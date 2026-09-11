Motorhomes y casas rodantes: cuánto cuesta alquilar uno y qué hay que tener en cuenta

Los motorhomes y las casas rodantes crecieron después de la pandemia entre quienes buscan viajar con autonomía y sin depender de hoteles

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Después de la pandemia, los motorhomes y las casas rodantes ganaron espacio entre quienes buscan viajar con mayor autonomía, sin depender de hoteles y con la posibilidad de llegar a destinos de menor infraestructura turística. Para Marcelo Pistorio, creador de Autocamping TV, el atractivo de esta modalidad reside en la libertad de adaptar el recorrido sobre la marcha.

El vehículo reúne en un mismo espacio el transporte, el alojamiento y el descanso. Pistorio, que viaja en casas rodantes desde hace 25 años, sostuvo en Infobae Al Amanecer que esa flexibilidad permite modificar los planes cuando aparecen pueblos o paisajes que invitan a detenerse.

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La primera decisión no pasa por elegir un modelo, sino por definir el tipo de viaje, la cantidad de pasajeros y el presupuesto disponible. Esas variables determinan si conviene una carpa de techo, una casa rodante de tiro o un motorhome con mayor equipamiento.

El turismo rodante permite adaptar el recorrido sobre la marcha y llegar a destinos con menor infraestructura turística (captura de video)

La pandemia y la búsqueda de viajes sin hoteles

El interés por los vehículos recreativos aumentó luego de las restricciones sanitarias, cuando muchas personas buscaron alternativas para viajar sin compartir espacios con otros turistas. Pistorio recordó las opciones que surgían entre quienes querían salir: “Bueno, un camper, una casa rodante, un motorhome”.

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El mayor tiempo disponible durante ese período y la circulación de contenidos sobre esta modalidad en Internet también impulsaron la actividad. Muchos argentinos conocieron estas experiencias a través de viajeros de Australia y Estados Unidos, y algunos probaron ese estilo de turismo fuera del país antes de comprar un vehículo al regresar.

La posibilidad de instalarse en un destino sin reservar un alojamiento tradicional amplía las alternativas para recorrer zonas con menor oferta hotelera. El viajero puede detenerse, organizar la estadía y continuar la ruta según sus propios tiempos.

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La velocidad, en ese sentido, ocupa un lugar secundario frente al recorrido. Pistorio definió esa lógica con una frase: “El norte geográfico y no el norte del lugar”.

La elección entre carpa de techo, casa rodante de tiro o motorhome depende del tipo de viaje, la cantidad de pasajeros y el presupuesto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Energía, baños y distribución interior

Los vehículos actuales incorporaron sistemas que modificaron las condiciones de viaje frente a los modelos que dependían de garrafas de gas y baterías de automóvil. Las baterías de litio, según describió Pistorio, pueden sostener el funcionamiento de distintos componentes durante una semana.

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Entre esos recursos aparecen la electricidad y aparatos de uso cotidiano. “Podemos llegar a tener la cafetera, electricidad”, afirmó al describir el equipamiento de algunas unidades.

El baño es una de las consultas más frecuentes entre quienes evalúan iniciarse en el turismo rodante. Existen unidades con sanitarios pequeños y otras con compartimientos de dimensiones cercanas a los de una vivienda.

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Las baterías de litio ampliaron la autonomía de los motorhomes y las casas rodantes al sostener durante una semana distintos componentes eléctricos (Pixabay)

Una de las alternativas es el baño seco, que utiliza bolsas para contener los residuos. Tras el uso, la bolsa se cierra, se retira y se desecha como un elemento orgánico.

La distribución interna también cambia de acuerdo con el tamaño del vehículo. El 99,9% de las casas rodantes cuenta con cama, aunque las unidades más grandes ofrecen una mayor separación entre las áreas de descanso, equipaje y convivencia.

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Hay configuraciones para parejas, personas que viajan solas y familias enteras. Algunas incluyen sectores de juego para chicos, mientras que otras tienen entrepisos o espacios destinados a transportar un automóvil.

En el exterior existen modelos equipados incluso con jacuzzi o sauna. Esas prestaciones requieren una mayor disponibilidad de agua, conectividad e infraestructura.

El baño es una consulta central en el alquiler de motorhomes y casas rodantes, con opciones que van desde sanitarios pequeños hasta baño seco

Compra, alquiler y límites para circular

El precio de una casa rodante depende de su estado, tamaño y nivel de equipamiento. Un vehículo usado puede costar entre USD 30.000-40.000, mientras que las unidades con mayor tecnología alcanzan valores superiores.

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Pistorio calculó que con entre 100 mil y 120 mil dólares se puede acceder a un vehículo con equipamiento completo. La capacidad también varía según el largo: existen micros adaptados para 10 o 12 pasajeros e incluso vehículos de doble piso con 12 camas y baño con ducha interior.

El alquiler ofrece una opción para probar la experiencia antes de una compra. En Argentina operan más de 10 empresas dedicadas a ese servicio y el valor diario ronda los USD 100-120, una tarifa superior a la de un hotel de tres estrellas.

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A ese monto deben sumarse combustible, seguros y una seña por posibles roturas o faltantes. Las empresas suelen incluir una cobertura específica para el vehículo.

La distribución interior de las casas rodantes y los motorhomes varía según el tamaño, con modelos para parejas, viajeros solos y familias REUTERS/Fabian Bimmer

Los motorhomes pueden circular a la misma velocidad permitida para las vans: 110 kilómetros por hora. Sin embargo, el sector trabaja con la Secretaría de Turismo y otros organismos para adecuar la regulación de los vehículos recreativos de mayor tamaño.

Las normas vigentes pueden encuadrarlos dentro de categorías de carga, una clasificación que Pistorio cuestionó porque los usuarios trasladan a sus familias y objetos personales, no mercadería. Para la circulación urbana, recomendó evitar el ingreso a los centros de las ciudades por las dificultades de manejo, maniobra y estacionamiento de las unidades grandes.

Quienes consideren una primera experiencia pueden comenzar con un alquiler y luego evaluar si les conviene adquirir un vehículo para vacaciones, recorridos prolongados o como inversión. Las fábricas presentarán novedades sobre casas rodantes y motorhomes en Expo Rodantear, prevista del 22 al 25 de octubre.

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