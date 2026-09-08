El look rojo Ferrari de Alexandra Leclerc que se robó las miradas en Monza

Alexandra Leclerc reapareció en el paddock de Monza durante el Gran Premio de Italia con un look vinculado a Ferrari (Philippe Nanchino Eurasia Images)

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Alexandra Leclerc volvió a aparecer en el paddock de Monza con un estilismo atravesado por los códigos más reconocibles de Ferrari. Para el Gran Premio de Italia, la influencer eligió un vestido rojo de la firma, una apuesta que se integró a la estética de la escudería en su carrera de local y coincidió con su embarazo y con la presencia de Charles Leclerc en el circuito.

La elección del color no fue un detalle menor. El rojo funciona como una referencia inmediata al ADN visual de Ferrari y, en el contexto de Monza, se convirtió en el hilo conductor. Alexandra llevó un vestido halter en ese tono, con una propuesta que tomó elementos de la marca italiana y los trasladó a una silueta de moda.

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El diseño seleccionado corresponde al modelo Halter-Neck Dress with Asymmetrical Hem, en color Rosso Magma. La pieza reúne un escote halter, una falda de caída asimétrica y una construcción que dejó el protagonismo en las líneas del vestido. Para su paso por la carrera, Alexandra usó los tirantes por debajo de los hombros, un gesto de estilismo que modificó la forma original de la prenda y sumó un efecto de hombros descubiertos.

El atuendo de Alexandra Leclerc incluyó una cartera Ferrari GT Brushed Leather Wallet y gafas ovaladas Jeanne 751 de Saint Laurent (xBEAUTIFULxSPORTS Carabellix)

La caída irregular de la falda fue otro de los puntos centrales del conjunto. El diseño incorporó una terminación asimétrica que aportó movimiento a la silueta y se apartó de una propuesta más clásica para una jornada de competencia. El vestido funcionó así como la base de un look de un solo color, conectado con Ferrari desde la prenda principal hasta los accesorios.

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La influencer completó el estilismo con una cartera Ferrari GT Brushed Leather Wallet, también de la firma italiana. El modelo, realizado en cuero cepillado, incluyó una cadena para llevar al hombro y acompañó el vestido dentro de la misma paleta. La elección reforzó el vínculo del conjunto con la marca, sin sumar piezas ajenas a ese universo.

Para contrastar con el rojo, Alexandra incorporó gafas ovaladas Jeanne 751 de Saint Laurent. El accesorio introdujo una forma más definida en el rostro y terminó de construir una propuesta que combinó referencias de lujo, detalles de pista y códigos propios del paddock de la Fórmula 1.

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Alexandra Leclerc y Charles Leclerc esperan su primer hijo, un dato que contextualizó su aparición en la fecha de Fórmula 1 en Italia (xRiccardoxSpadettoxDexPaulis IPAxSportx)

La presencia de Alexandra Leclerc en Monza volvió a mostrar su lugar habitual en las tribunas y en las zonas vinculadas al circuito durante distintas fechas internacionales. La influencer acompaña a Charles Leclerc en varias competencias del calendario y, en esta oportunidad, su elección de vestuario quedó ligada al contexto particular del Gran Premio de Italia.

Con el vestido Rosso Magma, la cartera Ferrari y las gafas de Saint Laurent, Alexandra llevó una interpretación de la estética de la escudería a uno de los fines de semana más representativos para la marca. El resultado fue un look de paddock construido alrededor del rojo Ferrari, con una silueta halter, falda asimétrica y accesorios que siguieron la misma línea.

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Alexandra Leclerc: coherencia y naturalidad en el estilo, dentro y fuera del paddock

El estilismo de Alexandra Leclerc se distingue por una marcada coherencia visual y una capacidad de adaptación que trasciende los límites del paddock y se extiende a su vida diaria y eventos sociales.

Su imagen pública proyecta una estética pulida y natural, donde la comodidad y la sofisticación conviven en equilibrio.

La futura madre incorpora prendas premamá sin renunciar a la elegancia personal (REUTERS/Jakub Porzycki)

Más allá de las prendas específicas, Leclerc construye un sello personal basado en la elección de cortes fluidos, tejidos ligeros y una paleta cromática que varía entre tonos neutros, colores vibrantes y estampados clásicos.

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Esta versatilidad le permite moverse con soltura tanto en ambientes deportivos como en contextos formales o de ocio, sin perder autenticidad ni recurrir a excesos.

Los vestidos ligeros y las siluetas sueltas definen sus conjuntos más relajados (REUTERS/Jakub Porzycki)

En el paddock, Leclerc suele optar por prendas que combinan funcionalidad y elegancia relajada. Su preferencia por vestidos de líneas sencillas, materiales frescos y accesorios prácticos responde a la necesidad de comodidad en un entorno dinámico, pero sin renunciar a la presencia estética.

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Accesorios y complementos en sus looks

Los complementos discretos, como bolsos pequeños, gafas de sol y joyería minimalista, refuerzan una imagen ordenada y contemporánea, mientras que los peinados sencillos y el maquillaje natural consolidan una identidad visual reconocible y sin artificios.

Los tejidos sofisticados y los detalles brillantes acompañan sus estilismos para eventos formales

Fuera del circuito, su estilo mantiene la misma integridad conceptual, adaptándose a cada ocasión con una lógica de continuidad. En ambientes informales, Leclerc apuesta por prendas ligeras y siluetas sueltas, transmitiendo una actitud relajada y cercana.

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En situaciones más formales y eventos sociales, opta por tejidos sofisticados, detalles brillantes y accesorios de mayor peso visual, sin perder la sobriedad que caracteriza su forma de vestir.

Alexandra Leclerc apuesta por bolsos pequeños, gafas de sol y joyería minimalista (REUTERS/Maxim Shemetov)

Esta capacidad de transición evidencia una comprensión profunda de su propio estilo, así como una atención meticulosa a la adecuación de cada look al contexto.

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La construcción de su imagen pública se apoya en la sencillez, la coherencia y la atención a los detalles funcionales, más que en tendencias efímeras o gestos de extravagancia.

Los peinados sencillos y el maquillaje natural completan su imagen pública (REUTERS/Jakub Porzycki)

Alexandra Leclerc demuestra que el estilo personal puede ser consistente y versátil a la vez, logrando un equilibrio entre naturalidad, elegancia y practicidad, tanto en los espacios ligados al deporte como en su vida cotidiana y social.