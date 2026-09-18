Receta de helado de yogur griego con frutillas y crema, rápida y fácil

Las frutillas con crema forman parte de los postres más elegidos durante la primavera y el verano en Argentina. Esta versión las transforma en un helado de yogur griego, con una textura suave y un equilibrio entre acidez y dulzor, que se prepara sin máquina heladera.
La receta requiere pocos ingredientes y permite aprovechar la fruta de estación. El yogur griego aporta cremosidad, mientras que las frutillas suman sabor y color.
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Receta de helado de yogur griego con frutillas y crema
Se trata de un postre helado sin cocción, elaborado con yogur griego, frutillas, crema de leche y azúcar. La mezcla se congela en un recipiente y queda cremosa, fresca y fácil de servir.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 4 horas y 15 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Congelado: 4 horas.
Ingredientes
- 500 gr de frutillas.
- 400 gr de yogur griego natural.
- 200 cc de crema de leche.
- 120 gr de azúcar.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 cucharada de jugo de limón.
Cómo hacer helado de yogur griego con frutillas y crema, paso a paso
- Lavar las frutillas, retirarles el cabito y cortarlas en trozos pequeños.
- Colocar las frutillas en un bol junto con 60 gr de azúcar y el jugo de limón. Mezclar y dejar reposar durante 10 minutos.
- Procesar la mitad de las frutillas hasta obtener una salsa. Reservar el resto en trozos.
- Batir la crema de leche con los 60 gr de azúcar restantes hasta que espese, sin llegar a formar una crema chantilly demasiado firme.
- En otro bol, mezclar el yogur griego con la esencia de vainilla y la salsa de frutillas.
- Incorporar la crema batida con movimientos suaves para conservar el aire de la preparación.
- Agregar las frutillas cortadas y mezclar apenas, para que queden algunos trozos visibles.
- Volcar la preparación en un recipiente apto para freezer y cubrir con film en contacto.
- Llevar al freezer durante 4 horas. Para una textura más cremosa, revolver la preparación cada 1 hora durante las primeras 3 horas.
- Retirar del freezer 10 minutos antes de servir y formar bochas con una cuchara humedecida en agua caliente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 275 kcal.
- Grasas: 15 gr.
- Carbohidratos: 30 gr.
- Proteínas: 6 gr.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El helado se conserva en un recipiente hermético en el freezer durante aproximadamente 7 días.
Para evitar la formación de cristales, cubrir la superficie con film en contacto antes de colocar la tapa. Retirar del freezer entre 10 y 15 minutos antes de servir.
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No se recomienda volver a congelar el helado una vez que se haya descongelado por completo.
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