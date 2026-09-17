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Susan Young Browne, docente retirada de 108 años: "Cuando me levanto por la mañana, hago una rutina que practico hace 20 años"

La exmaestra de Delaware, exalumna viva de mayor edad de la Universidad Estatal del estado, cumplió 108 años el 2 de mayo y continúa entrenando tres veces por semana

Una mujer mayor sonríe con un sombrero de paja, gafas, un cárdigan beige y un micrófono pequeño sujeto a su ropa
Susan Young Browne celebró sus 108 años en Dover con más de 130 personas y autoridades de Delaware, entre ellas el gobernador Matt Meyer (Yt: @CBS Philadelphia)
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Susan Young Browne tiene 108 años, fue maestra de escuela primaria durante más de tres décadas en el estado de Delaware y lleva una vida que, por su nivel de actividad y autonomía, sorprende a quienes la rodean. Entrena tres veces por semana en un centro comunitario, cumple cada mañana una rutina de ejercicios que no interrumpió en veinte años y se desplaza sola por su ciudad al volante de su propio automóvil, documentó el canal de noticias CBS News.

Nacida en Lincoln, Delaware, el 24 de abril de 1918, Browne fue la décima de los 12 hijos de George y Susie Brown. Cuando alcanzó la edad escolar, su padre trasladó a la familia a una granja de 40 hectáreas ubicada entre Houston y Milford, donde Browne debió recorrer cerca de ocho kilómetros para llegar a la escuela de un único salón destinada a estudiantes afroamericanos.

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Tras completar la secundaria, formó una familia con James Young, y el camino hacia el título universitario le demandó siete años. En 1945 se graduó con una licenciatura en Educación Primaria del entonces State College for Colored Students, institución que hoy es la Universidad Estatal de Delaware (DSU). Browne es, en la actualidad, la exalumna viva de mayor antigüedad de la casa de estudios, según informó la propia DSU.

Su carrera como maestra comenzó ese mismo año de 1945 con períodos breves en las escuelas primarias Ellendale y John Wesley, en Milford. A lo largo de las décadas siguientes enseñó también en las escuelas Fairview, Lockwood y Booker T. Washington, en Dover. Cuando el distrito puso fin a la educación segregada en 1965, Browne continuó en Fairview hasta su jubilación, en 1977, después de completar tres décadas frente a las aulas.

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Madre, abuela y bisabuela, es reconocida por su comunidad tanto por su trayectoria educativa como por el humor con el que enfrenta la vida cotidiana. El 2 de mayo de 2026 celebró su cumpleaños número 108 en la Iglesia Metodista Unida de Whatcoat, en Dover, rodeada por más de 130 personas, entre ellas el gobernador de Delaware, Matt Meyer. El alcalde de Dover, Robin R. Christensen, la describió como la residente viva de mayor edad de la ciudad.

Una mujer mayor con sombrero y gafas saluda con la mano desde el asiento del conductor de un automóvil azul
Con sus 108 años, Susan Young Browne mantiene una vida activa con ejercicio regular y autonomía cotidiana (Yt: @CBS Philadelphia)

El secreto de la longevidad de Susan Young Browne

La actividad física ocupa un lugar central en la vida diaria de Browne, y ella misma la señala como la clave de su bienestar. Cada mañana, antes de salir, completa una secuencia de ejercicios que mantiene desde hace dos décadas. “Cuando me levanto por la mañana, hago una rutina de ejercicios que practico desde hace 20 años”, contó en declaraciones al canal de noticias.

Tres veces por semana, Browne asiste a clases grupales de gimnasia en el Modern Maturity Center, un centro comunitario para adultos mayores de Dover del que es una de las integrantes fundadoras. Según registró el canal, durante una de esas jornadas sus compañeros la recibieron con aplausos y le dijeron que era “el centro de atención”. Browne suele ser la persona de mayor edad en el salón.

La constancia en el ejercicio se combina con una vida social activa y con tradiciones familiares que mantiene con regularidad, como la preparación de su pastel inglés en fechas especiales.

Por qué continúa manejando Susan Young Browne

En 2026, Browne renovó su licencia de conducir por siete años, con validez hasta 2033; en ese momento tendrá 115 años. La renovación le permite seguir desplazándose por Dover sin depender de terceros para sus traslados cotidianos.

Como reconocimiento a esa autonomía, las autoridades locales le asignaron una plaza de estacionamiento reservada para conductores mayores de 100 años en el Modern Maturity Center. La licencia vigente hasta y el espacio exclusivo representan un reconocimiento institucional a su capacidad de desplazarse de forma independiente a una edad en la que esa condición es excepcional.

Un grupo de adultos mayores sentados en sillas participan en una actividad dentro de un salón iluminado
Susan Young Browne atribuye su longevidad al ejercicio diario y a las clases de gimnasia que realiza tres veces por semana en el Modern Maturity Center (Yt: @CBS Philadelphia)

Las declaraciones de Susan Young Browne

En declaraciones, Browne habló sobre su trayectoria, su vida personal y su forma de enfrentar la vejez, y dejó notar su marcado sentido del humor. Viuda en dos ocasiones —su primer esposo, James Young, falleció en 1988, y el segundo, el doctor Clifton Browne, en 2001—, respondió con ironía cuando le preguntaron al respecto: “Supongo que no soy muy buena para los hombres”, y añadió, entre risas: “Ya fue suficiente. No voy a mantener a otro hombre”, según la CBS News.

Sobre el paso del tiempo, Browne resumió: “Envejezco con dignidad”.

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