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“Desayuno yogur griego 0% grasas”: Sandra Bullock contó cómo incorpora proteínas a su alimentación

La actriz reveló que suma péptidos de colágeno al café y elige ensalada de pollo al almuerzo, mientras expertos explican la receta casera y los beneficios para la salud

Sandra Bullock vestida con un atuendo negro habla frente a un micrófono sostenido por un periodista en un evento público.
Sandra Bullock contó que incorpora proteínas con yogur griego 0% de grasa, péptidos de colágeno en el café y ensalada de pollo desmenuzado (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Sandra Bullock compartió tres elecciones con las que suma proteínas durante el día: yogur griego sin grasa por la mañana, péptidos de colágeno en el café y una ensalada de pollo desmenuzado para el almuerzo. La actriz habló de sus hábitos en una entrevista con Amy Poehler difundida el 8 de septiembre.

En el episodio de Good Hang with Amy Poehler, la protagonista de Practical Magic 2 participó de una conversación sobre su carrera y respondió una serie de preguntas rápidas acerca de su alimentación. El programa fue publicado por la plataforma estadounidense The Ringer y dura poco más de 72 minutos.

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Qué reveló Sandra Bullock sobre su alimentación

Al ser consultada por las fuentes de proteína que suele elegir, Bullock mencionó una “buena ensalada de pollo desmenuzado” como una de sus opciones para el almuerzo. También nombró el yogur griego espeso 0% grasas entre sus alimentos habituales.

La intérprete añadió que incorpora “pequeñas proteínas de péptidos” a su café matutino. La referencia apunta a los péptidos de colágeno, un suplemento que suele comercializarse en polvo y que puede mezclarse con bebidas calientes o frías.

El perfil publicado por la revista estadounidense EatingWell, basado en la entrevista, señaló que Bullock asocia esas elecciones con la búsqueda de opciones altas en proteínas, sin describir cantidades ni un plan alimentario completo. Por eso, sus declaraciones deben entenderse como hábitos personales y no como una pauta nutricional general.

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El yogur griego natural sin grasa se obtiene al colar el yogur para retirar parte del suero. Ese proceso concentra su textura y su aporte proteico. De acuerdo con Harvard T.H. Chan School of Public Health, una porción de unos 170 gramos de yogur griego natural sin grasa puede aportar alrededor de 18 gramos de proteína, aunque la composición cambia según la marca y el tamaño de la porción.

Para elegirlo, conviene mirar la tabla nutricional y distinguir entre los productos naturales y las versiones saborizadas. Estas últimas pueden incluir azúcares agregados, mientras que un yogur natural permite decidir con qué acompañarlo, por ejemplo, fruta fresca, avena o frutos secos.

Sandra Bullock sentada a la mesa sosteniendo una cuchara junto a un tazón de yogur con frutas y un frasco de cristal.
La entrevista de Sandra Bullock con Amy Poehler se difundió en el podcast Good Hang with Amy Poehler durante la promoción de Practical Magic 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer yogur griego 0% grasas

Para preparar yogur griego 0% grasas en casa se puede comenzar con leche descremada pasteurizada y yogur natural con cultivos activos. La diferencia con el yogur común aparece al final: una vez fermentado y enfriado, debe colarse para eliminar parte del suero.

Ingredientes para cerca de 1 litro:

  • 1 litro de leche descremada pasteurizada
  • 2 cucharadas de yogur natural sin azúcar con cultivos vivos y activos
  • Una tela limpia de algodón, filtro de café reutilizable o gasa para colar
  • Un colador y un recipiente profundo

Primero, hay que lavar bien las manos, los utensilios y el recipiente donde se conservará el producto. Calentar la leche hasta que alcance entre 82 °C y 85 °C (180 °F y 185 °F), sin dejar que hierva, ayuda a modificar las proteínas y favorece una consistencia más firme.

Luego se debe dejar enfriar hasta unos 42 °C a 46 °C (108 °F a 115 °F). En ese punto se mezcla una taza de leche tibia con el yogur que funcionará como cultivo iniciador. Después se incorpora esa preparación al resto de la leche.

La mezcla debe permanecer tapada entre seis y diez horas a una temperatura aproximada de 42 °C a 46 °C. Cuando tenga consistencia de yogur, se lleva a la heladera. Para convertirlo en estilo griego, se coloca sobre una tela dentro de un colador, se tapa y se deja escurrir refrigerado entre dos y cuatro horas.

Cuanto más tiempo se escurra, más espeso quedará el yogur. El suero que se separa puede desecharse o utilizarse en otras preparaciones. El producto terminado debe mantenerse a 4 °C o menos y consumirse dentro de los 14 días, según las recomendaciones de Illinois Extension.

Tazón de cerámica con yogur griego, arándanos, frambuesas, fresas, granola, almendras y nueces sobre una mesa de madera.
El yogur griego natural sin grasa se obtiene al colar el yogur para retirar parte del suero y concentrar su aporte proteico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué reveló Sandra Bullock sobre su rutina diaria

La entrevista no incluyó un cronograma detallado de ejercicios, horarios ni restricciones alimentarias de Sandra Bullock. Lo que sí describió fue una rutina de consumo que empieza con café y péptidos de colágeno, incluye yogur griego sin grasa y contempla una ensalada de pollo desmenuzado como alternativa de almuerzo.

Los péptidos de colágeno aportan proteína, aunque no necesariamente reemplazan a otras fuentes proteicas de la dieta. La clínica estadounidense Cleveland Clinic recomienda revisar los ingredientes y consultar con un profesional de la salud antes de iniciar suplementos, sobre todo ante alergias, enfermedades renales o tratamientos médicos.

La conversación con Amy Poehler se publicó en el marco de la promoción de Practical Magic 2. El resumen oficial del episodio indica que ambas hablaron sobre la forma en que Bullock incorpora proteínas, además de recordar experiencias de la actriz en Hollywood.

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