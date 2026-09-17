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Receta de carré de cerdo con puré de manzanas, rápida y fácil

Esta propuesta combina cuatro costeletas doradas con una guarnición cremosa, aromatizada con limón, manteca y canela, para resolver un almuerzo o una cena sencilla sin complicaciones

Un plato con lomo de cerdo asado, puré de manzana, manzanas horneadas y manzanas enteras sobre una mesa de madera con tomillo.
El carré de cerdo con puré de manzanas convierte una comida de todos los días en un plato especial (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un carré dorado, jugoso y acompañado por un puré de manzanas suave puede convertir una comida de todos los días en un plato especial. La combinación de cerdo y fruta es un clásico de las mesas argentinas, especialmente cuando se busca un contraste entre sabores salados y dulces. Esta versión es rápida, práctica y se prepara en una sola sartén más una cacerola.

Receta de carré de cerdo con puré de manzanas

El carré de cerdo con puré de manzanas combina costeletas de cerdo doradas con un puré suave, ligeramente dulce y aromatizado con limón. Es una preparación simple, ideal para resolver un almuerzo o una cena en pocos minutos.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 4 costeletas de carré de cerdo de aproximadamente 180 gr cada una.
  • 4 manzanas verdes o rojas.
  • 1 cebolla pequeña.
  • 1 diente de ajo.
  • 30 gr de manteca.
  • 1 cucharada de aceite.
  • 100 ml de caldo de verduras o agua.
  • 1 cucharada de jugo de limón.
  • 1 cucharadita de mostaza.
  • 1 cucharadita de miel.
  • Sal, cantidad necesaria.
  • Pimienta negra, cantidad necesaria.
  • 1 pizca de canela, opcional.
Cuatro costeletas de cerdo en una fuente, junto a manzanas verdes y rojas, una jarra con caldo y un cuenco con hierbas sobre una mesa.
La lista de ingredientes incluye, entre otros, carré de cerdo, manzanas y caldo de verduras o agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer carré de cerdo con puré de manzanas, paso a paso

  1. Pelar las manzanas, retirarles las semillas y cortarlas en cubos medianos. Picar la cebolla y el ajo.
  2. Colocar las manzanas en una cacerola junto con la cebolla, el ajo, el caldo y el jugo de limón. Cocinar a fuego medio durante 12 a 15 minutos, hasta que estén bien tiernas.
  3. Retirar el ajo y pisar las manzanas con un pisapapas hasta obtener un puré rústico. Agregar 15 gr de manteca, la canela si se desea, sal y pimienta. Reservar tapado.
  4. Salpimentar las costeletas de carré. Calentar una sartén amplia con el aceite y el resto de la manteca.
  5. Dorar el cerdo a fuego medio-alto durante 3 a 4 minutos por lado. La sartén debe estar bien caliente antes de incorporar la carne para lograr una buena costra dorada.
  6. Bajar el fuego y cocinar durante 5 a 7 minutos más, según el grosor de las costeletas. El centro debe quedar cocido, jugoso y sin partes crudas.
  7. Mezclar la mostaza y la miel. Pincelar las costeletas durante el último minuto de cocción para formar una cubierta sabrosa.
  8. Dejar reposar la carne durante 2 minutos antes de servir. Acompañar con el puré de manzanas caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 430 kcal
  • Grasas: 22 gr
  • Carbohidratos: 27 gr
  • Proteínas: 34 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El carré cocido y el puré de manzanas pueden conservarse por separado en la heladera, dentro de recipientes herméticos, durante 3 días.

También se pueden freezar durante un máximo de 2 meses. Para recalentar, descongelar en la heladera y calentar a fuego bajo, con 1 o 2 cucharadas de agua o caldo para evitar que la carne se reseque.

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