US Open 2026: los looks de Naomi Osaka, Carlos Alcaraz y las figuras que convierten la cancha en una pasarela

El US Open 2026 convirtió la moda en la cancha en un eje del torneo, con indumentaria, color y accesorios como parte de la identidad de las figuras del tenis (REUTERS/Jeenah Moon)

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El entusiasmo por el US Open 2026 no queda limitado al cuadro deportivo. La moda dentro de la cancha ocupa un lugar central.

Con apariciones de Naomi Osaka, Carlos Alcaraz, Serena Williams, Aryna Sabalenka, las figuras utilizaron la indumentaria, el color y los accesorios como parte de su identidad competitiva.

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La edición 2026 del Abierto de Estados Unidos reunió regresos, debuts de colaboraciones y señales claras de cómo las marcas deportivas y los jugadores están ampliando el lenguaje visual del tenis.

En ese contexto, las elecciones de vestuario combinaron referencias culturales, lanzamientos de producto y variaciones sobre un código que desde hace años se aleja del uniforme blanco tradicional.

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Naomi Osaka

Naomi Osaka llevó una pieza personalizada de Who Decides War y rindió homenaje a Allen Iverson con un peinado con trenzas en el Abierto de Estados Unidos

Naomi Osaka volvió a colocar la indumentaria en el centro de su aparición en el torneo con una llegada a la pista vestida con una pieza personalizada de Who Decides War.

La tenista japonesa sumó además un gesto visual con fuerte carga simbólica al rendir homenaje al exjugador de la NBA Allen Iverson mediante un peinado con trenzas.

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La elección encajó con una línea que la jugadora viene sosteniendo en sus apariciones públicas, donde utiliza la ropa como vehículo narrativo.

El resultado fue un vestido largo de tul blanco y chaleco gris con textura desgastada, banda y codera rojas, fusionando moda urbana y deportiva.

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz estrenó en el US Open 2026 unas zapatillas inéditas de Travis Scott durante su regreso al torneo tras la lesión que lo dejó fuera de Wimbledon (Europa Press)

Carlos Alcaraz apareció en el cuadro con uno de los lanzamientos de mayor impacto comercial del torneo al estrenar unas zapatillas aún no publicadas de Travis Scott. El español utilizó el modelo durante su partido ante Roman Safiullin.

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El look completo fue un conjunto deportivo marrón y blanco sin mangas, shorts a juego y mangas de compresión blancas, con calzado blanco.

Serena Williams y Carlos Alcaraz: una dupla en púrpura y negro

Serena Williams regresó al US Open con Carlos Alcaraz en una presentación conjunta en púrpura y negro y luego sostuvo esa línea estética en los entrenamientos (Reuters/Mike Frey)

El inicio del campeonato también mostró a Serena Williams junto a Carlos Alcaraz en una presentación conjunta con conjuntos en púrpura y negro. La coordinación cromática convirtió a ambos en una de las imágenes de apertura del torneo y aportó una estética ligada al uniforme de baloncesto, según la descripción del medio.

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Serena llevó un vestido deportivo con falda corta plisada, acompañada de muñequera y zapatillas blancas. Él optó por camiseta sin mangas violeta con ribetes y shorts oscuros, combinados con zapatillas deportivas y muñequeras.

Venus Williams

Venus Williams entró a la cancha con un poncho plisado sobre un vestido blanco de Lacoste y volvió a marcar distancia del código clásico del tenis femenino (REUTERS/Jeenah Moon)

Venus Williams apareció en la cancha para su partido ante Sofia Kenin con una superposición que se apartó del ingreso más convencional. Eligió un vestido blanco sin mangas, falda corta y gorra del mismo color, junto a zapatillas blancas.

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Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka incorpora un collar personalizado de 127 quilates a su indumentaria naranja de competición (REUTERS/Mike Segar)

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, defendió su título en su debut frente a Osorio con un vestido naranja con paneles de malla.

A esa base le agregó una pieza de joyería que elevó el foco de su aparición: el collar The Prism de Material Good, una creación personalizada en oro de 127 quilates, con zafiros, tanzanitas y turmalinas.

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El uso de una pieza de 127 quilates en pleno contexto competitivo convirtió su look en uno de los más singulares del certamen.

La elección confirmó, además, cómo algunas de las principales figuras del circuito integran a la cancha códigos propios de la alfombra roja o la joyería de lujo, sin abandonar las exigencias del rendimiento deportivo.

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Coco Gauff, Novak Djokovic y otras figuras

Coco Gauff combina un vestido azul oscuro con detalles amarillos y una cinta deportiva a tono (REUTERS/Brendan Mcdermid)

Coco Gauff salió a jugar ante Zeynep Sonmez con una silueta clásica. Optó por un vestido azul oscuro con falda plisada, shorts claros y cinta en la cabeza a tono, acompañada por shorts amarillo pálido a juego con sus zapatillas.

Novak Djokovic compite con una propuesta completamente negra perteneciente a su propia colección (EFE/SARAH YENESEL)

Por su parte, Novak Djokovic, compitió ante Mariano Navone con polo y shorts de su propia colección. La elección aportó una variante más sobria dentro de un torneo atravesado por colores intensos, colaboraciones y accesorios de alto impacto.

Se presentó con indumentaria completamente negra, incluyendo camiseta, shorts, medias y zapatillas.

Taylor Townsend, Sara Bejlek y Alexandra Eala llevaron color, brillo y diseño personalizado

Taylor Townsend luce un vestido rojo con estructura de corsé y flecos de cristales bordados a mano (Reuters/Amber Searls)

Entre las jugadoras que ampliaron el mapa estético del torneo, Taylor Townsend apareció ante Maja Chwalinska con uno de varios looks personalizados creados por Anthony Lattimore y estilizados por J. Bolin.

El primero fue un vestido rojo de estructura corsé con flecos de cristales bordados a mano en la cintura.

Sara Bejlek suma un peinado con broches de estrella y cristales a su vestido de tenis rosa neón (REUTERS)

Sara Bejlek eligió un vestido de tenis rosa neón para enfrentar a Cristina Bucsa y sumó un peinado con terminación redondeada sujeto por broches de estrella con cristales. La propuesta mostró cómo los accesorios para el cabello también ganaron espacio como componente de identidad visual.

Tennis - U.S. Open - Flushing Meadows, New York, United States - September 1, 2026 Philippines' Alexandra Eala hits autographed tennis balls into the stands after winning her first round match against Mary Stoiana of the U.S. IMAGN IMAGES via Reuters/Geoff Burke

La filipina Alexandra Eala, en tanto, celebró su victoria sobre Mary Stoian con un vestido azul con paneles de malla y zapatillas azul claro.

Iva Jovic

Fuera del cuadro principal, la Fan Week también dejó una de las imágenes de moda del torneo. Iva Jovic jugó un partido de Stars of the Open ante Alexandra Eala con un body blanco recortado, combinado con una pollera color ciruela y una gorra a tono.

Iva Jovic combina un body blanco recortado con una pollera color ciruela durante la Fan Week del US Open (REUTERS)

La edición 2026 confirmó que la cancha funciona como vidriera para colaboraciones, homenajes culturales, cápsulas limitadas y decisiones de vestuario que forman parte del torneo.