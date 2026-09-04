Tendencias

8 consejos de expertos para llevar el estilo de Dolly Parton a la decoración del hogar

Especialistas en diseño enumeraron una selección que recupera ideas sobre maximalismo, fantasía doméstica y elecciones visuales firmes aplicadas a distintos ambientes de la casa

Ilustración de un dormitorio con cama a rayas, mueble verde y cuadros, junto a una fotografía circular de Dolly Parton
La estética de Dolly Parton inspira una decoración maximalista, personal y lúdica, basada en el color, la fantasía y los símbolos propios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La estética de Dolly Parton también encontró una traducción en el interiorismo. 8 maneras de llevar a una casa una decoración de impronta maximalista, femenina y personal sin depender de tendencias pasajeras.

Entre las voces consultadas por la revista especializada en decoración, House Beautiful, figuran las diseñadoras Colleen Simonds, enfocada en la estética femenina y el maximalismo moderado; Courtney Tartt Elias, especialista en la integración de espacios temáticos y paletas cromáticas personalizadas; Courtney Smith, experta en estampados audaces y sellos estéticos de autor; Carrie Moore, abocada al diseño de dormitorios y ambientes de atmósfera etérea; Emily Spanos, orientada a la combinación de estilos contrapuestos y la iluminación de impacto; y Danielle Domingues, especialista en la incorporación de elementos lúdicos en espacios habitables.

PUBLICIDAD

1. Decorar con identidad propia

Un pasillo iluminado con piso de baldosas de colores, escaleras con alfombra roja, una mesa auxiliar, dos lámparas, un espejo y varias puertas de madera.
La decoración de Dolly Parton apuesta por una identidad visual propia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las ideas más repetidas por diseñadores es que el punto de partida no está en copiar, sino en afirmar una identidad visual.

La propuesta asociada a Dolly Parton parte de una decisión clara: elegir sin pedir permiso colores, objetos y referencias que respondan al gusto de quien habita el espacio.

PUBLICIDAD

Según el medio citado, esa libertad puede expresarse en elecciones cromáticas definidas, en convivencia de motivos diversos o incorporación de elementos vinculados con aficiones personales. La clave, de acuerdo con los interioristas citados, está en sostener esa elección con coherencia.

2. El color y patrones aparecen como una vía directa

Un dormitorio con cama vestida, paredes a rayas azules y blancas, un póster de Matisse, una mesita de noche con un jarrón de flores y libros.
Los colores intensos y los estampados construyen ambientes de gran presencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las formas señaladas consiste en trabajar con colores intensos y combinación visible de estampados. La nota reúne ejemplos de ambientes en rosa, flores, mariposas y composiciones de fuerte carga decorativa, siempre bajo una lógica de acumulación controlada.

En ese enfoque, la mezcla de patrones, texturas y tonos funciona como recurso para construir presencia visual. No se presenta como una regla universal, sino como una posibilidad para quienes buscan espacios menos neutros y más ligados a una expresión personal.

3. Los dormitorios concentran la veta más onírica

Cama con cabecero de madera y edredón a rayas marrones, mesita de noche verde con lámpara beige, y pintura de peras en pared color tierra.
Los dormitorios incorporan tonos suaves, capas textiles e iluminación lúdica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se ubica al dormitorio como uno de los ambientes donde mejor se adapta una versión más etérea de esta estética. Allí aparecen tonos rubor, capas textiles y superficies de apariencia acuarelada, junto con una iluminación lúdica.

La lectura que hace House Beautiful es que esa dimensión soñadora se vincula con una idea de fantasía doméstica antes que con el exceso por sí mismo. El resultado apunta a construir climas suaves, con recursos visuales que remiten a una noción de refugio.

4. Contraste entre lo clásico y lo llamativo

Salón con sofá modular beige, mesa de centro de madera y alfombra redonda de yute. Las estanterías integradas y paredes son color burdeos, con un ventanal arqueado.
La mezcla de piezas clásicas y elementos llamativos crea contrastes visuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Figura, también, la convivencia entre piezas tradicionales y elementos de mayor impacto visual. En uno de los ejemplos citados, un cartel luminoso se incorpora en un ambiente de base más clásica para generar tensión estética.

Ese principio se resume en mezclar registros sobrios con otros más vistosos. La nota sostiene que la fuerza de ese esquema está en la yuxtaposición y en el equilibrio entre objetos de distinto carácter, sin necesidad de uniformidad.

5. Espacios temáticos

Escritorio de madera con silla, dos lámparas, jarrón con flores, libros, caja, cuaderno abierto, tazas, portalápices y cuadro en pared con papel tapiz rayado.
Los espacios temáticos convierten las aficiones personales en criterios decorativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro rasgo destacado es la creación de cuartos pensados para actividades específicas. El artículo menciona la importancia que Dolly Parton daba a reservar lugares para usos concretos y traslada esa lógica a la organización del hogar.

A partir de esa referencia, la decoración puede estructurarse alrededor de una rutina o un interés definido. Vestidores, rincones de lectura o ámbitos para colecciones aparecen como formas de convertir una preferencia individual en criterio espacial.

6. El maximalismo se plantea como una filosofía doméstica

Dormitorio con cuna verde, alfombra roja y beige, sillón verde, estantes empotrados, cuadro con figura negra y flor roja, lámparas y varios objetos decorativos.
El maximalismo organiza múltiples texturas, épocas, colores y objetos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nota presenta a Dolly Parton como una referencia de maximalismo, entendido no como desorden, sino como una suma deliberada de capas visuales. Allí se ubica otra de las 8 maneras: aceptar el “demasiado” como una búsqueda posible dentro del diseño interior.

De acuerdo con los especialistas citados por el medio, ese enfoque admite la convivencia de múltiples texturas, épocas, colores y objetos en un mismo ambiente. La acumulación, en ese marco, no responde a una falta de edición, sino a una voluntad compositiva definida.

7. El juego y mirada infantil reaparecen en la decoración

Habitación con una cama con edredón a rayas, alfombra estampada, ventana con cortinas azules, plantas en estantes y una lámpara de papel naranja.
Los detalles brillantes y los lazos incorporan una dimensión lúdica al hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dimensión lúdica es otro de los ejes. Los ambientes inspirados en esta estética incluyen moños, brillo, telas amplias y una presencia marcada del rosa. Elementos que remiten a una sensibilidad asociada con la infancia, aunque trasladada a espacios de uso cotidiano.

La lectura del medio especializado indica que esa recuperación de lo lúdico no queda limitada a dormitorios infantiles. También puede trasladarse a interiores para adultos a través de detalles ornamentales, materiales suaves o decisiones cromáticas de alto impacto.

8. Los símbolos personales

Vista de un rincón de sala de estar con estantería roja, tocadiscos, dos altavoces, libros, plantas y cuadros en la pared, con luz solar entrando.
La decoración transforma los símbolos individuales en una firma estética para cada vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última de las maneras consiste en incorporar emblemas reconocibles dentro de una narrativa decorativa propia. En el caso de Dolly Parton, el artículo menciona mariposas, libros, perros, arcoíris y acentos rosados como parte de un universo visual identificable.

Más que replicar esos objetos de forma literal, la idea es que cada vivienda pueda construir una firma estética a partir de símbolos personales. Ordena el resto de las claves: identidad, color, mezcla, tematización, maximalismo y juego como partes de una misma lógica doméstica sostenida.

Temas Relacionados

DecoraciónINTERIORDiseñoNewsroom BUEEstampadosTexturasMaximalismoDormitorio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Daniel Pérez: el cardiólogo que estudia cómo envejecer mejor reveló los cinco hábitos que pueden cambiar la salud a largo plazo

En La Fórmula Podcast, el especialista en longevidad explicó cómo los hábitos pueden modificar el ritmo del envejecimiento y destacó el rol de la actividad física, la alimentación, el sueño y el manejo del estrés. Además, habló sobre los avances de la inteligencia artificial y la medicina regenerativa

Daniel Pérez: el cardiólogo que estudia cómo envejecer mejor reveló los cinco hábitos que pueden cambiar la salud a largo plazo

Beyoncé cumple 45 años: la reinvención de su vestuario entre la alta costura y la estética western

Cristales, plumas, cuero, sombreros de ala ancha y siluetas ceñidas forman parte del repertorio visual de la cantante, que transformó cada aparición pública en una extensión de su identidad artística y cultural

Beyoncé cumple 45 años: la reinvención de su vestuario entre la alta costura y la estética western

A los 90 años murió Hideki Shirakawa, el Nobel que convirtió el plástico en conductor de electricidad

El químico japonés fue distinguido en el año 2000 por el hallazgo y desarrollo de los polímeros capaces de transmitir corriente. Su trabajo abrió un campo con aplicaciones posteriores en celulares, pantallas y células solares

A los 90 años murió Hideki Shirakawa, el Nobel que convirtió el plástico en conductor de electricidad

Un estudio revela por qué crecen los diagnósticos de autismo en mujeres y niñas y qué cambió en la detección del trastorno

El análisis de más de 171 mil historias clínicas mostró una brecha de edad con los varones y un reconocimiento más amplio de presentaciones antes subestimadas

Un estudio revela por qué crecen los diagnósticos de autismo en mujeres y niñas y qué cambió en la detección del trastorno

Cómo la lectura compartida en el hogar influye en el interés por los libros durante la adolescencia

Un estudio divulgado por HarperCollins UK reveló que apenas el 41% de los niños de entre 0 y 4 años recibe cuentos en voz alta de forma habitual, frente al 64% registrado en 2012, un retroceso que luego se refleja en el desinterés de los jóvenes por leer

Cómo la lectura compartida en el hogar influye en el interés por los libros durante la adolescencia

DEPORTES

Son hijas de dos reconocidos futbolistas y asoman como las grandes figuras de la selección argentina en el Mundial femenino Sub 20

Son hijas de dos reconocidos futbolistas y asoman como las grandes figuras de la selección argentina en el Mundial femenino Sub 20

Todo lo que hay que saber del Mundial Sub 20 femenino: fixture, formato y cuándo será el debut de Argentina

El argentino Mattia Colnaghi, con Infobae: cómo lo ayudó Red Bull a mejorar en la Fórmula 3 y el sueño de la Fórmula 1

Brilló en River y en San Lorenzo, jugó en la Selección, y hoy tiene un bar y participa en un streaming de rock: “Estoy aprendiendo”

“Siempre estará en mi corazón”: el elogio del jefe de Williams a Franco Colapinto y la verdad de su vínculo con el equipo inglés

TELESHOW

12 años sin Gustavo Cerati: el último show de su vida y quiénes lo acompañaron en sus 1571 días en coma

12 años sin Gustavo Cerati: el último show de su vida y quiénes lo acompañaron en sus 1571 días en coma

Mario Pergolini reveló cómo nació su amistad con Iron Maiden: “El de las camisas feas”

Nicki Nicole le anunció a una participante de Popstars que quedaba eliminada y recibió un cuestionamiento: “¿Qué me faltó?”

La historia desconocida de dos actores argentinos que casi fueron Power Rangers: “Te hacían pelear y todo”

Nora Colosimo aseguró que Mauro Icardi sigue enamorado de Wanda Nara: “Él la remó hasta más no poder”

INFOBAE AMÉRICA

Reino Unido cuestionó el reclamo de Milei por Malvinas y aseguró que su compromiso con las islas es “absoluto e inquebrantable”

Reino Unido cuestionó el reclamo de Milei por Malvinas y aseguró que su compromiso con las islas es “absoluto e inquebrantable”

Venezuela: la Justicia y la “transición”

Scott Bessent celebró el respaldo de la UE a la presión financiera impulsada por la Administración Trump contra el régimen de Irán

Flavio Bolsonaro se acercó a Lula da Silva en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales en Brasil

El Gobierno de Bolivia envió al Parlamento el acuerdo con el FMI por USD 1.900 millones para su análisis y eventual aprobación