Maratón de Buenos Aires 2026: 53 fotos de la cita runner que atravesó la ciudad desde Palermo hasta La Boca

Más de 16 mil corredores de 64 países tomaron las calles porteñas para disputar los 42,195 kilómetros de la Maratón de Buenos Aires 2026 (Jaime Olivos) 20 Sep, 2026 01:06 p. m. EST La largada de la Maratón de Buenos Aires se dio a las 7 hrs en el cruce de Figueroa Alcorta y Dorrego, en el barrio de Palermo El circuito de la Maratón de Buenos Aires unió los barrios de Palermo, Recoleta, Puerto Madero y La Boca Del total de inscriptos, 10.615 corredores fueron argentinos en la edición 2026 de la maratón Bethwel Kibet Chumba, de Kenia, se consagró ganador de la Maratón de Buenos Aires con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 28 segundos El primer grupo en largar fue el de los competidores con discapacidad, a las 6:57 hrs Antes de la largada, los corredores realizaron ejercicios de entrada en calor en los alrededores de la zona de salida, en el barrio de Palermo La Maratón de Buenos Aires 2026 combinó el desafío deportivo con un recorrido por sitios emblemáticos de la ciudad Un total de 5.769 corredores llegaron desde el exterior para participar de la Maratón de Buenos Aires El Obelisco fue uno de los puntos de referencia del centro porteño durante el paso de los corredores por la Maratón de Buenos Aires
La Casa Rosada formó parte del recorrido de la Maratón de Buenos Aires antes del avance de los corredores hacia La Boca La prueba reunió atletas de élite y participantes amateurs en una jornada que tuvo salida y llegada en la zona de Palermo
Brasil aportó la delegación extranjera más numerosa de la Maratón de Buenos Aires, con 2.769 corredores Ignacio Erario se consagró campeón argentino de la Maratón de Buenos Aires con 2 horas, 16 minutos y 42 segundos Bethwel Kibet Chumba y John Hakizimana compartieron un abrazo tras definir los dos primeros lugares de la Maratón de Buenos Aires La Maratón de Buenos Aires 2026 contó con el sello World Athletics Label El Cabildo fue uno de los edificios históricos que acompañaron el paso de los corredores durante el tramo céntrico de la maratón La jornada se desarrolló bajo un cielo soleado y con humedad, condiciones que acompañaron el esfuerzo de los corredores durante los 42 kilómetros Chiara Mainetti lideró la clasificación femenina argentina de la Maratón de Buenos Aires con 2 horas, 38 minutos y 25 segundos (Prensa Maratón de Buenos Aires) El chileno Ricardo Rojas fue el mejor sudamericano de la competencia con 2 horas, 14 minutos y 47 segundos Los participantes extranjeros representaron más de un tercio del total de inscriptos en la carrera Rebecca Kangogo Chesir ganó la prueba femenina de la Maratón de Buenos Aires con 2 horas, 23 minutos y 36 segundos (Jaime Olivos) La motivación de miles de corredores sostuvo una jornada de esfuerzo colectivo a lo largo de los 42,195 kilómetros del circuito porteño Los corredores con discapacidad afrontaron el circuito junto a participantes de 64 países y distintas categorías deportivas La competencia convirtió las calles porteñas en un recorrido de resistencia, acompañamiento y metas personales durante toda la mañana Bethwel Kibet Chumba llegó a Buenos Aires con la mejor marca personal entre los atletas de élite que participaron de la competencia Los cortes de tránsito acompañaron el paso de la Maratón de Buenos Aires por Palermo, Recoleta, el centro porteño, Puerto Madero y La Boca (Maximiliano Luna) Los atletas con discapacidad fueron parte de una jornada que reunió distintas formas de competir y completar la distancia de maratón Algunos participantes recorrieron los 42,195 kilómetros con disfraces, una presencia habitual entre quienes viven la maratón como un desafío personal La carrera transformó durante la mañana las avenidas porteñas en un espacio compartido por miles de participantes y espectadores El ruandés John Hakizimana terminó segundo en la Maratón de Buenos Aires, apenas once segundos detrás del ganador Vecinos, familiares y espectadores acompañaron el paso de los participantes desde las veredas a lo largo del recorrido porteño La competencia comenzó a las 7 hrs desde el cruce de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego, en Palermo John Hakizimana y Felix Kiptoo Kirwa compartieron un momento tras ocupar el segundo y el tercer puesto de la clasificación masculina Kipkemoi Kiprono finalizó cuarto en la Maratón de Buenos Aires con un tiempo oficial de 2 horas, 10 minutos y 49 segundos El podio masculino de elite reunió a atletas de Kenia y Ruanda Ignacio Erario fue el primer argentino en la clasificación general y se ubicó entre los diez mejores atletas de élite de la competencia La keniana Rebecca Kangogo Chesir encabezó una clasificación femenina en la que las tres primeras posiciones quedaron en manos de atletas de su país Rodah Jepkorir Tanui terminó segunda en la clasificación femenina de la Maratón de Buenos Aires 2026 Los corredores avanzaron por una avenida con el Obelisco como telón de fondo (Maximiliano Luna) Ignacio Erario, Ignacio Reyes y Esteban Angulo integraron el podio argentino en la clasificación masculina Las calles de la Ciudad de Buenos Aires recibieron a corredores de elite y amateur de distintas nacionalidades (Maximiliano Luna) Las kenianas Rebecca Kangogo Chesir, Rodah Jepkorir Tanui y Emmah Cheruto Ndiwa ocuparon los tres lugares del podio femenino internacional El cronómetro, las vallas y los puestos de hidratación marcaron el ritmo de una prueba que atravesó la ciudad desde temprano La ciudad modificó su circulación habitual para dar lugar a una carrera que reunió corredores profesionales, aficionados y delegaciones internacionales Bethwel Kibet Chumba y John Hakizimana definieron los primeros puestos masculinos con una diferencia de once segundos en la llegada Chiara Mainetti, Anahí Castaño y Mercedes Piredda integraron el podio femenino argentino La constancia y el desafío de completar la distancia guiaron a los participantes durante los distintos puntos de la competencia Mensajes de aliento y aplausos acompañaron a los participantes La carrera ofreció una postal de Buenos Aires, con sus barrios, avenidas y edificios emblemáticos como parte del recorrido deportivo Para muchos participantes, cruzar la meta representó la culminación de meses de preparación y un objetivo cumplido en la distancia de maratón La medalla entregada a todos los participantes al finalizar el recorrido quedó como recuerdo de una jornada de esfuerzo Cada llegada reunió historias de resiliencia, desde quienes debutaron en la distancia hasta quienes volvieron a medirse con los 42 kilómetros *Fotos: Jaime Olivos, Maximiliano Luna y Prensa Maratón de Buenos Aires