Qué cambia en el cuidado capilar con el head spa

El head spa combina higiene capilar, masaje y evaluación personalizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cuidado del cuero cabelludo ganó visibilidad con el head spa, un ritual que combina higiene capilar, masaje y evaluación personalizada. La propuesta, originada en Japón, pone el foco en la piel donde crece el cabello y en molestias que pueden afectarla.

La tendencia propone ampliar la mirada que suele concentrarse en los largos y puntas. De acuerdo con ELLE, estos tratamientos incluyen un cuestionario sobre salud general y capilar, observación con microcámaras, exfoliación, vapor de ozono y masajes para la relajación.

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La práctica originada en Japón centra la atención en el cuero cabelludo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estilista y empresario Max Jara, citado por el medio, sostuvo que la transformación del cuidado del pelo comienza en la raíz. Su descripción ubica al head spa entre los servicios que reúnen recursos de peluquería y una experiencia de descanso. Sin embargo, síntomas como descamación, ardor, picazón o caída pueden tener causas diferentes y requieren una evaluación adecuada.

La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) señala que el cuidado del cuero cabelludo puede contribuir a prevenir algunos tipos de caída del cabello y a mantener el pelo saludable. Sus recomendaciones parten de una pauta básica: adaptar el lavado a las características del pelo y producción de oleosidad, sin aplicar una frecuencia idéntica para todas las personas.

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La observación con microcámaras permite revisar el estado de la piel de la cabeza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia de lavado depende del tipo de pelo y cuero cabelludo

La AAD aconseja aplicar el shampoo principalmente sobre el cuero cabelludo. De ese modo se retiran productos acumulados, células muertas y exceso de sebo sin resecar el resto del pelo. También recomienda ajustar las rutinas a la textura y necesidad de lavado, y usar acondicionador después de la limpieza.

La exposición excesiva al calor puede dañar la fibra del cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las pautas generales difundidas por la entidad se encuentran:

Lavar con mayor frecuencia si el pelo es lacio y el cuero cabelludo es graso

Espaciar el lavado si el pelo es seco, grueso o rizado, según sea necesario

Desenredar el pelo húmedo con suavidad y evitar frotarlo de forma brusca

Limitar el uso excesivo de herramientas de calor y emplear temperaturas bajas o medias

Proteger la cabeza del sol, en especial cuando hay afinamiento del cabello

Estas indicaciones no sustituyen un diagnóstico médico. La AAD aclara que existen tratamientos para distintas afecciones del cuero cabelludo, pero su aplicación debe responder al problema identificado. La atención estética puede acompañar una rutina de bienestar, aunque no permite establecer la causa de una alteración dermatológica.

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La frecuencia de lavado depende del tipo de pelo y la producción de oleosidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caspa persistente e inflamación justifican una consulta médica

La caspa es frecuente y no implica falta de higiene. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido indica que puede presentarse con escamas visibles, sequedad o picazón, y que el estrés y el clima frío pueden agravarla. También advierte que enfermedades de la piel, como el eccema, pueden estar vinculadas con el cuadro.

Para los casos leves, la AAD informa que los champús específicos pueden ser útiles y enumera ingredientes habituales como ácido salicílico, sulfuro de selenio, ketoconazol, azufre, piritionato de zinc y alquitrán de hulla.

La elección y modo de uso deben seguir las indicaciones del envase. Algunos productos necesitan permanecer entre 5 y 10 minutos antes del enjuague, según la guía de la institución sobre cómo tratar la caspa.

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La descamación persistente puede requerir una consulta con dermatología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta con dermatología resulta pertinente si la descamación no mejora, es intensa o se suma a enrojecimiento, hinchazón, dolor, parches o caída localizada. El NHS aconseja buscar atención si los síntomas continúan tras cuatro semanas de uso de un shampoo anticaspa o si el cuero cabelludo está muy irritado.

El interés por el head spa instala al cuero cabelludo en la conversación cotidiana sobre cuidado capilar. Como sostuvo Jara en declaraciones recogidas por ELLE, la discusión estuvo durante años centrada en reparar el largo del pelo. Las entidades dermatológicas coinciden en un límite claro: la rutina debe ajustarse a cada caso y signos persistentes deben evaluarse con profesionales de la salud.

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