de Felipe Molina pasó de tres o cuatro perfumes a más de 200 fragancias por las pruebas para sus videos y por colaboraciones con marcas (captura de video)

No siempre esas etapas se presentan de forma separada. Algunas fragancias combinan la salida, el corazón y el fondo desde el comienzo, aunque la base suele ser la parte que se mantiene durante más tiempo.

Para el creador, un perfume de buen rendimiento puede durar entre seis y ocho horas. Prefiere las fragancias dulces en invierno, por sus aromas cálidos e intensos, y las cítricas, marinas o acuáticas cuando aumenta la temperatura.

La vida útil de un perfume oscila entre tres y cinco años, según el uso y las condiciones de conservación. Molina desaconseja guardarlos dentro de un automóvil, una práctica habitual entre quienes llevan una fragancia en el vehículo.

También utiliza el layering, la combinación de dos perfumes para construir un aroma diferente. La mezcla puede llevar una fragancia sobre la piel y otra en el pelo o la ropa.

Perfumes árabes entre las opciones nacionales e importadas

Los perfumes árabes crecieron en popularidad en los últimos años por su precio, duración y variedad. Molina los ubica en un punto intermedio entre las alternativas nacionales y las importadas, tanto por costo como por calidad.

Estas fragancias suelen concentrar una cantidad elevada de esencia y mantener el aroma durante más tiempo. Sus envases también atraen a quienes buscan un regalo o una pieza para sumar a una colección.

Entre las marcas y líneas que menciona se encuentran Lattafa, Khamrah y Hawas. Vincula a Khamrah con un frasco de apariencia similar a una botella de whisky, mientras que relaciona a Hawas con opciones más frescas.

Muchos toman como referencia perfumes de precio elevado, aunque incorporan características propias y no siempre reproducen por completo el aroma original. Para Molina, ofrecen alternativas similares a importados que algunas personas ya no pueden comprar, junto con propuestas nacionales de menor valor.

El joven compatibiliza esta actividad con el colegio y la vida familiar. Cuenta con el acompañamiento de sus padres y define las reseñas de fragancias como un hobby que quiere continuar.

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