Beneficios y ascensos con equidad de género: cuáles son las claves de las empresas mejor valoradas por el talento femenino

El ranking 2026 destaca a las organizaciones con mejores condiciones laborales para las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La equidad de género dejó de ser una meta aspiracional para convertirse en un criterio concreto de la cultura empresarial. Las compañías que integran liderazgos accesibles, oportunidades de crecimiento y evaluaciones basadas en el mérito avanzan en la reducción de las brechas que todavía afectan la trayectoria profesional de las mujeres.

La edición de Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2026, el ranking de Great Place To Work (GPTW), reúne casos que muestran cómo esas políticas pueden traducirse en mejores condiciones de trabajo, desarrollo y reconocimiento.

PUBLICIDAD

El informe elaborado por GPTW en Argentina contempló el análisis de 250 organizaciones participantes y la opinión de más de 153.400 colaboradores encuestados en el mercado local.

La medición analiza la confianza, el trato justo y las oportunidades de crecimiento profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso de medición evalúa el grado de confianza organizacional, las oportunidades reales de ascenso y la consistencia en el trato justo hacia las trabajadoras.

En la nómina de 50 empresas seleccionadas, Infobae destaca a las cuatro compañías con presencia en Argentina que mejor se posicionaron en sus respectivas categorías del ranking.

Empresas de más de 1.000 colaboradores

1° - Arcos Dorados

Arcos Dorados lidera la categoría de empresas con más de 1.000 colaboradores (GPTW)

La compañía Arcos Dorados, que opera la red de McDonald’s en la región y cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, obtuvo la posición más alta en la categoría de mayor dotación.

PUBLICIDAD

En Argentina, la firma cuenta con 13.186 colaboradores y enfoca su gestión en la formación del empleo joven, la integración comunitaria y la reducción del impacto ambiental de sus operaciones. A nivel continental, la organización gestiona más de 2.250 restaurantes y brinda trabajo a más de 90 mil personas.

En la evaluación de clima de Great Place To Work, el 95% de los empleados de Arcos Dorados afirmó que la empresa es un excelente lugar para trabajar.

Según el sitio oficial de GPTW, el 97% de los consultados destacó que la dirección conduce la gestión con honestidad y ética, y una proporción idéntica señaló que recibe un trato respetuoso sin importar la posición jerárquica que ocupe y que puede desenvolverse con autenticidad.

PUBLICIDAD

Asimismo, el 95 por ciento manifestó orgullo por pertenecer a la firma, mientras que el 93% valoró la flexibilidad otorgada para resolver imprevistos personales.

De 251 a 1.000 empleados

1° - Hilton

Hilton ocupa el primer lugar entre las empresas de 251 a 1.000 empleados (GPTW)

La cadena internacional de hospitalidad Hilton lideró el rango de empresas medianas en el mercado argentino con una nómina local de 564 trabajadores. La corporación internacional administra 24 marcas, más de 8.600 propiedades y casi 1,3 millones de habitaciones repartidas en 139 países, de acuerdo con los reportes de GPTW.

Su programa de fidelización reúne a más de 218 millones de miembros, y la compañía figura de forma continua en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones.

PUBLICIDAD

“Nuestra estrategia se basa en promover una cultura de inclusión, equidad y respeto, donde todos nuestros miembros de equipo tengan las mismas oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional. Impulsamos activamente el liderazgo femenino y garantizamos procesos de selección, promoción y desarrollo libres de sesgos”, comentaron a Infobae desde Hilton.

Dentro del análisis de clima laboral, el 93% de las personas encuestadas definió a Hilton como un gran espacio de trabajo. El 95% de la nómina expresó sentirse orgulloso de trabajar en el grupo hotelero.

A su vez, el 93% de las trabajadoras y trabajadores valoró la posibilidad de desenvolverse de manera auténtica y la equidad en el trato dentro de la organización.

PUBLICIDAD

Con respecto a las experiencias laborales de las mujeres en la empresa, remarcaron: “Las mujeres que forman parte de nuestros miembros de equipo destacan principalmente el trato justo e igualitario, el respeto por la diversidad y el sentido de pertenencia que se vive en la organización”.

Las mujeres que trabajan en la empresa destacan el trato y las oportunidades que les ofrecen (Hilton)

El desempeño de las jefaturas en materia de honestidad y ética alcanzó una aprobación del 91%, mientras que el 82% destacó la disposición de tiempo para asuntos personales.

También agregaron: “Actualmente, en Hilton Buenos Aires, el 40% de las posiciones de liderazgo están ocupadas por mujeres. Este indicador refleja una cultura en la que el liderazgo femenino forma parte concreta de nuestra realidad y de nuestra manera de construir el futuro de la organización”.

PUBLICIDAD

“Buscamos crear las condiciones para que las mujeres que forman parte de nuestros miembros de equipo puedan proyectar, construir y liderar su propio camino dentro de Hilton. Todo ello convierte a Hilton en un lugar donde las mujeres pueden desarrollar plenamente su potencial y construir carreras exitosas a largo plazo”, concluyeron desde la empresa.

De hasta 250 colaboradores

1° - Hotel Saint George

Hotel Saint George encabeza el ranking de organizaciones con hasta 250 colaboradores (GPTW)

El Hotel Saint George, enfocado en la hotelería sostenible en Iguazú, provincia de Misiones, se situó en lo más alto de la escala de hasta 250 colaboradores con una plantilla de 85 personas.

Desde la empresa expresaron a Infobae: “En Hotel Saint George creemos que un excelente lugar para trabajar se construye cuando las oportunidades de crecer son reales, pero también cuando la organización comprende que detrás de cada colaboradora existe una vida personal y familiar que debe poder convivir con su desarrollo profesional”.

PUBLICIDAD

La firma encausa sus procesos operativos hacia la reducción de la huella ambiental y el desarrollo de iniciativas comunitarias bajo valores de voluntad de superación y conciencia social.

“Nuestra cultura se basa en el respeto, la confianza y la igualdad de oportunidades. Buscamos generar espacios donde las mujeres puedan desarrollarse, asumir responsabilidades y acceder a posiciones de liderazgo, acompañándolas también en las distintas etapas de su vida”.

“En este sentido, la flexibilidad y la comprensión frente a las necesidades familiares adquieren un valor especial. Sabemos que muchas de nuestras colaboradoras son madres y que conciliar la maternidad, la familia y el desarrollo profesional representa un desafío cotidiano”, agregaron.

PUBLICIDAD

El establecimiento promueve la igualdad de oportunidades y la conciliación entre la maternidad y la carrera profesional

“Creemos que acompañar el crecimiento profesional también significa comprender la vida que existe fuera del trabajo. Ser madre y desarrollar una carrera profesional no deberían ser caminos contrapuestos.”

Los resultados del relevamiento expusieron que el 99% de los integrantes considera al establecimiento como un lugar laboral de excelencia. De forma idéntica, el 99% coincidió en la conducta ética de la gestión, la paridad de trato entre distintos puestos y la libertad para expresarse en las jornadas de trabajo.

En tanto, el 98% de los colaboradores reportó un alto sentido de pertenencia y el 95% ratificó contar con la flexibilidad requerida para resolver temas individuales.

“Cuando una empresa comprende que detrás de cada colaborador hay también una familia, el vínculo trasciende lo estrictamente laboral. Queremos que las personas se sientan valoradas de manera integral”, informaron desde la empresa.

Además, remarcaron: “Cuidar el ambiente es también cuidar nuestra casa. Quienes trabajamos en Hotel Saint George vivimos en Puerto Iguazú, nuestras familias crecen acá y nuestro futuro está ligado al futuro del destino. Por eso, cuando cuidamos nuestro entorno, también estamos cuidando a nuestra comunidad.”

“Estamos muy orgullosos de que esta cultura sea reconocida por Great Place to Work y, especialmente, de que ese reconocimiento surja de la experiencia y percepción de quienes forman parte de nuestro equipo”.

Categoría Pymes

1° - Gea Logistics

Gea Logistics lidera la categoría de pequeñas y medianas empresas (GPTW)

En la división de pequeñas y medianas empresas, la compañía Gea Logistics obtuvo la primera ubicación en el ranking nacional.

Con una trayectoria de 15 años en el sector de transporte y soluciones de logística corporativa, la pyme está integrada por 44 colaboradores y promueve programas que equilibran las obligaciones laborales con el ámbito familiar.

La totalidad de su plantilla reconoce la honestidad directiva, la autonomía y el respeto dentro de la organización (GPTW)

Las métricas arrojaron un consenso total en la percepción del personal: el 100% de la plantilla calificó a la empresa como un excelente lugar para desempeñarse.

Del mismo modo, el 100% del equipo convalidó la honestidad de la dirección, la ausencia de diferencias en el trato por rango, el orgullo de pertenecer a la organización, la libertad personal en la rutina diaria y la disponibilidad de permisos para cuestiones particulares.

Para consultar el ranking completo y las empresas distinguidas en 2026 puede acceder aquí al informe de Great Place to Work.