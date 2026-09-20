Tulipanes en primavera: cómo cuidar el riego, el drenaje y las hojas para favorecer la floración

La primavera activa el crecimiento visible de los tulipanes que atravesaron el invierno bajo tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Argentina, el inicio de la primavera marca el momento en que los tulipanes que atravesaron el invierno bajo tierra comienzan su etapa visible. El cuidado del riego, drenaje y follaje será decisivo para acompañar la floración y preservar las reservas de los bulbos.

El calendario de esta especie debe leerse según el hemisferio y temperaturas locales. La siembra de los bulbos corresponde a los meses fríos previos a la floración. Por eso, las recomendaciones con fechas de septiembre a noviembre de guías del hemisferio norte no pueden trasladarse de manera literal a la Argentina.

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El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) describe que, en condiciones naturales, el tulipán acelera su actividad al comienzo de la primavera: se alarga el tallo floral y aparece la flor.

El drenaje evita que el agua acumulada alrededor del bulbo favorezca la pudrición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua debe sostener la humedad sin saturar raíces

El principal punto de control durante el desarrollo es evitar que el agua quede acumulada alrededor del bulbo. Los tulipanes requieren un sustrato húmedo durante el crecimiento activo, pero el exceso favorece la pudrición y compromete el ciclo de la planta. El INTA indica que los suelos destinados a este cultivo deben tener muy buen drenaje y carecer de capas compactadas que impidan la circulación del agua.

En canteros, conviene comprobar que el terreno no forme charcos después de una lluvia o riego. Las macetas necesitan orificios de salida de agua y un sustrato que no se apelmace.

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Las macetas requieren orificios de salida y un sustrato que no se compacte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Real Sociedad de Horticultura del Reino Unido (RHS) recomienda, para recipientes, combinar sustrato con material grueso que ayude al drenaje. La frecuencia de riego no es fija: depende de la lluvia, tipo de suelo, exposición y tamaño del contenedor. Estas pautas permiten revisar el cultivo sin alterar los bulbos:

Regar solo cuando la capa superficial del sustrato se haya secado, sin dejar que el recipiente permanezca encharcado

Mantener las macetas en un sitio donde el agua pueda escurrir con facilidad

Evitar presionar o remover la tierra cerca de los tallos, ya que el bulbo y sus raíces permanecen bajo la superficie

Retirar las flores que se marchiten sin arrancar las hojas verdes

Observar manchas, tejidos blandos o deterioro y apartar las partes afectadas cuando sea posible sin dañar las plantas vecinas

El riego depende de la lluvia, el tipo de suelo, la exposición y el tamaño del recipiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La floración no marca el final del trabajo con los bulbos

Después de que caen los pétalos, las hojas todavía cumplen una función. El INTA señala que hacia el final de la primavera concluye el secado de la parte aérea y completa la formación del nuevo bulbo. Ese proceso explica por qué conviene conservar el follaje mientras mantenga color: lashojas participan en la acumulación de reservas que la planta utilizará en el ciclo siguiente.

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Cortar todo el follaje apenas termina la floración interrumpe esa fase. La retirada debe esperar a que las hojas amarilleen y sequen de manera natural.

La guía de la RHS coincide en que el follaje debe llegar a ese estado antes de levantar los bulbos o guardarlos. Si se elige dejarlos en tierra, el lugar deberá seguir identificado para no dañarlo en labores posteriores de jardinería.

Las flores marchitas se retiran sin cortar las hojas verdes de la planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El frío previo explica la respuesta de la planta en primavera

La aparición de tallos y flores es la consecuencia de un proceso iniciado antes. La guía técnica del INTA explica que el descenso de la temperatura del suelo activa el crecimiento de raíces y que el aumento térmico de la primavera vuelve más activa a la planta. En el manejo profesional, el tratamiento de frío se ajusta según el cultivar, zona de cultivo y fecha prevista para la floración.

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Esa variación impide aplicar una receta idéntica en todo el país. Las condiciones de la Patagonia, las áreas templadas de la provincia de Buenos Aires y regiones más cálidas presentan diferencias de temperatura que modifican el comportamiento de los bulbos.

El cuidado moderado permite que el tulipán complete su ciclo en jardines y macetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes cultiven en maceta o jardines domésticos deben, por tanto, considerar la información del proveedor sobre la variedad y condiciones de su zona.

La etapa que se abre con la primavera requiere observación más que intervenciones intensivas. Un sustrato con drenaje, riego moderado y hojas intactas hasta su secado natural permiten que el tulipán complete el ciclo que comenzó durante el invierno.

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