México

Pay de nuez saludable y sin horno: receta fácil con avena y yogur griego

Este postre que su preparación no requiere horno y puede servirse en un molde pequeño o en porciones individuales

Este postre que su preparación no requiere horno y puede servirse en un molde pequeño o en porciones individuales
Este postre que su preparación no requiere horno y puede servirse en un molde pequeño o en porciones individuales
Guardar

Preparar un postre en casa no necesariamente implica utilizar el horno ni recurrir a procedimientos complicados. El pay de nuez con avena y yogur griego es una opción sencilla que destaca por su textura cremosa, su sabor especiado y la facilidad con la que puede elaborarse.

La receta utiliza ingredientes habituales, como avena, nueces, canela, leche y yogur griego natural. Además, permite ajustar el dulzor de acuerdo con las preferencias de cada persona, pues se puede incorporar miel o el endulzante de elección.

Aunque se presenta como una alternativa saludable, es importante considerar que su aporte energético dependerá de las cantidades empleadas y del tamaño de cada porción. Ingredientes como la nuez y el aceite de coco contienen grasas, mientras que la miel añade azúcares. Por ello, la moderación continúa siendo un aspecto relevante.

PUBLICIDAD

Ingredientes para preparar la base

Para elaborar la parte inferior del pay se necesitan los siguientes ingredientes:

  • Media taza de avena molida.
  • Tres cucharadas de nuez picada.
  • Una cucharada de aceite de coco derretido.
  • Dos cucharadas de leche.
  • Media cucharadita de canela.

La preparación comienza mezclando la avena molida con la nuez, la canela, el aceite de coco y la leche. Los ingredientes deben integrarse hasta obtener una mezcla compacta y ligeramente húmeda.

Pay de nuez elaborado con una base de avena y un relleno cremoso de yogur griego, una alternativa fácil y sin horno para disfrutar como postre
Pay de nuez elaborado con una base de avena y un relleno cremoso de yogur griego, una alternativa fácil y sin horno para disfrutar como postre

Posteriormente, la preparación se coloca en un molde pequeño y se presiona con firmeza para formar una base uniforme. Este paso es importante para evitar que el pay se desmorone al momento de servirlo.

Cómo preparar el relleno de yogur griego

Para la capa cremosa se requiere una taza de yogur griego natural sin azúcar, tres cucharadas de nuez picada, una cucharadita de vainilla, una o dos cucharadas de miel o endulzante al gusto y media cucharadita de canela.

PUBLICIDAD

También puede agregarse una cucharada de grenetina hidratada. Este ingrediente es opcional, pero resulta útil cuando se busca una consistencia más firme y una presentación similar a la de un pay tradicional.

El yogur griego debe mezclarse con la vainilla, la canela, la nuez y el endulzante elegido. Si se utiliza grenetina, deberá incorporarse previamente hidratada y disuelta, procurando distribuirla de manera uniforme en todo el relleno.

El pay necesita refrigerarse entre tres y cuatro horas

Una vez listo, el relleno se vierte sobre la base de avena y nuez. El molde debe llevarse al refrigerador durante un periodo de entre tres y cuatro horas, tiempo suficiente para que la preparación adquiera una consistencia más estable.

Antes de servir, puede decorarse con nueces picadas y una pequeña cantidad de canela. Otra posibilidad es preparar el postre directamente en vasos individuales, lo que facilita su conservación, distribución y presentación.

Esta receta sin horno puede funcionar como postre o colación, especialmente para quienes buscan una preparación casera, adaptable y con ingredientes fáciles de conseguir. También permite realizar modificaciones: la leche puede sustituirse por una bebida vegetal y la cantidad de endulzante puede reducirse o ajustarse según el gusto personal.

Temas Relacionados

Pay de nuezsin hornoavenayogur griegoreceta fácilmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México exporta como nunca, pero cae en números rojos: el peso del petróleo detrás del déficit

El saldo negativo llega pese a que las ventas al extranjero suman USD 81,420 millones y crecen 43.7% anual

México exporta como nunca, pero cae en números rojos: el peso del petróleo detrás del déficit

Más de la mitad de los trabajadores mexicanos no tiene seguridad social, confirma el INEGI

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de julio de 2026 muestra un máximo de 62.6 millones de personas activas

Más de la mitad de los trabajadores mexicanos no tiene seguridad social, confirma el INEGI

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El temblor sucedió a las 00:45 horas, a una distancia de 19 km de Mapastepec y tuvo una profundidad de 115.5 km

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

Temblor hoy 27 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 27 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Megaoperativo contra huachicol destapa rancho con 135 animales exóticos en Tamaulipas: les arrebatan hienas, tigres y un camello

Autoridades federales y de las Fuerzas Armadas catearon cinco inmuebles donde también localizaron 68 mil litros de diésel y detuvieron a un hombre

Megaoperativo contra huachicol destapa rancho con 135 animales exóticos en Tamaulipas: les arrebatan hienas, tigres y un camello
MÁS NOTICIAS

NARCO

Megaoperativo contra huachicol destapa rancho con 135 animales exóticos en Tamaulipas: les arrebatan hienas, tigres y un camello

Megaoperativo contra huachicol destapa rancho con 135 animales exóticos en Tamaulipas: les arrebatan hienas, tigres y un camello

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 27 de agosto: operativo contra huachicol en Tamaulipas termina con 135 animales exóticos asegurados en un rancho

Fausto Corrales, testigo del asesinato de Héctor Cuén y el secuestro de “El Mayo”, negociaba con EEUU, según expediente de la FGR

“La Chapodiputada” exige al Congreso desaforar a Rubén Rocha Moya como lo hicieron con ella en 2016

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

ENTRETENIMIENTO

Alex Gou revela que le paga tan bien a su hija en ‘Matilda’ que ella sola se costeó un crucero de Disney

Alex Gou revela que le paga tan bien a su hija en ‘Matilda’ que ella sola se costeó un crucero de Disney

De vendedor ambulante a estrella de Youtube: Cómo fue la vida de Alfredo Chaparro de “El Rey de las bromas”

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Karina Torres enfrenta su primera nominació

“La Súper Mana”, se somete a procedimiento estético con toxina botulínica con Dr. Gamaliel Román

Andrés Tovar: de producir más de 6 mil horas de televisión a una batalla por la autoría

DEPORTES

Aficionado arremete contra hija de Federico Viñas y le desea la muerte: “Ojalá pronto sea su funeral”

Aficionado arremete contra hija de Federico Viñas y le desea la muerte: “Ojalá pronto sea su funeral”

Toluca y América avanzan a semifinales de la Leagues Cup y aseguran campeón de Liga MX

Jorge Álvarez Máynez se suma a las burlas contra Santos Laguna para presionar por el regreso del ascenso

Keylor Navas reafirma compromiso con Pumas tras rechazar oferta de la MLS

Mauricio Sulaimán felicitó al Pitbull Cruz por regresar al ring junto a Eddy Reynoso: “Un paso inteligente”