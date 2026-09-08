Tendencias

No necesita jardín y llena de flores el balcón: la planta que se debe sembrar a partir del 21 de septiembre para renovar la casa

Qué cuidados requieren, cuándo conviene plantarlas y en qué momento florecen según guías de organismos y universidades especializadas

Ilustración en acuarela de varias macetas alargadas sobre la baranda de un balcón con petunias moradas, blancas y rosadas.
Las petunias llenan de flores los balcones aunque no haya jardín. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las petunias pueden llenar de flores un balcón sin jardín si se siembran cuando suben las temperaturas y se respetan sus necesidades de luz, drenaje y riego.

Con la llegada de la primavera, esta especie vuelve a aparecer entre las opciones más usadas para macetas y jardineras. Se adapta bien a recipientes, tolera el calor y puede mantener la floración durante varios meses si recibe sol directo y manejo adecuado.

PUBLICIDAD

La Royal Horticultural Society indica que las petunias se cultivan sobre todo como plantas de temporada y que rinden mejor en lugares soleados y protegidos.

Ilustración con macetas de petunias en un balcón e iconos explicativos sobre temperatura, riego y luz solar.
La primavera argentina ofrece una ventana adecuada para plantar petunias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La University of Minnesota Extension señala que necesitan por lo menos 5 o 6 horas de sol al día y que, cuanto más sombra reciben, menos flores producen. Esa relación entre causa y efecto explica uno de los problemas más frecuentes en balcones: la planta crece, pero la floración se reduce.

PUBLICIDAD

En espacios urbanos, muchas veces el interés por sumar color choca con una limitación concreta: la falta de jardín. En ese contexto, las petunias aparecen como una alternativa viable para renovar la casa desde el exterior. Siempre que el sustrato drene bien y no quede encharcado.

Qué cuidados necesitan las petunias

Un arbusto de petunias moradas con centros oscuros, muchas flores y capullos verdes, sobre una superficie de madera y fondo borroso.
La exposición directa al sol favorece una floración más abundante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer punto es la luz. La Royal Horticultural Society recomienda ubicarlas en pleno sol o, al menos, en un sector muy luminoso. La University of Minnesota Extension añade que la falta de exposición solar deriva en tallos débiles y en una menor cantidad de flores. El efecto ornamental que se busca para el balcón depende de una condición básica: varias horas de luz directa.

También influye el tipo de sustrato. La Clemson University Home & Garden Information Center sostiene que las petunias crecen mejor en suelos livianos, de fertilidad media y buen drenaje. Para macetas y jardineras, eso implica usar mezclas sueltas. Si el recipiente retiene humedad de más, aumenta el riesgo de enfermedades y pudrición de raíces.

Terraza con plantas en macetas (lavanda, petunias, romero), mesa de madera y dos sillas de fibra natural. Edificios visibles al fondo.
Las petunias necesitan al menos cinco o seis horas de luz diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riego debe ser profundo pero no excesivo. Se recomienda riego abundante una vez por semana para plantas establecidas. Con mayor frecuencia en cestas colgantes y contenedores, donde el volumen de sustrato es menor y se seca más rápido. Por eso, en balcones expuestos al viento o al sol de tarde puede ser necesario revisar el estado del sustrato con mayor frecuencia.

Entre los cuidados complementarios aparece la fertilización. El organismo sugiere aplicar fertilizante líquido cada dos semanas en contenedores. Retirar flores marchitas puede favorecer la continuidad de la floración en varias variedades. Ese mantenimiento simple puede extender la producción de flores durante buena parte de la temporada.

  • Ubicarlas en un lugar con varias horas de sol directo
  • Elegir macetas o jardineras con buen drenaje
  • Evitar el encharcamiento del sustrato
  • Aumentar la frecuencia de riego en recipientes pequeños
  • Retirar flores secas cuando sea necesario

Cuándo me conviene plantar petunias

Terraza con suelo de baldosas, banco de madera, flores amarillas y rosadas en la barandilla y árboles al fondo.
El exceso de sombra provoca tallos débiles y menos flores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan sembrarlas o trasplantarlas desde el 21 de septiembre en Argentina, la referencia central no es solo la fecha del calendario, sino la temperatura.

Conviene esperar a que pase el riesgo de heladas y a que el suelo se ubique cerca de 15,6℃ (60℉). La Clemson University coincide en que deben plantarse en primavera una vez superado ese peligro.

Eso significa que el inicio de la primavera funciona como una ventana orientativa, pero no automática. En zonas templadas y cálidas, fines de septiembre puede ser un momento adecuado.

Mesa y sillas plegables de madera junto a una gran jardinera blanca con flores magenta en un balcón con barandilla metálica.
Las macetas con buen drenaje reducen el riesgo de pudrición de raíces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En regiones más frías, en cambio, puede convenir esperar hasta octubre para reducir el impacto de heladas tardías. La causa es que las petunias no responden bien al suelo frío o excesivamente húmedo.

Si se inicia desde semilla, la University of Minnesota Extension advierte que hacen falta 10 a 12 semanas para obtener plantas listas para llevar al exterior. Por eso, para una renovación rápida del hogar, el trasplante de ejemplares jóvenes suele ser la alternativa más accesible.

Cuándo florecen las petunias

Cesta con flores de colores colgada en la fachada blanca de una casa junto a una ventana y un camino ajardinado.
El riego depende del tamaño de la maceta y de la exposición al calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La floración depende del clima, variedad y manejo, pero distintas guías coinciden en que puede extenderse durante varios meses. La Royal Horticultural Society y Clemson University describen a las petunias como plantas de temporada capaces de florecer desde primavera y continuar hasta que llegue el frío.

En Argentina, eso implica que una plantación hecha entre fines de septiembre y octubre puede sostener color durante la primavera y el verano. Incluso, prolongarse hasta comienzos del otoño si las condiciones acompañan.

Una mujer agachada usa tijeras para cortar una flor rosa en una maceta, junto a otras plantas, una regadera y guantes sobre un bancal de madera.
La fertilización líquida cada dos semanas ayuda a sostener la floración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de calor, luz y drenaje adecuado es la que empuja la floración sostenida. Cuando uno de esos factores falla, aparecen menos botones y una planta menos compacta.

En balcones, ese resultado tiene un costado singular. Aunque no haya jardín, una jardinera bien ubicada puede concentrar una floración abundante en poco espacio. Esa capacidad de transformar un rincón reducido en un punto de color explica por qué las petunias siguen entre las especies más elegidas para el inicio de la primavera.

Temas Relacionados

JardineríaPlantasJardínFloresBalcónPetuniasHogarNewsroom BUEÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuál es la mejor época del año para hacer reformas en casa y cómo planificar los plazos

Definir el calendario con tiempo ayuda a reducir demoras, prever gastos y acomodar mejor las distintas etapas de los trabajos

Cuál es la mejor época del año para hacer reformas en casa y cómo planificar los plazos

El snack a base de legumbres que puede ayudar a aumentar la fibra y prolongar la saciedad

La alimentación diaria ofrece márgenes de mejora que no siempre requieren modificaciones drásticas, según coinciden recomendaciones sanitarias y voces especializadas

El snack a base de legumbres que puede ayudar a aumentar la fibra y prolongar la saciedad

Marihuana más potente, dopamina y dolor silencioso: la advertencia de Nacho O’Donnell sobre las adicciones en una era de estímulos rápidos

En La Fórmula Podcast, el sociólogo y especialista en adicciones contó cómo logró dejar atrás 17 años de consumo y construir 32 de sobriedad. Explicó qué hay detrás de estas conductas, cómo prevenir las recaídas y por qué pedir ayuda, establecer límites y construir una nueva vida en comunidad son claves para la recuperación

Marihuana más potente, dopamina y dolor silencioso: la advertencia de Nacho O’Donnell sobre las adicciones en una era de estímulos rápidos

¿Tomar mucho café hace mal? Cuál es el límite saludable, según la ciencia

Los estudios más recientes dejaron atrás parte de la vieja desconfianza hacia esta bebida, aunque mantienen advertencias sobre el exceso. Qué recomiendan los especialistas

¿Tomar mucho café hace mal? Cuál es el límite saludable, según la ciencia

La Fundación Garrahan realizará su tradicional Cena Solidaria y recaudará fondos para un programa clave

El encuentro anual tendrá lugar el próximo 21 de septiembre en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa busca obtener recursos para acondicionar y ampliar las instalaciones de Casa Garrahan, el espacio que brinda alojamiento gratuito y contención a niñas, niños y adolescentes en tratamiento médico

La Fundación Garrahan realizará su tradicional Cena Solidaria y recaudará fondos para un programa clave

DEPORTES

Béisbol, fútbol americano y duelo: el difícil regreso del deporte a Nueva York después del 11 de septiembre

Béisbol, fútbol americano y duelo: el difícil regreso del deporte a Nueva York después del 11 de septiembre

Platense visitará al Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La selección argentina enfrentará a Benín en su segundo partido en el Mundial Sub 20 femenino: todo lo que hay que saber

Se dan a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026: la lista de los nominados a todos los premios

Comienza la Fase Liga de la Champions League: fixture, candidatos, revelaciones, formato y todo lo que hay que saber

TELESHOW

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Tini Stoessel posó con carteras de Gucci, stilettos y un look de lujo valuado en miles de dólares: las fotos

Susana Giménez sorprendió con un glamoroso look floral y habló por primera vez de la serie de Moria Casán

Soledad Silveyra fue internada tras sufrir una caída en su casa: “Tiene una fisura en la cadera”

MasterChef Celebrity anunció a una estrella de la cumbia, dos periodistas de noticiero y un galán para su próxima temporada

INFOBAE AMÉRICA

El Pelón, el asesino serial que mató desde adolescente en Uruguay, fue condenado con la pena máxima

El Pelón, el asesino serial que mató desde adolescente en Uruguay, fue condenado con la pena máxima

Pruebas PISA: los países de América Latina profundizan su retroceso educativo

Tras el fin de la tregua acordada durante las negociaciones de paz de EEUU, Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra Kiev

Rusia y Corea del Norte inauguraron un puente vial sobre el río Tumen para ampliar el comercio y la cooperación estratégica

EEUU lanzó un nuevo ataque contra una narcolancha de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros en el Pacífico Oriental