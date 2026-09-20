Cómo hacer una paella perfecta en casa: el truco para evitar un arroz pastoso o seco

El Día Internacional de la Paella se celebra cada 20 de septiembre y pone el foco en cómo lograr un arroz en su punto en la cocina de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada 20 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paella, una fecha vinculada con Valencia y dedicada a uno de los platos más reconocidos de la gastronomía española. La jornada es una oportunidad para volver a una pregunta decisiva al cocinarla en casa: cómo conseguir que el arroz quede en su punto, con sabor definido y sin exceso de humedad.

La paella perfecta empieza mucho antes de que el arroz toque la sartén. La elección del recipiente, el control del fuego y un caldo bien medido determinan si el grano queda suelto, sabroso y en su punto o si termina pastoso, seco o desigual. Aunque admite variantes según la despensa y el gusto de cada casa, hay técnicas que conviene respetar para conseguir una preparación equilibrada.

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El objetivo es que cada ingrediente aporte sabor sin ocultar a los demás. Por eso, una paella no se resuelve con una lista larga de productos: exige orden, tiempos definidos y atención durante los últimos minutos de cocción. Con estas claves, es posible preparar una versión de mariscos, pollo y verduras, o una combinación mixta, sin perder el carácter del plato.

El recipiente ancho permite que el arroz se cocine en una capa fina

La paellera ancha y poco profunda permite que el arroz de la paella se cocine en una capa fina y evapore el líquido de forma uniforme (Imagen Ilustrativa Infobae)

La paellera tradicional es ancha, poco profunda y tiene una base plana. Esa forma permite distribuir el arroz en una capa de grosor parejo, de alrededor de un centímetro, para que el líquido se evapore de manera uniforme. Una olla alta concentra demasiado vapor y favorece una textura más húmeda, cercana a la de un arroz caldoso.

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Si no hay paellera, una sartén amplia de fondo grueso puede funcionar. Debe tener el diámetro suficiente para que el arroz no quede amontonado. También es importante usar una fuente de calor que cubra toda la base. En una cocina doméstica, conviene girar la sartén con cuidado a lo largo de la cocción si el fuego es más pequeño que el recipiente.

El arroz de grano corto absorbe el caldo sin perder su forma

Para una preparación de cuatro porciones, se pueden calcular 320 gramos de arroz y entre 800 mililitros y un litro de caldo caliente, según la variedad elegida y la intensidad del fuego. Los arroces de grano corto, como el bomba o el tipo redondo, absorben bien el sabor del fondo y conservan una estructura definida. El grano largo no ofrece el mismo resultado porque queda más seco y separado.

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El arroz de grano corto, como el bomba o el redondo, absorbe el caldo de la paella sin perder su forma y ofrece un resultado más definido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proporción de líquido es una guía, no una regla rígida. Un arroz que ha estado almacenado mucho tiempo puede requerir algo más de caldo. Las verduras y los mariscos también liberan agua. La forma más segura de evitar errores es reservar una pequeña cantidad de caldo caliente y añadirla solo si, hacia el final, el grano aún está duro y la sartén se ha quedado seca.

El sofrito concentra el sabor antes de incorporar el caldo

El sofrito aporta la base del plato. Se prepara con aceite de oliva, cebolla picada de forma fina, ajo y tomate rallado o triturado. Primero se cocina la cebolla a fuego medio hasta que esté transparente; después se suma el ajo y, enseguida, el tomate. La mezcla debe reducirse hasta perder buena parte de su agua y adquirir un tono más oscuro.

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En una paella de pollo y verduras, las piezas de carne se doran antes de iniciar el sofrito y se reservan o se dejan a un lado de la sartén. Las judías verdes, el pimiento rojo y las alcachofas pueden saltearse en ese mismo aceite.

Para una versión de mariscos, es preferible marcar los langostinos o las gambas brevemente y retirarlos, para devolverlos al final sin que se pasen de cocción.

El sofrito de aceite de oliva, cebolla, ajo y tomate concentra la base de sabor de la paella antes de incorporar el caldo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El azafrán y el pimentón deben incorporarse sin quemarse

El pimentón dulce aporta color y un fondo ahumado, pero se amarga si permanece demasiado tiempo sobre el aceite caliente. Basta con añadir media cucharadita al sofrito, remover durante unos segundos e incorporar de inmediato el tomate o el caldo.

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El azafrán se tuesta apenas unos segundos en una sartén limpia o se hidrata en un poco de caldo tibio antes de sumarlo a la preparación.

La cúrcuma puede dar color si no se dispone de azafrán, aunque su aroma es distinto. También se puede usar una pequeña cantidad de romero fresco en las paellas de carne o verduras.

El condimento debe acompañar el sabor del caldo, no dominarlo. Por esa razón, conviene probar el líquido antes de añadir el arroz y ajustar entonces la sal.

Una vez repartido el grano, remover cambia la textura final

El pimentón dulce y el azafrán deben sumarse a la paella sin quemarse para aportar color y sabor sin alterar el caldo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras añadir el arroz al sofrito, se remueve durante un minuto para que quede cubierto de aceite y aromas. A continuación se vierte el caldo caliente, se distribuye el grano por toda la superficie y se deja de remover. Esta es una de las reglas más importantes para obtener una paella seca y uniforme. Mover el arroz libera almidón y hace que el resultado sea más cremoso.

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La cocción puede comenzar a fuego medio-alto durante unos ocho minutos y continuar a fuego medio o bajo otros diez minutos.

El tiempo exacto depende del tipo de arroz, la potencia de la hornalla y la cantidad de líquido. Los mariscos, las tiras de pimiento asado o los guisantes se incorporan en la superficie durante los últimos minutos, cuando el arroz ya está casi cocido.

Después de distribuir el arroz y añadir el caldo caliente, dejar de remover es clave para conseguir una paella seca y uniforme (Imagen Ilustrativa Infobae)

El socarrat se forma con calor breve y vigilancia constante

El socarrat, la película tostada que se adhiere al fondo, es uno de los rasgos buscados en muchas paellas. Para formarlo, se aumenta ligeramente el fuego durante el último minuto o minuto y medio, cuando casi no queda líquido visible.

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Debe escucharse un crepitar suave y oler a tostado, nunca a quemado. Si aparece humo oscuro, es señal de que el fuego es excesivo.

Una vez apagado el fuego, la paella necesita reposar entre cinco y diez minutos. Cubrirla con un paño limpio o con papel de aluminio sin sellar ayuda a que el calor termine de asentarse. El descanso permite que el grano absorba la humedad restante y facilita que los sabores se integren sin perder la textura.

La receta base admite cambios si se respeta el equilibrio de líquidos

El socarrat de la paella se forma con un aumento breve del fuego al final de la cocción y requiere vigilancia constante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una combinación sencilla para cuatro personas lleva pollo troceado, 320 gramos de arroz redondo, 900 mililitros de caldo de ave, tomate, judías verdes, pimiento rojo, ajo, aceite de oliva, azafrán, pimentón y sal.

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Para una alternativa marina, el caldo de pescado reemplaza al de ave y se pueden sumar calamares, mejillones, langostinos y guisantes.

La clave no está en acumular ingredientes, sino en cocinarlos según sus necesidades. Las proteínas que se hacen rápido deben añadirse al final, mientras que la carne, las verduras firmes y el sofrito requieren más tiempo.

Servir la paella directamente en el recipiente ayuda a conservar el calor y mantiene visible la capa de arroz que se formó durante la cocción.