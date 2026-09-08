No necesita jardín y llena de flores el balcón: la planta que se debe sembrar a partir del 21 de septiembre para renovar la casa

Las petunias llenan de flores los balcones aunque no haya jardín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las petunias pueden llenar de flores un balcón sin jardín si se siembran cuando suben las temperaturas y se respetan sus necesidades de luz, drenaje y riego.

Con la llegada de la primavera, esta especie vuelve a aparecer entre las opciones más usadas para macetas y jardineras. Se adapta bien a recipientes, tolera el calor y puede mantener la floración durante varios meses si recibe sol directo y manejo adecuado.

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La Royal Horticultural Society indica que las petunias se cultivan sobre todo como plantas de temporada y que rinden mejor en lugares soleados y protegidos.

La primavera argentina ofrece una ventana adecuada para plantar petunias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La University of Minnesota Extension señala que necesitan por lo menos 5 o 6 horas de sol al día y que, cuanto más sombra reciben, menos flores producen. Esa relación entre causa y efecto explica uno de los problemas más frecuentes en balcones: la planta crece, pero la floración se reduce.

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En espacios urbanos, muchas veces el interés por sumar color choca con una limitación concreta: la falta de jardín. En ese contexto, las petunias aparecen como una alternativa viable para renovar la casa desde el exterior. Siempre que el sustrato drene bien y no quede encharcado.

Qué cuidados necesitan las petunias

La exposición directa al sol favorece una floración más abundante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer punto es la luz. La Royal Horticultural Society recomienda ubicarlas en pleno sol o, al menos, en un sector muy luminoso. La University of Minnesota Extension añade que la falta de exposición solar deriva en tallos débiles y en una menor cantidad de flores. El efecto ornamental que se busca para el balcón depende de una condición básica: varias horas de luz directa.

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También influye el tipo de sustrato. La Clemson University Home & Garden Information Center sostiene que las petunias crecen mejor en suelos livianos, de fertilidad media y buen drenaje. Para macetas y jardineras, eso implica usar mezclas sueltas. Si el recipiente retiene humedad de más, aumenta el riesgo de enfermedades y pudrición de raíces.

Las petunias necesitan al menos cinco o seis horas de luz diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riego debe ser profundo pero no excesivo. Se recomienda riego abundante una vez por semana para plantas establecidas. Con mayor frecuencia en cestas colgantes y contenedores, donde el volumen de sustrato es menor y se seca más rápido. Por eso, en balcones expuestos al viento o al sol de tarde puede ser necesario revisar el estado del sustrato con mayor frecuencia.

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Entre los cuidados complementarios aparece la fertilización. El organismo sugiere aplicar fertilizante líquido cada dos semanas en contenedores. Retirar flores marchitas puede favorecer la continuidad de la floración en varias variedades. Ese mantenimiento simple puede extender la producción de flores durante buena parte de la temporada.

Ubicarlas en un lugar con varias horas de sol directo

Elegir macetas o jardineras con buen drenaje

Evitar el encharcamiento del sustrato

Aumentar la frecuencia de riego en recipientes pequeños

Retirar flores secas cuando sea necesario

Cuándo me conviene plantar petunias

El exceso de sombra provoca tallos débiles y menos flores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan sembrarlas o trasplantarlas desde el 21 de septiembre en Argentina, la referencia central no es solo la fecha del calendario, sino la temperatura.

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Conviene esperar a que pase el riesgo de heladas y a que el suelo se ubique cerca de 15,6℃ (60℉). La Clemson University coincide en que deben plantarse en primavera una vez superado ese peligro.

Eso significa que el inicio de la primavera funciona como una ventana orientativa, pero no automática. En zonas templadas y cálidas, fines de septiembre puede ser un momento adecuado.

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Las macetas con buen drenaje reducen el riesgo de pudrición de raíces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En regiones más frías, en cambio, puede convenir esperar hasta octubre para reducir el impacto de heladas tardías. La causa es que las petunias no responden bien al suelo frío o excesivamente húmedo.

Si se inicia desde semilla, la University of Minnesota Extension advierte que hacen falta 10 a 12 semanas para obtener plantas listas para llevar al exterior. Por eso, para una renovación rápida del hogar, el trasplante de ejemplares jóvenes suele ser la alternativa más accesible.

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Cuándo florecen las petunias

El riego depende del tamaño de la maceta y de la exposición al calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La floración depende del clima, variedad y manejo, pero distintas guías coinciden en que puede extenderse durante varios meses. La Royal Horticultural Society y Clemson University describen a las petunias como plantas de temporada capaces de florecer desde primavera y continuar hasta que llegue el frío.

En Argentina, eso implica que una plantación hecha entre fines de septiembre y octubre puede sostener color durante la primavera y el verano. Incluso, prolongarse hasta comienzos del otoño si las condiciones acompañan.

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La fertilización líquida cada dos semanas ayuda a sostener la floración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de calor, luz y drenaje adecuado es la que empuja la floración sostenida. Cuando uno de esos factores falla, aparecen menos botones y una planta menos compacta.

En balcones, ese resultado tiene un costado singular. Aunque no haya jardín, una jardinera bien ubicada puede concentrar una floración abundante en poco espacio. Esa capacidad de transformar un rincón reducido en un punto de color explica por qué las petunias siguen entre las especies más elegidas para el inicio de la primavera.