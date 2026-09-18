Tendencias

¿Solo 30 minutos para ordenar? Los 5 espacios que conviene revisar primero

Dedicar un lapso acotado a tareas puntuales permite recuperar áreas comunes sin asumir una limpieza completa

Una mujer arrodillada sobre una alfombra organiza una canasta en una estantería de madera junto a una caja de cartón.
Una media hora permite recuperar zonas concretas sin asumir una limpieza completa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Dedicar media hora a un sector acotado puede devolver orden a las rutinas sin convertir la tarea en una jornada de limpieza. Cinco zonas de uso diario concentran objetos que suelen quedar fuera de lugar y permiten establecer criterios simples para guardarlos.

El punto de partida es reducir la decisión a lo esencial: conservar lo que se usa en esa área, retirar residuos y llevar cada artículo ajeno a su sitio.

PUBLICIDAD

La Organización Mundial de la Salud recomienda sostener rutinas diarias y dividir las acciones en objetivos pequeños y manejables cuando se busca afrontar el estrés. Ese enfoque puede trasladarse a las tareas domésticas.

1. Las mesas de luz y cómodas reducen los objetos que distraen al descanso

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las mesitas de noche despejadas favorecen un entorno más tranquilo para el descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vasos, cables, accesorios y papeles pueden acumularse en las superficies del dormitorio. Una revisión rápida consiste en retirar lo que no se utiliza allí, juntar los artículos que sí cumplen una función y reservar un lugar definido para ellos.

En la mesita de noche pueden quedar, por ejemplo, los elementos de uso previo al descanso. Mientras que la cómoda puede destinarse a prendas y accesorios.

El orden de esta zona acompaña una recomendación de la OMS sobre higiene del sueño: el espacio para dormir debe ser tranquilo, oscuro, relajante y tener una temperatura confortable. La organización también aconseja limitar los dispositivos electrónicos antes de acostarse.

PUBLICIDAD

2. Una mesada de baño despejada agiliza la preparación cotidiana

Un baño moderno con lavabo blanco, grifo cromado, espejo iluminado y estantes con toallas y productos. Se ve un cuadro botánico y una canasta en el suelo.
Una mesada de baño libre facilita la preparación cotidiana y la limpieza de la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mesada del baño suele reunir productos de cuidado personal que no se usan todos los días. Separar los de uso cotidiano de los demás permite liberar la superficie y facilita la limpieza.

Los artículos restantes pueden guardarse en cajones o debajo del lavabo. Siempre que el lugar se mantenga seco y adecuado para cada objeto. La tarea puede resolverse con una secuencia breve:

  • Retirar envases vacíos o productos vencidos
  • Dejar a mano solo lo necesario para la rutina diaria
  • Devolver el resto a un espacio de guardado definido
  • Limpiar la superficie antes de colocar nuevamente los artículos

3. La entrada despejada evita que objetos bloqueen zonas de paso

Pasillo interior con puerta de madera arqueada, perchero con sombreros y chaqueta, banco, macetas, alfombra, cómoda con espejo, lámpara, flores y cuadros.
La entrada ordenada mantiene despejadas las áreas de circulación y disminuye el riesgo de caídas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zapatos, abrigos, paquetes y bolsos suelen detenerse en la primera zona de la casa. Ordenar en 30 minutos implica despejar el suelo y decidir un sitio fijo para cada categoría. También conviene retirar embalajes, publicidad o recibos que ya no hacen falta.

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos advierte que el desorden puede aumentar el riesgo de caídas. Recomienda mantener libres las áreas de circulación, incluidas las entradas. Su lista de seguridad también sugiere contar con un apoyo cercano a la puerta para sostener bolsas o paquetes mientras se abre.

4. El cajón de objetos diversos funciona mejor con categorías definidas

Mano de persona con reloj de pulsera sujetando un montón de tickets de compra sobre un cajón abierto lleno de recibos arrugados y bolígrafos.
El cajón de objetos diversos funciona mejor cuando cada categoría ocupa un sector definido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El llamado cajón de trastos puede ser útil si deja de ser un destino para cualquier objeto. El primer paso es vaciarlo, desechar o reciclar residuos y separar los duplicados. Después, conviene agrupar por función: pilas, herramientas pequeñas, elementos de escritura o documentos que requieren atención.

Asignar un sector a cada grupo evita buscar en distintos ambientes cuando hace falta un artículo puntual. Si un objeto no tiene relación con las categorías elegidas, corresponde llevarlo al lugar donde realmente se utiliza. Este criterio también impide que el cajón vuelva a llenarse con elementos sin destino.

5. Bajo la mesada debe reunir solo artículos vinculados con la cocina

Armario de cocina verde con puertas abiertas que contiene un organizador metálico con productos de limpieza y un cubo de basura.
El espacio bajo el fregadero reúne productos vinculados con la limpieza de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debajo del fregadero pueden quedar los elementos destinados a la limpieza de la cocina y residuos que corresponden a ese ambiente. Antes de reorganizarlos, es recomendable retirar lo que pertenece al baño u otras habitaciones y revisar que no haya derrames o envases deteriorados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalan que, para la limpieza cotidiana, suele bastar con agua, jabón y fricción. La desinfección se reserva para situaciones como la presencia de una persona enferma.

La institución indica leer las instrucciones de cada producto, no mezclar sustancias y mantenerlos fuera del alcance de niños y mascotas.

Una vez resuelta una de estas cinco zonas, se puede fijar una pauta de mantenimiento. Devolver cada objeto a su lugar al terminar de usarlo y revisar periódicamente aquello que se acumula.

Temas Relacionados

Organización Mundial de la SaludHogarLimpiezaCalidad del sueñoNewsroom BUELimpiarCocinasOrdenar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

10 plantas de interior para aprovechar los rincones con poca luz

Con cuidados ajustados a cada variedad, la vegetación puede integrarse a ambientes cotidianos sin requerir exposición solar directa

10 plantas de interior para aprovechar los rincones con poca luz

Cuál es la práctica cotidiana asociada al control de la presión arterial y a una mejor salud cardíaca, según expertos

Diversas investigaciones identificaron que este comportamiento facilita que los vasos sanguíneos mantengan una tensión adecuada cuando se complementa con hábitos saludables, descanso reparador y la debida supervisión clínica. Claves para su implementación diaria

Cuál es la práctica cotidiana asociada al control de la presión arterial y a una mejor salud cardíaca, según expertos

De almohadones a juguetes para mascotas: 8 maneras de reutilizar remeras viejas

Opciones sencillas para reducir residuos textiles y extender la vida útil de prendas que ya no tienen lugar en el placard

De almohadones a juguetes para mascotas: 8 maneras de reutilizar remeras viejas

Cuenta regresiva para la Maratón de Buenos Aires 2026: horarios, cortes de calles y todo lo que hay que saber

La prueba de 42 kilómetros reunirá a 16.384 corredores de 64 países este domingo 20 de septiembre. Los detalles

Cuenta regresiva para la Maratón de Buenos Aires 2026: horarios, cortes de calles y todo lo que hay que saber

Lucía Macchia y la ciencia del bienestar: “Recordamos los eventos por cómo los sentimos y no por lo que realmente fueron”

En La Fórmula Podcast, la científica del comportamiento explicó por qué la felicidad es pasajera y analizó el impacto del dinero y las comparaciones sociales en el bienestar. Además, destacó la importancia de los vínculos, el ejercicio y la gratitud, y habló sobre la relación entre estrés, soledad y dolor físico

Lucía Macchia y la ciencia del bienestar: “Recordamos los eventos por cómo los sentimos y no por lo que realmente fueron”

DEPORTES

River Plate presentó un nuevo avance en las obras en el estadio Monumental: los próximos cambios

River Plate presentó un nuevo avance en las obras en el estadio Monumental: los próximos cambios

“Prométanme que siempre estarán juntos”: la sentida carta de Chris Johnson, ex NFL, a sus hijos tras ser diagnosticado con ELA

Se lo disputaron España y Argentina, lo señalaron como sucesor de Messi y hoy no tiene minutos en su club: el incómodo momento de Garnacho

De pistolero a especialista de la F1 y seguir a Colapinto: las mejores anécdotas de Albert Fàbrega y el error que lo convirtió en meme

El cruce entre el esposo de Serena Williams y Sydney Sweeney por una crítica a la leyenda del tenis: “No es atleta”

TELESHOW

La madre de Wanda Nara volvió a criticar a la China Suárez: “¿Por qué no se ocupa de escolarizar a sus hijos?”

La madre de Wanda Nara volvió a criticar a la China Suárez: “¿Por qué no se ocupa de escolarizar a sus hijos?”

Gran Hermano Generación Dorada cerró con sus momentos más recordados y Sol Abraham levantó el trofeo de ganadora

Elina Costantini reveló cómo nació su admiración por Frida Kahlo: “En homenaje a ella, a mi hija le puse ese nombre”

Mario Pergolini reveló la tajante decisión que tomó al ponerle límites a sus hijos: “Es muy difícil”

El conmovedor encuentro de Bandana con las participantes de Popstars: “Esta hermandad la van a llevar toda la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Warren Buffett dejó su cargo como presidente de Berkshire Hathaway tras casi seis décadas

Warren Buffett dejó su cargo como presidente de Berkshire Hathaway tras casi seis décadas

Rusia renueva la Duma en medio de la guerra: manipulación estatal, oposición proscripta y un mecanismo para medir la lealtad a Putin

Urnas bajo ocupación: por qué lo que se vote en el este y el sur de Ucrania no tendrá valor legal

Filipinas denunció que un buque del régimen chino embistió “deliberadamente” a una embarcación gubernamental en el mar de China Meridional

El precio del petróleo cae por tercer día consecutivo en medio de la incertidumbre en Ormuz y Bab el-Mandeb