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Tienen retraso madurativo, se conocieron en 2017 y ahora quieren casarse: la historia de Emmanuel y María Laura

Los jóvenes se conocieron hace nueve años, atravesaron pérdidas familiares y situaciones difíciles y encontraron en TikTok e Instagram una forma de compartir sus experiencias

Emmanuel Barrios y María Laura González, ambos con retraso madurativo, se conocieron a fines de agosto de 2017 y ahora preparan su casamiento
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Emmanuel Barrios y María Laura González construyeron una relación que comenzó a fines de agosto de 2017. Ambos tienen retraso madurativo. Atravesaron pérdidas familiares, episodios de violencia psicológica y un proyecto de contenido en redes sociales para compartir sus experiencias personales. Ahora, preparan su casamiento para el 27 de marzo. Si bien ya entregaron la mitad del dinero al salón, todavía necesitan reunir el monto restante.

La pareja usa TikTok e Instagram para contar situaciones inspiradas en experiencias propias. Barrios explicó que buscó transmitir un mensaje sobre la autonomía y las posibilidades de las personas con discapacidad.

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González recordó que conoció a Barrios en 2017. El encuentro ocurrió hacia fines de agosto de ese año. Barrios definió, en diálogo con Infobae Al Amanecer, su primera impresión como “amor a primera vista”. Dijo que le transpiraban las manos cuando la vio por primera vez.

Por su parte, González contó que su experiencia fue distinta. Señaló que el vínculo avanzó de forma más pausada porque ella se consideraba una persona “muy fría” y distante.

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Ambos sostuvieron que la relación les permitió acompañarse durante momentos difíciles. Barrios vinculó ello con su recuperación personal. Afirmó que, tras atravesar una depresión, Laura tuvo un lugar central para que pudiera retomar su vida.

La relación entre Emmanuel Barrios y María Laura González se consolidó mientras atravesaban pérdidas familiares y una depresión
La relación entre Emmanuel Barrios y María Laura González se consolidó mientras atravesaban pérdidas familiares y una depresión

Duelo y una convivencia atravesada por el temor

Tras la muerte de su madre, Barrios relató que cayó en una depresión. “Si no fuera por Lau, no hubiese podido salir adelante”, afirmó durante la entrevista.

Al mismo tiempo, González también habló sobre la muerte de su madre, quien falleció por cáncer. Dijo que afrontó el duelo de otra manera porque esperaba un deterioro relacionado con otra enfermedad.

La pareja recordó una situación ocurrida en 2018, cuando convivía en la casa de la madre de Barrios. Según su relato, una expareja de ella ejercía violencia psicológica dentro del hogar.

Barrios dijo que esa persona gritaba y que, en una discusión, un portazo le provocó una lesión en el oído. “Me hizo sangrar el oído”, contó al describir aquel episodio.

González y Barrios aclararon que nadie los encerró durante un mes. Explicaron que eligieron permanecer en una habitación para evitar cruces con esa persona y resguardar su seguridad.

TikTok, Instagram y mensajes basados en experiencias personales

La pareja abrió una cuenta de TikTok después de atravesar momentos difíciles. La idea surgió a partir de la necesidad de contar su propia historia. El creador de contenido afirmó que buscó dejar un mensaje para otras personas. “Se puede salir adelante” y alcanzar independencia, dijo al explicar el sentido de sus publicaciones.

González señaló que varios videos incluyen mensajes indirectos que remiten a hechos que ambos vivieron. “Está basado en la historia”, sostuvo al hablar sobre esos contenidos.

Barrios contó que la muerte de su madre lo llevó a una depresión y afirmó que María Laura fue clave en su recuperación
Barrios contó que la muerte de su madre lo llevó a una depresión y afirmó que María Laura fue clave en su recuperación

Barrios indicó que algunas publicaciones pueden resultar intensas por los temas que abordan. Aun así, explicó que ambos prefieren incluir esas referencias porque forman parte de sus experiencias.

La pareja también publica videos de humor y escenas sobre vínculos afectivos. En una de esas piezas, compartieron consejos ficticios para iniciar una conversación con un chico o una chica.

El proyecto de casamiento y el dinero pendiente

González contó que la idea del casamiento surgió cuando le preguntaron por sus sueños. Dijo que mencionó la boda de forma espontánea, sin esperar la reacción posterior. Según relató, varias personas y emprendimientos manifestaron interés en colaborar con el proyecto. La boda tiene fecha para el 27 de marzo. La pareja ya entregó al salón la mitad del dinero necesario.

La pareja mantiene el objetivo de completar ese dinero. Si bien todavía no pudieron alcanzar esa meta, ambos continúan con la planificación del evento.

La música como espacio personal

Barrios toca el piano y aprende canciones de oído. También mencionó YouTube como una herramienta para incorporar repertorios sin leer partituras. El músico dijo que Queen ocupa un lugar central entre sus preferencias. También se definió como fanático de Freddie Mercury y mencionó su interés por canciones de las décadas de los 80 y los 90.

La música también lo ayuda ante las ausencias que describió como “tipo epilepsia”. “Me sirve como un remedio también la música”, expresó.

Al final de la entrevista, aconsejaron a las personas con discapacidad que luchen por sus sueños. González afirmó que “el límite lo pone uno” y pidió intentar sin atender a lo que otros puedan decir.

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