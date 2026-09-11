Receta de pan de avena rápida y fácil

Pan de avena casero, rápido y fácil, ideal para acompañar el desayuno o la merienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un pan casero, tierno y con aroma a avena puede salir del horno en menos de 1 hora. Es una opción práctica para acompañar el mate, preparar tostadas o resolver el desayuno sin amasar durante largo tiempo.

El pan de avena suele elegirse cuando se busca una preparación sencilla, con más fibra y un sabor suave. Esta versión rápida no lleva levadura ni necesita tiempo de levado.

PUBLICIDAD

Receta de pan de avena

El pan de avena es una preparación tierna, de miga húmeda y corteza ligeramente dorada. Se hace con avena arrollada, harina leudante, leche y aceite, y se cocina directamente en una budinera.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 35 minutos

Ingredientes

200 gr de avena arrollada

150 gr de harina leudante

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de azúcar

1 huevo

250 ml de leche

3 cucharadas de aceite

1 cucharadita de polvo de hornear

2 cucharadas de semillas de girasol o sésamo, opcional

Aceite o rocío vegetal para el molde, cantidad necesaria

Cómo hacer pan de avena, paso a paso

Una receta sin levadura, con una miga tierna y el sabor suave de la avena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precalentar el horno a 180 ℃. Aceitar una budinera de aproximadamente 24 cm de largo. Colocar la avena arrollada, la harina leudante, la sal, el azúcar y el polvo de hornear en un bol. Mezclar hasta integrar. En otro recipiente, batir el huevo con la leche y el aceite. Incorporar los ingredientes líquidos a los secos. Mezclar con una cuchara hasta obtener una preparación espesa y húmeda. No mezclar de más: apenas deben desaparecer los restos de harina. Una mezcla demasiado trabajada puede dejar el pan pesado. Volcar la preparación en la budinera y emparejar la superficie con una cuchara húmeda. Espolvorear con las semillas, si se desea. Presionar apenas para que se adhieran a la masa. Hornear a 180 ℃ durante 30 a 35 minutos, hasta que la superficie esté dorada y un palillo salga seco. Retirar del horno y dejar reposar 10 minutos dentro del molde. Desmoldar y enfriar sobre una rejilla antes de cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 190 kcal

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 27 gr

Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Prepará este pan casero en pocos minutos y disfrutalo en tostadas, sándwiches o simplemente con manteca (Freepik)

Conservar el pan en una bolsa bien cerrada o en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, durante 2 días.

En la heladera puede durar hasta 5 días, aunque la miga puede volverse un poco más firme. Para recuperar su textura, calentar las rodajas durante algunos segundos.

PUBLICIDAD

También se puede cortar en porciones y guardar en el freezer durante 2 meses. Separar cada rodaja con papel manteca y descongelar a temperatura ambiente o directamente en tostadora.