Receta de roll de remolacha relleno con huevo y vegetales, rápida y fácil

El color intenso de la remolacha convierte este roll en una opción distinta para resolver una comida rápida. Su textura tierna y su relleno fresco lo hacen atractivo tanto para una mesa familiar como para una picada.
En Argentina, este tipo de preparación suele servirse fría o a temperatura ambiente, especialmente en almuerzos livianos, reuniones y celebraciones. También es una buena manera de sumar verduras a la mesa sin complicar el menú.
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Receta de roll de remolacha relleno con huevo y vegetales
Se trata de una masa fina y flexible preparada con remolacha, huevos y harina, que se cocina al horno y se rellena con huevo duro, zanahoria, morrón, zucchini y queso crema. Se enrolla, se enfría y se corta en rodajas.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos.
- Preparación: 25 minutos.
- Cocción: 20 minutos.
Ingredientes
- 300 gr de remolacha cocida y pelada.
- 3 huevos.
- 120 gr de harina leudante.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 1 cucharada de aceite.
- 1 pizca de sal.
- 3 huevos duros.
- 1 zanahoria mediana.
- 1 zucchini mediano.
- 1 morrón rojo chico.
- 1 cebolla chica.
- 150 gr de queso crema.
- 1 cucharada de aceite para saltear.
- Sal y pimienta a gusto.
- 1 cucharadita de orégano.
- Papel manteca, cantidad necesaria.
Cómo hacer roll de remolacha relleno con huevo y vegetales, paso a paso
- Precalentar el horno a 180℃. Forrar una placa rectangular de aproximadamente 30 x 40 cm con papel manteca y pincelarla con aceite.
- Procesar la remolacha cocida junto con los 3 huevos, 1 cucharada de aceite y una pizca de sal hasta obtener una preparación lisa.
- Pasar la mezcla a un bol. Incorporar la harina leudante y el polvo de hornear. Mezclar hasta integrar, sin batir de más.
- Volcar la preparación sobre la placa y extenderla en una capa pareja de aproximadamente 0,5 cm de espesor.
- Hornear durante 10 a 12 minutos, hasta que la masa esté firme pero todavía flexible. No exceder la cocción para evitar que se quiebre al enrollarla.
- Retirar del horno y cubrir la masa con otro papel manteca. Darla vuelta con cuidado, despegar el papel de la base y enrollarla mientras aún está tibia. Dejar enfriar.
- Para el relleno, picar la cebolla, el morrón, la zanahoria y el zucchini en cubitos pequeños.
- Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén. Rehogar la cebolla y el morrón durante 3 minutos. Agregar la zanahoria y el zucchini, y cocinar durante 5 minutos más. Condimentar con sal, pimienta y orégano.
- Picar los huevos duros y mezclarlos con los vegetales salteados. Dejar enfriar la preparación.
- Desenrollar la masa y untarla con el queso crema. Distribuir el relleno de huevo y vegetales de manera uniforme, dejando 2 cm libres en los bordes.
- Enrollar desde uno de los extremos, haciendo una presión suave para que el relleno quede compacto. Evitar colocar el relleno caliente, porque puede ablandar demasiado la masa.
- Envolver el roll con papel film y llevarlo a la heladera durante 30 minutos. El enfriado ayuda a mantener la forma al cortarlo.
- Cortar en rodajas y servir frío o a temperatura ambiente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones como plato principal liviano o 8 porciones como entrada.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 280 kcal.
- Grasas: 14 gr.
- Carbohidratos: 25 gr.
- Proteínas: 12 gr.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El roll se puede conservar en la heladera, bien envuelto o dentro de un recipiente hermético, durante 2 días.
También se puede freezar entero o cortado en porciones durante 1 mes. Para consumirlo, descongelarlo dentro de la heladera durante varias horas. La textura puede quedar un poco más húmeda después del freezer.
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