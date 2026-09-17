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Receta de roll de remolacha relleno con huevo y vegetales, rápida y fácil

El paso a paso para lograr una masa flexible, evitar que se quiebre al enrollarla y conservar las rodajas hasta el momento de servir

Plato con rodajas de arrollado magenta de remolacha relleno de queso, zanahoria y huevo, junto a cuencos con crema y hojas de orégano.
La receta de roll de remolacha relleno con huevo y vegetales ofrece una opción rápida y fácil para una comida fría o a temperatura ambiente (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El color intenso de la remolacha convierte este roll en una opción distinta para resolver una comida rápida. Su textura tierna y su relleno fresco lo hacen atractivo tanto para una mesa familiar como para una picada.

En Argentina, este tipo de preparación suele servirse fría o a temperatura ambiente, especialmente en almuerzos livianos, reuniones y celebraciones. También es una buena manera de sumar verduras a la mesa sin complicar el menú.

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Receta de roll de remolacha relleno con huevo y vegetales

Se trata de una masa fina y flexible preparada con remolacha, huevos y harina, que se cocina al horno y se rellena con huevo duro, zanahoria, morrón, zucchini y queso crema. Se enrolla, se enfría y se corta en rodajas.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos.
  • Preparación: 25 minutos.
  • Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

  • 300 gr de remolacha cocida y pelada.
  • 3 huevos.
  • 120 gr de harina leudante.
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • 1 cucharada de aceite.
  • 1 pizca de sal.
  • 3 huevos duros.
  • 1 zanahoria mediana.
  • 1 zucchini mediano.
  • 1 morrón rojo chico.
  • 1 cebolla chica.
  • 150 gr de queso crema.
  • 1 cucharada de aceite para saltear.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • 1 cucharadita de orégano.
  • Papel manteca, cantidad necesaria.

Cómo hacer roll de remolacha relleno con huevo y vegetales, paso a paso

Manos sostienen un cuchillo para cortar un rollo de remolacha sobre una tabla de madera junto a verduras frescas y una botella de aceite.
El relleno del roll de remolacha combina huevo duro, zanahoria, morrón, zucchini y queso crema (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Precalentar el horno a 180℃. Forrar una placa rectangular de aproximadamente 30 x 40 cm con papel manteca y pincelarla con aceite.
  2. Procesar la remolacha cocida junto con los 3 huevos, 1 cucharada de aceite y una pizca de sal hasta obtener una preparación lisa.
  3. Pasar la mezcla a un bol. Incorporar la harina leudante y el polvo de hornear. Mezclar hasta integrar, sin batir de más.
  4. Volcar la preparación sobre la placa y extenderla en una capa pareja de aproximadamente 0,5 cm de espesor.
  5. Hornear durante 10 a 12 minutos, hasta que la masa esté firme pero todavía flexible. No exceder la cocción para evitar que se quiebre al enrollarla.
  6. Retirar del horno y cubrir la masa con otro papel manteca. Darla vuelta con cuidado, despegar el papel de la base y enrollarla mientras aún está tibia. Dejar enfriar.
  7. Para el relleno, picar la cebolla, el morrón, la zanahoria y el zucchini en cubitos pequeños.
  8. Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén. Rehogar la cebolla y el morrón durante 3 minutos. Agregar la zanahoria y el zucchini, y cocinar durante 5 minutos más. Condimentar con sal, pimienta y orégano.
  9. Picar los huevos duros y mezclarlos con los vegetales salteados. Dejar enfriar la preparación.
  10. Desenrollar la masa y untarla con el queso crema. Distribuir el relleno de huevo y vegetales de manera uniforme, dejando 2 cm libres en los bordes.
  11. Enrollar desde uno de los extremos, haciendo una presión suave para que el relleno quede compacto. Evitar colocar el relleno caliente, porque puede ablandar demasiado la masa.
  12. Envolver el roll con papel film y llevarlo a la heladera durante 30 minutos. El enfriado ayuda a mantener la forma al cortarlo.
  13. Cortar en rodajas y servir frío o a temperatura ambiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rodaja de roll morado relleno de queso blanco, zucchini y morrón en cubos sobre una tabla de pizarra con sal.
La preparación del roll de remolacha demora 45 minutos en total, con 25 minutos de preparación y 20 minutos de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones como plato principal liviano o 8 porciones como entrada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal.
  • Grasas: 14 gr.
  • Carbohidratos: 25 gr.
  • Proteínas: 12 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El roll se puede conservar en la heladera, bien envuelto o dentro de un recipiente hermético, durante 2 días.

También se puede freezar entero o cortado en porciones durante 1 mes. Para consumirlo, descongelarlo dentro de la heladera durante varias horas. La textura puede quedar un poco más húmeda después del freezer.

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