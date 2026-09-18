Receta de cuadraditos de naranja con glasé, rápida y fácil

El aroma de naranja recién horneada transforma una merienda simple en un momento especial. Estos cuadraditos quedan tiernos, húmedos y con un glasé brillante que aporta el toque justo de dulzor.
Son ideales para acompañar el mate, el café o el té. Se preparan con ingredientes básicos y, una vez fríos, se cortan en porciones pequeñas para compartir.
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Receta de cuadraditos de naranja con glasé
Se trata de una torta húmeda y esponjosa, preparada con jugo y ralladura de naranja, que se hornea en una placa y se termina con un glasé cítrico de azúcar impalpable.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 40 a 45 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 25 a 30 minutos
Ingredientes
- 2 huevos
- 150 gr de azúcar
- 100 ml de aceite neutro
- 120 ml de jugo de naranja
- Ralladura de 1 naranja
- 200 gr de harina leudante
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Para el glasé:
- 150 gr de azúcar impalpable
- 2 a 3 cucharadas de jugo de naranja
Cómo hacer cuadraditos de naranja con glasé, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar una fuente cuadrada de aproximadamente 20 x 20 cm, o cubrirla con papel manteca.
- En un bol, batir los huevos con el azúcar durante 2 a 3 minutos, hasta obtener una mezcla más clara y aireada.
- Incorporar el aceite, el jugo de naranja, la ralladura y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar.
- Agregar la harina leudante y la sal. Unir con espátula o batidor de mano, sin batir de más.
- Volcar la preparación en la fuente y emparejar la superficie.
- Llevar al horno durante 25 a 30 minutos, hasta que la superficie esté apenas dorada.
- Para comprobar la cocción, insertar un palillo en el centro. Debe salir seco o con algunas migas húmedas, pero sin masa líquida.
- Retirar del horno y dejar enfriar por completo antes de colocar el glasé.
- Para preparar el glasé, mezclar el azúcar impalpable con 2 cucharadas de jugo de naranja. Si queda demasiado espeso, agregar unas gotas más.
- Volcar el glasé sobre la torta fría y distribuirlo con una cuchara o espátula. Esperar entre 10 y 15 minutos antes de cortar, para que se asiente.
- Cortar en cuadrados y servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 16 cuadraditos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 185 kcal
- Grasas: 8 gr
- Carbohidratos: 27 gr
- Proteínas: 2 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Conservar los cuadraditos en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, durante 2 días.
En la heladera pueden durar hasta 5 días, aunque conviene retirarlos unos minutos antes de servir para que recuperen su textura tierna.
También se pueden freezar sin el glasé durante hasta 2 meses. Descongelar en la heladera y agregar el glasé una vez que la preparación esté completamente descongelada.
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