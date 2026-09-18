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Receta de cuadraditos de naranja con glasé, rápida y fácil

La elaboración combina jugo y ralladura de cítrico con una base húmeda horneada en placa, y se completa con una cobertura de azúcar impalpable que se asienta entre 10 y 15 minutos

Porciones cuadradas de bizcocho con cobertura de naranja sobre una tabla de madera espolvoreada con azúcar y una taza de té.
Los cuadraditos de naranja transforman una merienda simple en un momento especial (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El aroma de naranja recién horneada transforma una merienda simple en un momento especial. Estos cuadraditos quedan tiernos, húmedos y con un glasé brillante que aporta el toque justo de dulzor.

Son ideales para acompañar el mate, el café o el té. Se preparan con ingredientes básicos y, una vez fríos, se cortan en porciones pequeñas para compartir.

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Receta de cuadraditos de naranja con glasé

Se trata de una torta húmeda y esponjosa, preparada con jugo y ralladura de naranja, que se hornea en una placa y se termina con un glasé cítrico de azúcar impalpable.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 a 45 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 25 a 30 minutos

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 150 gr de azúcar
  • 100 ml de aceite neutro
  • 120 ml de jugo de naranja
  • Ralladura de 1 naranja
  • 200 gr de harina leudante
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal

Para el glasé:

  • 150 gr de azúcar impalpable
  • 2 a 3 cucharadas de jugo de naranja
Ralladura de naranja en un plato, una naranja entera, un tazón con azúcar impalpable, dos huevos y un rallador sobre madera.
Los huevos, la naranja y el azúcar impalpable integran parte de la lista de ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer cuadraditos de naranja con glasé, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar una fuente cuadrada de aproximadamente 20 x 20 cm, o cubrirla con papel manteca.
  2. En un bol, batir los huevos con el azúcar durante 2 a 3 minutos, hasta obtener una mezcla más clara y aireada.
  3. Incorporar el aceite, el jugo de naranja, la ralladura y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar.
  4. Agregar la harina leudante y la sal. Unir con espátula o batidor de mano, sin batir de más.
  5. Volcar la preparación en la fuente y emparejar la superficie.
  6. Llevar al horno durante 25 a 30 minutos, hasta que la superficie esté apenas dorada.
  7. Para comprobar la cocción, insertar un palillo en el centro. Debe salir seco o con algunas migas húmedas, pero sin masa líquida.
  8. Retirar del horno y dejar enfriar por completo antes de colocar el glasé.
  9. Para preparar el glasé, mezclar el azúcar impalpable con 2 cucharadas de jugo de naranja. Si queda demasiado espeso, agregar unas gotas más.
  10. Volcar el glasé sobre la torta fría y distribuirlo con una cuchara o espátula. Esperar entre 10 y 15 minutos antes de cortar, para que se asiente.
  11. Cortar en cuadrados y servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 16 cuadraditos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 185 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 27 gr
  • Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conservar los cuadraditos en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, durante 2 días.

En la heladera pueden durar hasta 5 días, aunque conviene retirarlos unos minutos antes de servir para que recuperen su textura tierna.

También se pueden freezar sin el glasé durante hasta 2 meses. Descongelar en la heladera y agregar el glasé una vez que la preparación esté completamente descongelada.

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