Maratón de Buenos Aires 2026: 53 fotos de la cita runner que atravesó la ciudad desde Palermo hasta La Boca

Más de 16 mil participantes de 64 países completaron los 42,195 kilómetros del circuito porteño, que tuvo al keniano Bethwel Kibet Chumba como ganador y a su compatriota Rebecca Kangogo Chesir como vencedora entre las mujeres, con récord de la prueba. Las postales de la jornada

Corredores con ropa deportiva cruzan bajo una estructura roja con la frase Maratón Buenos Aires 42K y un temporizador digital
Más de 16 mil corredores de 64 países tomaron las calles porteñas para disputar los 42,195 kilómetros de la Maratón de Buenos Aires 2026 (Jaime Olivos)
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Tres corredores con indumentaria deportiva y dorsales avanzan en una calle junto a vallas con espectadores al fondo
La largada de la Maratón de Buenos Aires se dio a las 7 hrs en el cruce de Figueroa Alcorta y Dorrego, en el barrio de Palermo
Corredores en la línea de salida de una carrera bajo un cronómetro digital en cero frente a la multitud
El circuito de la Maratón de Buenos Aires unió los barrios de Palermo, Recoleta, Puerto Madero y La Boca
Un bombero con casco, traje de protección y guantes corre sobre el asfalto mientras sostiene una bandera estampada frente a vallas publicitarias
Del total de inscriptos, 10.615 corredores fueron argentinos en la edición 2026 de la maratón
Un corredor con vestimenta azul cruza una cinta roja de meta sostenida por una mujer durante una competencia deportiva al aire libre
Bethwel Kibet Chumba, de Kenia, se consagró ganador de la Maratón de Buenos Aires con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 28 segundos
Corredores empujan carros adaptados con pasajeros a lo largo de una calle pavimentada durante una carrera urbana
El primer grupo en largar fue el de los competidores con discapacidad, a las 6:57 hrs
Un corredor con anteojos de sol y uniforme deportivo apoya un pie sobre una valla publicitaria azul para realizar un estiramiento
Antes de la largada, los corredores realizaron ejercicios de entrada en calor en los alrededores de la zona de salida, en el barrio de Palermo
Corredores con dorsales numéricos avanzan sobre el asfalto en una calle flanqueada por vallas amarillas y árboles
La Maratón de Buenos Aires 2026 combinó el desafío deportivo con un recorrido por sitios emblemáticos de la ciudad
Vista desde la altura de corredores en una avenida asfaltada junto a árboles, césped y carpas instaladas a un lado
Un total de 5.769 corredores llegaron desde el exterior para participar de la Maratón de Buenos Aires
Maratón de Buenos Aires 42K
El Obelisco fue uno de los puntos de referencia del centro porteño durante el paso de los corredores por la Maratón de Buenos Aires
Maratón de Buenos Aires 42K
La Casa Rosada formó parte del recorrido de la Maratón de Buenos Aires antes del avance de los corredores hacia La Boca
Maratón de Buenos Aires 42K
La prueba reunió atletas de élite y participantes amateurs en una jornada que tuvo salida y llegada en la zona de Palermo
Vista desde arriba de una multitud de corredores en un trayecto con vallas amarillas, carpas y público a los lados
Brasil aportó la delegación extranjera más numerosa de la Maratón de Buenos Aires, con 2.769 corredores
Un hombre joven de cabello oscuro sonríe con la mano derecha levantada, viste ropa deportiva y lleva una cinta en el brazo
Ignacio Erario se consagró campeón argentino de la Maratón de Buenos Aires con 2 horas, 16 minutos y 42 segundos
Dos corredores con uniforme azul abrazados en la pista de una carrera sobre asfalto ante un fondo rojo publicitario
Bethwel Kibet Chumba y John Hakizimana compartieron un abrazo tras definir los dos primeros lugares de la Maratón de Buenos Aires
Corredores con ropa deportiva y números de identificación avanzan por una calle asfaltada frente a un edificio con columnas neoclásicas
La Maratón de Buenos Aires 2026 contó con el sello World Athletics Label
Un grupo de personas con ropa deportiva y dorsales corre por una calle frente al edificio blanco del Cabildo con su torre de reloj
El Cabildo fue uno de los edificios históricos que acompañaron el paso de los corredores durante el tramo céntrico de la maratón
Varias personas con ropa deportiva y números de identificación corren juntas en una competencia
La jornada se desarrolló bajo un cielo soleado y con humedad, condiciones que acompañaron el esfuerzo de los corredores durante los 42 kilómetros
Maratón de Buenos Aires Chiara Mainetti
Chiara Mainetti lideró la clasificación femenina argentina de la Maratón de Buenos Aires con 2 horas, 38 minutos y 25 segundos (Prensa Maratón de Buenos Aires)
Un corredor con vestimenta azul y gorra verde avanza por la calzada hacia la meta, con un reloj digital colgado arriba y público detrás
El chileno Ricardo Rojas fue el mejor sudamericano de la competencia con 2 horas, 14 minutos y 47 segundos
Decenas de personas con ropa deportiva corren por una calle arbolada frente a un cronómetro digital con números verdes
Los participantes extranjeros representaron más de un tercio del total de inscriptos en la carrera
Una corredora con ropa deportiva y zapatillas amarillas cruza la cinta de meta roja sostenida por dos mujeres
Rebecca Kangogo Chesir ganó la prueba femenina de la Maratón de Buenos Aires con 2 horas, 23 minutos y 36 segundos (Jaime Olivos)
Una mujer sostiene un teléfono móvil para tomarse una fotografía junto a otra corredora que viste una camiseta con la palabra Brasil
La motivación de miles de corredores sostuvo una jornada de esfuerzo colectivo a lo largo de los 42,195 kilómetros del circuito porteño
Un hombre en silla de ruedas sosteniendo un casco y una mujer de pie a su lado en un parque rodeados de personas al anochecer
Los corredores con discapacidad afrontaron el circuito junto a participantes de 64 países y distintas categorías deportivas
Multitud de personas corriendo sobre el asfalto con ropa deportiva y dorsales numerados en el pecho
La competencia convirtió las calles porteñas en un recorrido de resistencia, acompañamiento y metas personales durante toda la mañana
Un corredor con una medalla y la camiseta azul con dorsal número uno sostiene la bandera de Kenia desplegada tras él
Bethwel Kibet Chumba llegó a Buenos Aires con la mejor marca personal entre los atletas de élite que participaron de la competencia
Numerosos corredores con ropa deportiva y dorsales avanzan por una calle asfaltada flanqueada por árboles y edificios
Los cortes de tránsito acompañaron el paso de la Maratón de Buenos Aires por Palermo, Recoleta, el centro porteño, Puerto Madero y La Boca (Maximiliano Luna)
Un hombre con casco conduce una silla de ruedas de competición en una calle flanqueada por vallas azules y una estructura roja
Los atletas con discapacidad fueron parte de una jornada que reunió distintas formas de competir y completar la distancia de maratón
Un hombre con gorra roja y mameluco azul corre en una calle asfaltada acompañado por otros corredores con vestimenta deportiva
Algunos participantes recorrieron los 42,195 kilómetros con disfraces, una presencia habitual entre quienes viven la maratón como un desafío personal
Un hombre con gorra y camiseta gris corre con las manos juntas apoyadas en la mejilla junto a otros maratonistas en una calle
La carrera transformó durante la mañana las avenidas porteñas en un espacio compartido por miles de participantes y espectadores
Un corredor de atletismo con el dorsal número cuatro levanta el pulgar cerca de la meta mientras una asistente lo observa
El ruandés John Hakizimana terminó segundo en la Maratón de Buenos Aires, apenas once segundos detrás del ganador
Vista superior de una avenida arbolada con personas vestidas de deportivo, personal con chalecos fosforescentes y vallas publicitarias
Vecinos, familiares y espectadores acompañaron el paso de los participantes desde las veredas a lo largo del recorrido porteño
Agentes de seguridad tomados de las manos forman una barrera frente a una multitud de corredores vestidos con ropa deportiva en una calle
La competencia comenzó a las 7 hrs desde el cruce de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego, en Palermo
Dos corredores sentados con medallas y botellas de agua rodeados por fotógrafos y camarógrafos con cámaras fotográficas
John Hakizimana y Felix Kiptoo Kirwa compartieron un momento tras ocupar el segundo y el tercer puesto de la clasificación masculina
Un corredor viste una camiseta naranja y azul con el número 5 junto a una estructura roja de la Maratón de Buenos Aires 42K
Kipkemoi Kiprono finalizó cuarto en la Maratón de Buenos Aires con un tiempo oficial de 2 horas, 10 minutos y 49 segundos
Manos de una persona colocan una medalla metálica con cinta sobre una base de grabado junto a una computadora portátil negra
El podio masculino de elite reunió a atletas de Kenia y Ruanda
Un atleta con dorsal número quince corre en una pista delimitada por conos negros y vallas metálicas con espectadores detrás
Ignacio Erario fue el primer argentino en la clasificación general y se ubicó entre los diez mejores atletas de élite de la competencia
Una corredora con medalla al cuello sostiene la bandera de Kenia a sus espaldas y una botella de agua en la mano
La keniana Rebecca Kangogo Chesir encabezó una clasificación femenina en la que las tres primeras posiciones quedaron en manos de atletas de su país
Una corredora con vestimenta deportiva violeta y dorsal número 51 camina sobre el asfalto en una zona delimitada por vallas
Rodah Jepkorir Tanui terminó segunda en la clasificación femenina de la Maratón de Buenos Aires 2026
Dos hombres con números de competencia corren por una avenida desierta con el Obelisco y varios edificios al fondo
Los corredores avanzaron por una avenida con el Obelisco como telón de fondo (Maximiliano Luna)
Manos de una persona colocan una medalla metálica con cinta sobre una base de grabado junto a una computadora portátil negra
Ignacio Erario, Ignacio Reyes y Esteban Angulo integraron el podio argentino en la clasificación masculina
Un grupo de personas con ropa deportiva y dorsales corre por una calle urbana flanqueada por edificios y maceteros
Las calles de la Ciudad de Buenos Aires recibieron a corredores de elite y amateur de distintas nacionalidades (Maximiliano Luna)
Manos de una persona colocan una medalla metálica con cinta sobre una base de grabado junto a una computadora portátil negra
Las kenianas Rebecca Kangogo Chesir, Rodah Jepkorir Tanui y Emmah Cheruto Ndiwa ocuparon los tres lugares del podio femenino internacional
Varios corredores con ropa deportiva y dorsales numerados avanzan sobre el asfalto entre zonas de luz y sombra
El cronómetro, las vallas y los puestos de hidratación marcaron el ritmo de una prueba que atravesó la ciudad desde temprano
Un grupo de corredores con dorsales y ropa deportiva avanza por una calle asfaltada flanqueada por edificios históricos
La ciudad modificó su circulación habitual para dar lugar a una carrera que reunió corredores profesionales, aficionados y delegaciones internacionales
Un corredor sostiene una bandera de Kenia sobre sus hombros y otro se sienta en el asfalto frente a una estructura roja de llegada
Bethwel Kibet Chumba y John Hakizimana definieron los primeros puestos masculinos con una diferencia de once segundos en la llegada
Manos de una persona colocan una medalla metálica con cinta sobre una base de grabado junto a una computadora portátil negra
Chiara Mainetti, Anahí Castaño y Mercedes Piredda integraron el podio femenino argentino
Grupo de corredores con camisetas deportivas y dorsales compiten en una calle arbolada con un obelisco al fondo
La constancia y el desafío de completar la distancia guiaron a los participantes durante los distintos puntos de la competencia
Varias personas con ropa deportiva y dorsales corren por una calle arbolada; en el centro, una mujer sonríe y levanta un puño
Mensajes de aliento y aplausos acompañaron a los participantes
Corredores de maratón con camisetas deportivas y números de identificación avanzan junto al Obelisco de Buenos Aires
La carrera ofreció una postal de Buenos Aires, con sus barrios, avenidas y edificios emblemáticos como parte del recorrido deportivo
Manos de una persona colocan una medalla metálica con cinta sobre una base de grabado junto a una computadora portátil negra
Para muchos participantes, cruzar la meta representó la culminación de meses de preparación y un objetivo cumplido en la distancia de maratón
Manos de una persona colocan una medalla metálica con cinta sobre una base de grabado junto a una computadora portátil negra
La medalla entregada a todos los participantes al finalizar el recorrido quedó como recuerdo de una jornada de esfuerzo
Manos de una persona colocan una medalla metálica con cinta sobre una base de grabado junto a una computadora portátil negra
Cada llegada reunió historias de resiliencia, desde quienes debutaron en la distancia hasta quienes volvieron a medirse con los 42 kilómetros

*Fotos: Jaime Olivos, Maximiliano Luna y Prensa Maratón de Buenos Aires

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