Receta de helado de yogur griego con frutillas y crema, rápida y fácil

El helado de yogur griego con frutillas y crema combina yogur griego, frutillas, crema de leche, azúcar, esencia de vainilla y jugo de limón (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las frutillas con crema forman parte de los postres más elegidos durante la primavera y el verano en Argentina. Esta versión las transforma en un helado de yogur griego, con una textura suave y un equilibrio entre acidez y dulzor, que se prepara sin máquina heladera.

La receta requiere pocos ingredientes y permite aprovechar la fruta de estación. El yogur griego aporta cremosidad, mientras que las frutillas suman sabor y color.

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Receta de helado de yogur griego con frutillas y crema

Se trata de un postre helado sin cocción, elaborado con yogur griego, frutillas, crema de leche y azúcar. La mezcla se congela en un recipiente y queda cremosa, fresca y fácil de servir.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 4 horas y 15 minutos.

Preparación: 15 minutos.

Congelado: 4 horas.

Ingredientes

500 gr de frutillas.

400 gr de yogur griego natural.

200 cc de crema de leche.

120 gr de azúcar.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharada de jugo de limón.

Cómo hacer helado de yogur griego con frutillas y crema, paso a paso

La preparación del helado con frutillas exige 15 minutos de trabajo y 4 horas de freezer antes de servir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar las frutillas, retirarles el cabito y cortarlas en trozos pequeños. Colocar las frutillas en un bol junto con 60 gr de azúcar y el jugo de limón. Mezclar y dejar reposar durante 10 minutos. Procesar la mitad de las frutillas hasta obtener una salsa. Reservar el resto en trozos. Batir la crema de leche con los 60 gr de azúcar restantes hasta que espese, sin llegar a formar una crema chantilly demasiado firme. En otro bol, mezclar el yogur griego con la esencia de vainilla y la salsa de frutillas. Incorporar la crema batida con movimientos suaves para conservar el aire de la preparación. Agregar las frutillas cortadas y mezclar apenas, para que queden algunos trozos visibles. Volcar la preparación en un recipiente apto para freezer y cubrir con film en contacto. Llevar al freezer durante 4 horas. Para una textura más cremosa, revolver la preparación cada 1 hora durante las primeras 3 horas. Retirar del freezer 10 minutos antes de servir y formar bochas con una cuchara humedecida en agua caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta de helado de yogur griego rinde aproximadamente 6 porciones y aporta unas 275 calorías por porción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 275 kcal.

Grasas: 15 gr.

Carbohidratos: 30 gr.

Proteínas: 6 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El helado se conserva en un recipiente hermético en el freezer durante aproximadamente 7 días.

Para evitar la formación de cristales, cubrir la superficie con film en contacto antes de colocar la tapa. Retirar del freezer entre 10 y 15 minutos antes de servir.

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No se recomienda volver a congelar el helado una vez que se haya descongelado por completo.