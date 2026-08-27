Pay de nuez saludable y sin horno: receta fácil con avena y yogur griego

Este postre que su preparación no requiere horno y puede servirse en un molde pequeño o en porciones individuales

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Preparar un postre en casa no necesariamente implica utilizar el horno ni recurrir a procedimientos complicados. El pay de nuez con avena y yogur griego es una opción sencilla que destaca por su textura cremosa, su sabor especiado y la facilidad con la que puede elaborarse.

La receta utiliza ingredientes habituales, como avena, nueces, canela, leche y yogur griego natural. Además, permite ajustar el dulzor de acuerdo con las preferencias de cada persona, pues se puede incorporar miel o el endulzante de elección.

Aunque se presenta como una alternativa saludable, es importante considerar que su aporte energético dependerá de las cantidades empleadas y del tamaño de cada porción. Ingredientes como la nuez y el aceite de coco contienen grasas, mientras que la miel añade azúcares. Por ello, la moderación continúa siendo un aspecto relevante.

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Ingredientes para preparar la base

Para elaborar la parte inferior del pay se necesitan los siguientes ingredientes:

Media taza de avena molida.

Tres cucharadas de nuez picada.

Una cucharada de aceite de coco derretido.

Dos cucharadas de leche.

Media cucharadita de canela.

La preparación comienza mezclando la avena molida con la nuez, la canela, el aceite de coco y la leche. Los ingredientes deben integrarse hasta obtener una mezcla compacta y ligeramente húmeda.

Pay de nuez elaborado con una base de avena y un relleno cremoso de yogur griego, una alternativa fácil y sin horno para disfrutar como postre

Posteriormente, la preparación se coloca en un molde pequeño y se presiona con firmeza para formar una base uniforme. Este paso es importante para evitar que el pay se desmorone al momento de servirlo.

Cómo preparar el relleno de yogur griego

Para la capa cremosa se requiere una taza de yogur griego natural sin azúcar, tres cucharadas de nuez picada, una cucharadita de vainilla, una o dos cucharadas de miel o endulzante al gusto y media cucharadita de canela.

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También puede agregarse una cucharada de grenetina hidratada. Este ingrediente es opcional, pero resulta útil cuando se busca una consistencia más firme y una presentación similar a la de un pay tradicional.

El yogur griego debe mezclarse con la vainilla, la canela, la nuez y el endulzante elegido. Si se utiliza grenetina, deberá incorporarse previamente hidratada y disuelta, procurando distribuirla de manera uniforme en todo el relleno.

El pay necesita refrigerarse entre tres y cuatro horas

Una vez listo, el relleno se vierte sobre la base de avena y nuez. El molde debe llevarse al refrigerador durante un periodo de entre tres y cuatro horas, tiempo suficiente para que la preparación adquiera una consistencia más estable.

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Antes de servir, puede decorarse con nueces picadas y una pequeña cantidad de canela. Otra posibilidad es preparar el postre directamente en vasos individuales, lo que facilita su conservación, distribución y presentación.

Esta receta sin horno puede funcionar como postre o colación, especialmente para quienes buscan una preparación casera, adaptable y con ingredientes fáciles de conseguir. También permite realizar modificaciones: la leche puede sustituirse por una bebida vegetal y la cantidad de endulzante puede reducirse o ajustarse según el gusto personal.