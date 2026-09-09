Nicaragua cerró su embajada en Santo Domingo en medio de tensiones diplomáticas

La embajada de Nicaragua en Santo Domingo dejó de operar por una decisión de Managua conocida siete semanas después del llamado a consultas de República Dominicana. (REUTERS/Oswaldo Rivas)

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La embajada de Nicaragua en Santo Domingo dejó de operar tras una decisión de Managua que se conoció siete semanas después de que República Dominicana llamara a consultas a su embajadora en Nicaragua. La medida ocurre en un contexto de diferencias públicas entre ambos gobiernos, según informó Diario Libre.

El cierre no equivale, por el momento, a una ruptura formal de las relaciones diplomáticas, que existen desde 1949. La representación dominicana en Managua permanece abierta y está a cargo de un encargado de negocios interino.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana comunicó el 9 de septiembre que tomó nota de la decisión nicaragüense. La institución señaló que seguirá la evolución del vínculo mediante los canales y las prácticas diplomáticas establecidos.

Las diferencias de julio precedieron al cierre de la embajada

La tensión entre los dos gobiernos aumentó en julio de 2026, después de que República Dominicana cuestionara declaraciones de Daniel Ortega sobre la eliminación de elecciones competitivas en Nicaragua. Santo Domingo sostuvo que ningún Gobierno puede privar a su población del derecho a escoger a sus gobernantes.

Managua respondió con cuestionamientos a la administración dominicana. Tras ese intercambio, las autoridades dominicanas dispusieron el llamado a consultas de su embajadora acreditada en Nicaragua, una decisión que dejó la sede bajo representación interina.

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El cierre posterior de la embajada nicaragüense en Santo Domingo redujo el nivel de representación diplomática entre los dos países. La medida se produjo siete semanas después del llamado a consultas, dispuesto el 23 de julio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana informó que seguirá la evolución del vínculo con Nicaragua por los canales diplomáticos establecidos. (Comunicado:Cancillería de República Dominicana)

Diario Libre señaló que la decisión forma parte de un proceso de distanciamiento político. El medio ubicó ese escenario junto con las críticas internacionales al gobierno de Ortega y Rosario Murillo.

República Dominicana respaldó resoluciones sobre Nicaragua desde 2018

Desde la crisis política nicaragüense de 2018, República Dominicana apoyó distintas resoluciones internacionales vinculadas con los derechos humanos, la institucionalidad democrática y los procesos electorales en Nicaragua. Esa posición fue ampliando las diferencias entre Santo Domingo y Managua.

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La información disponible no indica que alguno de los dos gobiernos haya resuelto poner fin a sus relaciones diplomáticas. Aunque la embajada nicaragüense dejó de funcionar en territorio dominicano, continúan abiertos los canales formales entre las cancillerías.

El comunicado dominicano tampoco anunció otras medidas después de conocerse el cierre. La cancillería se limitó a informar que observará la evolución de la relación bilateral mediante las vías diplomáticas existentes.

La tensión entre República Dominicana y Nicaragua aumentó en julio de 2026 tras las críticas a Daniel Ortega por la eliminación de elecciones competitivas. (EFE/ ARCHIVO)

Entre esos mecanismos figura el memorando de consultas políticas bilaterales firmado por ambos países en 2019. El acuerdo fue establecido para mantener una instancia de contacto entre las dos cancillerías.

Los vínculos diplomáticos formales comenzaron en 1949

Las relaciones entre Nicaragua y República Dominicana se remontan a 1949. En abril de ese año, Rafael Leónidas Trujillo designó a César Pina Barinas como embajador extraordinario y plenipotenciario dominicano en Nicaragua.

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En junio, ambos gobiernos suscribieron una convención para establecer comunicaciones por radio. Los primeros años de la relación estuvieron marcados por la cercanía entre los regímenes de Trujillo y Anastasio Somoza García.

Ambas dictaduras compartían posiciones anticomunistas en el contexto de la Guerra Fría. Somoza viajó a Santo Domingo en 1952 para asistir a los actos de toma de posesión de Héctor Bienvenido Trujillo.

Después de la caída de esos regímenes, el vínculo bilateral adoptó un perfil más institucional. En marzo de 1968, los dos países firmaron un convenio cultural para promover la cooperación en educación, ciencia y cultura.

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Desde la crisis política de 2018, República Dominicana respaldó resoluciones internacionales sobre derechos humanos, institucionalidad democrática y procesos electorales en Nicaragua. (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La cooperación regional sumó acuerdos entre ambos países

Durante las décadas posteriores, Nicaragua y República Dominicana incorporaron mecanismos de cooperación política, económica y comercial. En 2001, los presidentes Hipólito Mejía y Arnoldo Alemán firmaron una declaración conjunta para fortalecer las relaciones bilaterales y la integración regional.

Dos años después, Mejía y Enrique Bolaños suscribieron otro documento de cooperación. Los dos países también quedaron vinculados por el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA.

La participación regional se amplió en 2013, cuando República Dominicana pasó a ser miembro pleno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), organismo que también integra Nicaragua. Ese marco de cooperación convive ahora con un escenario de representación diplomática reducida entre ambos gobiernos.

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