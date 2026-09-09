Cocina más ordenada y moderna: 4 ideas accesibles recomendadas por profesionales

Cuatro ajustes accesibles permiten renovar la imagen de una cocina sin realizar una obra mayor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cocina suele concentrar buena parte de la vida cotidiana del hogar. Por lo que pequeños cambios en su aspecto pueden tener un efecto inmediato en la percepción general del espacio.

Renovar una cocina sin obra mayor puede cambiar la percepción del ambiente con intervenciones simples. Cuatro ajustes de bajo impacto permiten que el espacio se vea más ordenado, actual y coherente, según recomendaciones publicadas por medios especializados en diseño y decoración.

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Las sugerencias fueron recogidas por The Spruce, sitio web especializado en limpieza y estilo de vida, a partir de las observaciones de especialistas en diseño de cocinas. El eje común es evitar reformas integrales y concentrarse en elementos visibles que modifican la lectura general del espacio sin alterar su estructura.

1. Cambiar los herrajes puede actualizar el conjunto en pocas horas

Cambiar los herrajes actualiza los muebles y unifica la apariencia de alacenas y cajones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los recursos que los especialistas consideran más directos es reemplazar los herrajes de alacenas y cajones. Tiradores y perillas con un mismo criterio visual ayudan a unificar la imagen de la cocina. Y así, a dar una sensación de renovación sin intervenir superficies mayores.

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Teri Simone, responsable de diseño y marketing en una firma del sector, indicó al medio citado que se trata de “un pequeño detalle” capaz de modificar el aspecto general en un lapso breve.

Thomas Borcherding, diseñador profesional de cocinas, coincidió en que ese cambio ofrece una mejora visible con una intervención acotada. Recomendó verificar que la distancia entre perforaciones coincida con la de los tiradores existentes, según informó The Spruce.

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2. Reemplazar luminarias puede quitar años visuales al ambiente

Reemplazar las luminarias mejora la claridad y aporta una imagen más contemporánea al ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iluminación aparece como otro punto central. De acuerdo con los especialistas citados, las lámparas colgantes o arañas que quedaron asociadas a estilos anteriores pueden hacer que una cocina luzca desactualizada. Por lo que sustituirlas puede modificar de inmediato la percepción del lugar.

Borcherding sostuvo que cambiar los artefactos de luz puede “quitarle años” a la cocina con una intervención mínima. Simone, por su parte, planteó que una lámpara colgante de acento sobre la isla o iluminación bajo alacena puede mejorar la visibilidad para las tareas. Y reforzar una sensación de mayor claridad y funcionalidad, de acuerdo con lo publicado por el medio especializado.

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3. Las cortinas livianas ayudan a aprovechar mejor la luz natural

Las cortinas livianas favorecen el ingreso de luz natural y refuerzan la sensación de amplitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las recomendaciones apunta a las ventanas. Los expertos señalaron que elegir cortinas traslúcidas o livianas permite que entre más luz natural y contribuye a un ambiente luminoso, cálido y aireado.

La propuesta no implica una modificación estructural ni requiere grandes cambios en la distribución. Según el artículo citado, el objetivo es favorecer el ingreso de luz sin bloquearla con textiles más pesados. De modo que la cocina gane amplitud visual y una atmósfera más despejada.

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4. Ordenar alimentos secos en frascos transparentes reduce el ruido visual

Los frascos transparentes reducen el ruido visual y mantienen los alimentos secos mejor organizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización de la despensa y de las superficies abiertas completa la lista de mejoras. Simone advirtió que una cocina desordenada puede sobrecargar el espacio y causar una mala impresión. Por lo que recomendó pasar productos secos a frascos o recipientes transparentes para dar una apariencia más uniforme.

The Spruce señala que esa decisión puede aportar una estética “más limpia” e “intencional” en mesadas o estantes abiertos. Entre los ejemplos mencionados figuran pastas, arroz y harina. Productos que, una vez almacenados de esa manera, dejan de leerse como acumulación dispersa y pasan a formar parte de un esquema visual más ordenado.

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En conjunto, las cuatro propuestas se concentran en superficies, luz y organización. Tres variables que inciden en la imagen cotidiana de la cocina y que, según la publicación especializada, pueden ajustarse con rapidez y sin una renovación completa.