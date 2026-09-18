¿Solo 30 minutos para ordenar? Los 5 espacios que conviene revisar primero

Una media hora permite recuperar zonas concretas sin asumir una limpieza completa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dedicar media hora a un sector acotado puede devolver orden a las rutinas sin convertir la tarea en una jornada de limpieza. Cinco zonas de uso diario concentran objetos que suelen quedar fuera de lugar y permiten establecer criterios simples para guardarlos.

El punto de partida es reducir la decisión a lo esencial: conservar lo que se usa en esa área, retirar residuos y llevar cada artículo ajeno a su sitio.

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La Organización Mundial de la Salud recomienda sostener rutinas diarias y dividir las acciones en objetivos pequeños y manejables cuando se busca afrontar el estrés. Ese enfoque puede trasladarse a las tareas domésticas.

1. Las mesas de luz y cómodas reducen los objetos que distraen al descanso

Las mesitas de noche despejadas favorecen un entorno más tranquilo para el descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vasos, cables, accesorios y papeles pueden acumularse en las superficies del dormitorio. Una revisión rápida consiste en retirar lo que no se utiliza allí, juntar los artículos que sí cumplen una función y reservar un lugar definido para ellos.

En la mesita de noche pueden quedar, por ejemplo, los elementos de uso previo al descanso. Mientras que la cómoda puede destinarse a prendas y accesorios.

El orden de esta zona acompaña una recomendación de la OMS sobre higiene del sueño: el espacio para dormir debe ser tranquilo, oscuro, relajante y tener una temperatura confortable. La organización también aconseja limitar los dispositivos electrónicos antes de acostarse.

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2. Una mesada de baño despejada agiliza la preparación cotidiana

Una mesada de baño libre facilita la preparación cotidiana y la limpieza de la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mesada del baño suele reunir productos de cuidado personal que no se usan todos los días. Separar los de uso cotidiano de los demás permite liberar la superficie y facilita la limpieza.

Los artículos restantes pueden guardarse en cajones o debajo del lavabo. Siempre que el lugar se mantenga seco y adecuado para cada objeto. La tarea puede resolverse con una secuencia breve:

Retirar envases vacíos o productos vencidos

Dejar a mano solo lo necesario para la rutina diaria

Devolver el resto a un espacio de guardado definido

Limpiar la superficie antes de colocar nuevamente los artículos

3. La entrada despejada evita que objetos bloqueen zonas de paso

La entrada ordenada mantiene despejadas las áreas de circulación y disminuye el riesgo de caídas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zapatos, abrigos, paquetes y bolsos suelen detenerse en la primera zona de la casa. Ordenar en 30 minutos implica despejar el suelo y decidir un sitio fijo para cada categoría. También conviene retirar embalajes, publicidad o recibos que ya no hacen falta.

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El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos advierte que el desorden puede aumentar el riesgo de caídas. Recomienda mantener libres las áreas de circulación, incluidas las entradas. Su lista de seguridad también sugiere contar con un apoyo cercano a la puerta para sostener bolsas o paquetes mientras se abre.

4. El cajón de objetos diversos funciona mejor con categorías definidas

El cajón de objetos diversos funciona mejor cuando cada categoría ocupa un sector definido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El llamado cajón de trastos puede ser útil si deja de ser un destino para cualquier objeto. El primer paso es vaciarlo, desechar o reciclar residuos y separar los duplicados. Después, conviene agrupar por función: pilas, herramientas pequeñas, elementos de escritura o documentos que requieren atención.

Asignar un sector a cada grupo evita buscar en distintos ambientes cuando hace falta un artículo puntual. Si un objeto no tiene relación con las categorías elegidas, corresponde llevarlo al lugar donde realmente se utiliza. Este criterio también impide que el cajón vuelva a llenarse con elementos sin destino.

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5. Bajo la mesada debe reunir solo artículos vinculados con la cocina

El espacio bajo el fregadero reúne productos vinculados con la limpieza de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debajo del fregadero pueden quedar los elementos destinados a la limpieza de la cocina y residuos que corresponden a ese ambiente. Antes de reorganizarlos, es recomendable retirar lo que pertenece al baño u otras habitaciones y revisar que no haya derrames o envases deteriorados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalan que, para la limpieza cotidiana, suele bastar con agua, jabón y fricción. La desinfección se reserva para situaciones como la presencia de una persona enferma.

La institución indica leer las instrucciones de cada producto, no mezclar sustancias y mantenerlos fuera del alcance de niños y mascotas.

Una vez resuelta una de estas cinco zonas, se puede fijar una pauta de mantenimiento. Devolver cada objeto a su lugar al terminar de usarlo y revisar periódicamente aquello que se acumula.

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