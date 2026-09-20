Tendencias

Tulipanes en primavera: cómo cuidar el riego, el drenaje y las hojas para favorecer la floración

Recomendaciones para evitar el exceso de humedad y respetar el ciclo natural de esta planta en jardines y macetas

Un ramo de tulipanes amarillos, morados y naranjas en papel, una taza de cerámica, una vasija y una tela sobre una mesa de madera.
La primavera activa el crecimiento visible de los tulipanes que atravesaron el invierno bajo tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En Argentina, el inicio de la primavera marca el momento en que los tulipanes que atravesaron el invierno bajo tierra comienzan su etapa visible. El cuidado del riego, drenaje y follaje será decisivo para acompañar la floración y preservar las reservas de los bulbos.

El calendario de esta especie debe leerse según el hemisferio y temperaturas locales. La siembra de los bulbos corresponde a los meses fríos previos a la floración. Por eso, las recomendaciones con fechas de septiembre a noviembre de guías del hemisferio norte no pueden trasladarse de manera literal a la Argentina.

PUBLICIDAD

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) describe que, en condiciones naturales, el tulipán acelera su actividad al comienzo de la primavera: se alarga el tallo floral y aparece la flor.

Infografía con ilustraciones de tulipanes, macetas, regadera, tijeras de podar, un mapa de Argentina y textos explicativos.
El drenaje evita que el agua acumulada alrededor del bulbo favorezca la pudrición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua debe sostener la humedad sin saturar raíces

El principal punto de control durante el desarrollo es evitar que el agua quede acumulada alrededor del bulbo. Los tulipanes requieren un sustrato húmedo durante el crecimiento activo, pero el exceso favorece la pudrición y compromete el ciclo de la planta. El INTA indica que los suelos destinados a este cultivo deben tener muy buen drenaje y carecer de capas compactadas que impidan la circulación del agua.

En canteros, conviene comprobar que el terreno no forme charcos después de una lluvia o riego. Las macetas necesitan orificios de salida de agua y un sustrato que no se apelmace.

PUBLICIDAD

Maceta decorativa con tulipanes de colores vivos, ubicada en un entorno natural o doméstico. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las macetas requieren orificios de salida y un sustrato que no se compacte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Real Sociedad de Horticultura del Reino Unido (RHS) recomienda, para recipientes, combinar sustrato con material grueso que ayude al drenaje. La frecuencia de riego no es fija: depende de la lluvia, tipo de suelo, exposición y tamaño del contenedor. Estas pautas permiten revisar el cultivo sin alterar los bulbos:

  • Regar solo cuando la capa superficial del sustrato se haya secado, sin dejar que el recipiente permanezca encharcado
  • Mantener las macetas en un sitio donde el agua pueda escurrir con facilidad
  • Evitar presionar o remover la tierra cerca de los tallos, ya que el bulbo y sus raíces permanecen bajo la superficie
  • Retirar las flores que se marchiten sin arrancar las hojas verdes
  • Observar manchas, tejidos blandos o deterioro y apartar las partes afectadas cuando sea posible sin dañar las plantas vecinas
Camino de concreto junto a un césped verde y canteros con tulipanes amarillos, rojos, morados y blancos.
El riego depende de la lluvia, el tipo de suelo, la exposición y el tamaño del recipiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La floración no marca el final del trabajo con los bulbos

Después de que caen los pétalos, las hojas todavía cumplen una función. El INTA señala que hacia el final de la primavera concluye el secado de la parte aérea y completa la formación del nuevo bulbo. Ese proceso explica por qué conviene conservar el follaje mientras mantenga color: lashojas participan en la acumulación de reservas que la planta utilizará en el ciclo siguiente.

Cortar todo el follaje apenas termina la floración interrumpe esa fase. La retirada debe esperar a que las hojas amarilleen y sequen de manera natural.

La guía de la RHS coincide en que el follaje debe llegar a ese estado antes de levantar los bulbos o guardarlos. Si se elige dejarlos en tierra, el lugar deberá seguir identificado para no dañarlo en labores posteriores de jardinería.

Ramos de tulipanes de varios colores envueltos en papel sobre cajas de plástico en un puesto de mercado al aire libre.
Las flores marchitas se retiran sin cortar las hojas verdes de la planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El frío previo explica la respuesta de la planta en primavera

La aparición de tallos y flores es la consecuencia de un proceso iniciado antes. La guía técnica del INTA explica que el descenso de la temperatura del suelo activa el crecimiento de raíces y que el aumento térmico de la primavera vuelve más activa a la planta. En el manejo profesional, el tratamiento de frío se ajusta según el cultivar, zona de cultivo y fecha prevista para la floración.

Esa variación impide aplicar una receta idéntica en todo el país. Las condiciones de la Patagonia, las áreas templadas de la provincia de Buenos Aires y regiones más cálidas presentan diferencias de temperatura que modifican el comportamiento de los bulbos.

Primer plano de una lámpara de lava dorada y morada encendida junto a tulipanes rosados y naranjas en jarrones, un altavoz Marshall negro y un cuadro frutal enmarcado.
El cuidado moderado permite que el tulipán complete su ciclo en jardines y macetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes cultiven en maceta o jardines domésticos deben, por tanto, considerar la información del proveedor sobre la variedad y condiciones de su zona.

La etapa que se abre con la primavera requiere observación más que intervenciones intensivas. Un sustrato con drenaje, riego moderado y hojas intactas hasta su secado natural permiten que el tulipán complete el ciclo que comenzó durante el invierno.

Temas Relacionados

JardineríaFloresPlantasRiegoBalconesPatiosTulipanesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Penélope Cruz convirtió la alfombra roja de San Sebastián en una pasarela de alta costura: su impactante look

La actriz española presentó “The Invite”, de Olivia Wilde, con un diseño de Miss Sohee de la colección primavera-verano 2026: un corsé negro con aplicaciones bordadas en dorado y plateado

Penélope Cruz convirtió la alfombra roja de San Sebastián en una pasarela de alta costura: su impactante look

Qué cambia en el cuidado capilar con el head spa

Un ritual llegado desde Japón reordena las prioridades estéticas y abre una discusión que va más allá de los largos

Qué cambia en el cuidado capilar con el head spa

Cómo limpiar correctamente los recipientes de plástico reutilizables para evitar la contaminación de los alimentos

Una higiene adecuada incluye retirar los restos visibles, lavar cada componente y secarlo por completo antes de guardarlo

Cómo limpiar correctamente los recipientes de plástico reutilizables para evitar la contaminación de los alimentos

“Con poco sueño, sentimos más hambre y nos cuesta parar de comer”: qué ocurre con las hormonas y el peso corporal cuando se duerme menos de seis horas

Especialistas en medicina del sueño explican a Infobae que descansar mal afecta la saciedad, altera el manejo de la glucosa y favorece elecciones dulces o grasas

“Con poco sueño, sentimos más hambre y nos cuesta parar de comer”: qué ocurre con las hormonas y el peso corporal cuando se duerme menos de seis horas

Cómo hacer una paella perfecta en casa: el truco para evitar un arroz pastoso o seco

En el Día Internacional de la Paella, una guía sobre la elección del recipiente, las proporciones de caldo, el sofrito y los tiempos de cocción para conseguir un plato equilibrado

Cómo hacer una paella perfecta en casa: el truco para evitar un arroz pastoso o seco

DEPORTES

El gol en contra de Lisandro Martínez en el empate del Manchester United por la Premier League

El gol en contra de Lisandro Martínez en el empate del Manchester United por la Premier League

El Buenos Aires Challenger celebra su undécima edición con una nueva generación de protagonistas y la historia de siempre

La provocación de la selección de Brasil que generó un tenso cara a cara con Argentina tras la final del Sudamericano de vóley

Boca Juniors se impuso en el clásico 2-0 sobre San Lorenzo, que jugó una hora con un hombre menos

Se confirmó la lesión que sufrió Thiago Almada: se perderá la fecha FIFA y la despedida de Messi de la selección argentina

TELESHOW

Entre lazos y volados, Juana Viale anticipó la llegada de la primavera en medio de la internación de su abuela Mirtha

Entre lazos y volados, Juana Viale anticipó la llegada de la primavera en medio de la internación de su abuela Mirtha

Daniela Christiansson a días de instalarse en Argentina con Maxi López: “En plena mudanza de toda nuestra vida”

Felipe Fort se mostró por primera vez cantando en cámara y sorprendió a todos: “¿Alguna recomendación gente?”

Dolores Fonzi, Mercedes Morán y dos actrices argentinas sorprendieron con un guiño a las Malvinas en San Sebastián

La salud de Mirtha Legrand: la cronología de sus internaciones, su fortaleza y cómo amaneció este domingo

INFOBAE AMÉRICA

Cuba se ubica entre los países con menor desempeño democrático de América, según estudio

Cuba se ubica entre los países con menor desempeño democrático de América, según estudio

La fecundidad en Costa Rica bajaría a 1.12 hijos por mujer en 2026, según la Universidad de Costa Rica

Transformación de hábitats y disponibilidad de alimentos favorecen concentración de cocodrilos en Panamá

Misión internacional exige a Honduras cumplir fallos de la Corte IDH a favor del pueblo garífuna

Guatemala en alerta roja por desnutrición aguda infantil: la sequía, las cosechas perdidas y un Estado ante su propia desigualdad