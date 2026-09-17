América Latina

Orsi negó posible cable submarino a las Malvinas y ratificó el apoyo a Argentina: “Mantenemos la posición histórica”

El presidente uruguayo pidió tener “cuidado” con la “manija” y recordó la postura histórica de Uruguay

Fotografía de archivo en la que se captó al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, durante una conferencia de prensa, en Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Gutiérrez
Fotografía de archivo en la que se captó al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, durante una conferencia de prensa, en Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Gutiérrez
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La presencia de una promoción de las Islas Malvinas en el stand británico en la principal exposición rural del Uruguay generó una protesta de Argentina con el gobierno uruguayo, un intercambio de cartas de la Cancillería con el Parlamento y una explicación de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), organizadora de Expo Prado.

Además, las idas y vueltas incluyeron el reconocimiento de un “error” por parte de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la ratificación del Estado uruguayo de su reconocimiento a las Malvinas como parte del territorio argentino.

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló de esta polémica este miércoles.

Orsi negó que el Reino Unido haya planteado instalar un cable entre Malvinas y Uruguay, como se había informado. “Nunca tuvimos ninguna propuesta, ningún planteo. No se hizo ninguna consideración porque nunca hubo nada. Hubo una empresa norteamericana que está trabajando pero no pensando en Malvinas como punto de enlace. Es una noticia falsa”, dijo el presidente uruguayo en una rueda de prensa.

El stand de las Islas Malvinas en el pabellón británico de la Expo Prado de Uruguay (Captura Canal 12)
El stand de las Islas Malvinas en el pabellón británico de la Expo Prado de Uruguay (Captura Canal 12)

Orsi también ratificó la posición de Uruguay sobre el apoyo a Argentina en su reclamo de soberanía.

Es histórica la posición del Uruguay y nos mantenemos. Tenemos buenas relaciones con todos los países. Pero este tema de un cable o de fibra es un error por decirlo de alguna manera. Hay que tener mucho cuidado de dar manija acá adentro. No se embroma con esas cosas”, agregó.

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El tema Malvinas volvió al centro del debate en Uruguay tras el stand con el nombre Falkland en el pabellón británico de la Expo Prado. Esto motivó el reclamo argentino.

La carta de protesta enviada por la Embajada Argentina a Uruguay expresaba: “Esta representación desea expresar su rechazo a la presencia del mencionado ‘escritorio’ de las Islas Malvinas en la edición 2026 de la feria Expo Prado. En este sentido, la República Argentina agradece y valora el constante apoyo de la República Oriental del Uruguay a la posición argentina en la cuestión Malvinas, el cual se expresa en los ámbitos nacional, bilateral, regional y multilateral”.

El stand de las Islas Malvinas en el pabellón británico de la Expo Prado de Uruguay (Captura Canal 12)
El stand de las Islas Malvinas en el pabellón británico de la Expo Prado de Uruguay (Captura Canal 12)

Ante esto, la Cancillería uruguaya sugirió a los legisladores del país –a través de una comunicación al Parlamento– evitar todo contacto oficial con representantes del stand de las Islas Malvinas. Sin embargo, luego de una crítica de un senador ratificó esta postura y la dejó sin efecto.

“Hubo una confusión. Fue una solicitud que hace Argentina todos los años. No es novedoso. Es una gestión que las embajadas de Argentina, sus embajadores han hecho desde que tenemos Rural del Prado. Por error se envió al Parlamento no debería haberse enviado más que comunicación”, explicó la vicecanciller Valeria Csukasi en una rueda de prensa este lunes.

Uruguay tiene una posición histórica de reconocimiento a las Malvinas. Eso no cambia. No cambia tampoco por la presencia o no en eventos como este. Seguimos teniendo la misma posición que hemos tenido: la de apoyo a Argentina en la reivindicación de la causa”.

La explicaciones de los organizadores

El presidente de la ARU, Rafael Ferber, dijo este martes en una rueda de prensa que el stand de las islas en la Rural del Prado, la mayor exposición ganadera e industrial del país, “tiene años”.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber (Presidencia)
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber (Presidencia)

“Siempre la Embajada Argentina presenta la nota al presidente de la Rural. Nosotros entendemos la situación. Somos sensibles a la situación de Argentina, sin lugar a dudas. Nosotros le damos un stand al Reino Unido, que no tiene actividad proselitista”, explicó Ferber.

El criterio de la ARU para otorgar un stand es que no haya propaganda política. Por eso, está prohibido entregar un espacio a los partidos políticos ni a ninguna organización que promocione estas actividades.

“Nosotros le damos un stand al Reino Unido. El Estado uruguayo tiene relaciones con Reino Unido y maneja las condiciones con Reino Unido. No somos quienes para decirle qué puede hacer y qué no, mientras se mantenga dentro de nuestras reglas, que son comerciales. Eso es evidente. Así lo hemos aplicado todos estos años y así se ha entendido”, expresó.

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber (Presidencia)
El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber (Presidencia)

Consultado sobre si habían recibido una protesta ellos también, el presidente de la ARU señaló que todos los años el embajadora de Argentina llega a la Rural y expresa de manera firme su posición. “Nosotros le damos nuestro punto de vista y le damos las garantías de que se va a manejar en los carriles que nosotros determinamos. También lo hacemos con Reino Unido”, finalizó el empresario ruralista.

En las imágenes del stand, se puede ver que la Embajada Británica instaló una escenografía en la que se muestran imágenes de las Islas Malvinas, a las que se refieren con el nombre de The Falkland Islands. Allí, el gobierno inglés invita a visitarlas. Además, una de las ofertas del stand británico es una invitación a un “gin tasting” que señala: “Degustá el Gin de las Islas Falkland”

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