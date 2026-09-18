Receta de cuadraditos de naranja con glasé, rápida y fácil

Los cuadraditos de naranja transforman una merienda simple en un momento especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aroma de naranja recién horneada transforma una merienda simple en un momento especial. Estos cuadraditos quedan tiernos, húmedos y con un glasé brillante que aporta el toque justo de dulzor.

Son ideales para acompañar el mate, el café o el té. Se preparan con ingredientes básicos y, una vez fríos, se cortan en porciones pequeñas para compartir.

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Receta de cuadraditos de naranja con glasé

Se trata de una torta húmeda y esponjosa, preparada con jugo y ralladura de naranja, que se hornea en una placa y se termina con un glasé cítrico de azúcar impalpable.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 a 45 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 25 a 30 minutos

Ingredientes

2 huevos

150 gr de azúcar

100 ml de aceite neutro

120 ml de jugo de naranja

Ralladura de 1 naranja

200 gr de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Para el glasé:

150 gr de azúcar impalpable

2 a 3 cucharadas de jugo de naranja

Los huevos, la naranja y el azúcar impalpable integran parte de la lista de ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer cuadraditos de naranja con glasé, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar una fuente cuadrada de aproximadamente 20 x 20 cm, o cubrirla con papel manteca. En un bol, batir los huevos con el azúcar durante 2 a 3 minutos, hasta obtener una mezcla más clara y aireada. Incorporar el aceite, el jugo de naranja, la ralladura y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar. Agregar la harina leudante y la sal. Unir con espátula o batidor de mano, sin batir de más. Volcar la preparación en la fuente y emparejar la superficie. Llevar al horno durante 25 a 30 minutos, hasta que la superficie esté apenas dorada. Para comprobar la cocción, insertar un palillo en el centro. Debe salir seco o con algunas migas húmedas, pero sin masa líquida. Retirar del horno y dejar enfriar por completo antes de colocar el glasé. Para preparar el glasé, mezclar el azúcar impalpable con 2 cucharadas de jugo de naranja. Si queda demasiado espeso, agregar unas gotas más. Volcar el glasé sobre la torta fría y distribuirlo con una cuchara o espátula. Esperar entre 10 y 15 minutos antes de cortar, para que se asiente. Cortar en cuadrados y servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 16 cuadraditos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 185 kcal

Grasas: 8 gr

Carbohidratos: 27 gr

Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conservar los cuadraditos en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, durante 2 días.

En la heladera pueden durar hasta 5 días, aunque conviene retirarlos unos minutos antes de servir para que recuperen su textura tierna.

También se pueden freezar sin el glasé durante hasta 2 meses. Descongelar en la heladera y agregar el glasé una vez que la preparación esté completamente descongelada.

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