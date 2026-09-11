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Receta de pan de avena rápida y fácil

Una mezcla de ingredientes básicos se coloca en la budinera y deja una miga húmeda con corteza dorada, ideal para el desayuno o la merienda

Un pan de avena caliente con una rebanada cortada y vapor, sobre una tabla de madera con un cuchillo, avena y miel en una cocina luminosa.
Pan de avena casero, rápido y fácil, ideal para acompañar el desayuno o la merienda (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un pan casero, tierno y con aroma a avena puede salir del horno en menos de 1 hora. Es una opción práctica para acompañar el mate, preparar tostadas o resolver el desayuno sin amasar durante largo tiempo.

El pan de avena suele elegirse cuando se busca una preparación sencilla, con más fibra y un sabor suave. Esta versión rápida no lleva levadura ni necesita tiempo de levado.

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Receta de pan de avena

El pan de avena es una preparación tierna, de miga húmeda y corteza ligeramente dorada. Se hace con avena arrollada, harina leudante, leche y aceite, y se cocina directamente en una budinera.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 200 gr de avena arrollada
  • 150 gr de harina leudante
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 huevo
  • 250 ml de leche
  • 3 cucharadas de aceite
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 2 cucharadas de semillas de girasol o sésamo, opcional
  • Aceite o rocío vegetal para el molde, cantidad necesaria

Cómo hacer pan de avena, paso a paso

Pan de avena cortado en rebanadas sobre una tabla de madera, con un cuchillo dentado y granos de avena esparcidos. Se ven también tallos de avena al fondo.
Una receta sin levadura, con una miga tierna y el sabor suave de la avena (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Precalentar el horno a 180 ℃. Aceitar una budinera de aproximadamente 24 cm de largo.
  2. Colocar la avena arrollada, la harina leudante, la sal, el azúcar y el polvo de hornear en un bol. Mezclar hasta integrar.
  3. En otro recipiente, batir el huevo con la leche y el aceite.
  4. Incorporar los ingredientes líquidos a los secos. Mezclar con una cuchara hasta obtener una preparación espesa y húmeda.
  5. No mezclar de más: apenas deben desaparecer los restos de harina. Una mezcla demasiado trabajada puede dejar el pan pesado.
  6. Volcar la preparación en la budinera y emparejar la superficie con una cuchara húmeda.
  7. Espolvorear con las semillas, si se desea. Presionar apenas para que se adhieran a la masa.
  8. Hornear a 180 ℃ durante 30 a 35 minutos, hasta que la superficie esté dorada y un palillo salga seco.
  9. Retirar del horno y dejar reposar 10 minutos dentro del molde. Desmoldar y enfriar sobre una rejilla antes de cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 190 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 27 gr
  • Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Pan de avena
Prepará este pan casero en pocos minutos y disfrutalo en tostadas, sándwiches o simplemente con manteca (Freepik)

Conservar el pan en una bolsa bien cerrada o en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, durante 2 días.

En la heladera puede durar hasta 5 días, aunque la miga puede volverse un poco más firme. Para recuperar su textura, calentar las rodajas durante algunos segundos.

También se puede cortar en porciones y guardar en el freezer durante 2 meses. Separar cada rodaja con papel manteca y descongelar a temperatura ambiente o directamente en tostadora.

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