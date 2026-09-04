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Receta de croquetas de papas con jamón y queso, rápida y fácil

Con pocos ingredientes y en apenas unos minutos esta opción permite resolver una comida casera, rendidora y sabrosa

Tres croquetas doradas sobre una tabla de madera, una dividida con queso fundido, junto a un pocillo de salsa, perejil y cubiertos.
La preparación de croquetas de papas con jamón y queso combina puré de papa, jamón cocido y queso cremoso o mozzarella (Imagen Ilustrativa Infobae)
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¿Quién no tiene el recuerdo de unas croquetas doradas y humeantes, recién salidas de la sartén? Un bocado tibio que combina lo mejor del puré de papa casero con el sabor inconfundible del jamón y el queso fundido. En reuniones familiares, cumpleaños o esas cenas improvisadas, las croquetas de papas con jamón y queso tienen ese poder de reunir a todos alrededor de la mesa.

En Argentina, este plato es un clásico de la cocina de aprovechamiento: ideal para usar el puré que quedó del día anterior o darle una vuelta distinta a ingredientes cotidianos. Se sirven como entrada, acompañamiento o simplemente como una “picada” improvisada para compartir.

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Receta de croquetas de papas con jamón y queso

Las croquetas de papas con jamón y queso son bolitas de puré de papa bien condimentado, rellenas con trocitos de jamón cocido y queso, rebozadas y fritas hasta lograr una corteza crocante y un interior suave y cremoso.

Tiempo de preparación

  • Total: 40 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

Sartén de hierro con croquetas en aceite, plato con croquetas fritas, espumadera y cuencos con perejil, queso y pan rallado sobre mármol.
La receta de croquetas de papas con jamón y queso requiere 40 minutos en total, con 20 minutos de preparación y 20 de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 600 g de papas
  • 100 g de jamón cocido picado
  • 100 g de queso cremoso o mozzarella en cubos pequeños
  • 2 huevos
  • 80 g de pan rallado
  • 30 g de queso rallado
  • Sal y pimienta a gusto
  • Nuez moscada (opcional)
  • Aceite para freír (cantidad necesaria)
  • 20 g de harina 0000

Cómo hacer croquetas de papas con jamón y queso, paso a paso

  1. Hervir las papas peladas en abundante agua con sal hasta que estén bien tiernas. Pisarlas en caliente y dejar entibiar.
  2. Mezclar el puré con 1 huevo, el queso rallado, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Integrar bien.
  3. Tomar porciones de la mezcla y aplanar en la palma de la mano. Colocar en el centro un poco de jamón y un cubito de queso.
  4. Cerrar formando una bolita o croqueta alargada. Pasar primero por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado. Apretar bien el rebozado para que no se abran al freír.
  5. Calentar abundante aceite a 170-180°C. Freír las croquetas de a pocas por vez, girándolas para que se doren parejo. No sobrecargar la sartén para mantener la temperatura del aceite.
  6. Retirar y escurrir sobre papel absorbente.
  7. Servir calientes, cuando el queso aún está fundido en el centro.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Una croqueta frita y abierta muestra queso fundido en el centro mientras es sostenida con una servilleta de tela.
Las croquetas de papas con jamón y queso se fríen en aceite a 170-180°C para lograr una corteza crocante y un interior suave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 12 croquetas (4 porciones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 290 kcal
  • Grasas: 14 g
  • Carbohidratos: 32 g
  • Proteínas: 10 g 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses, ya armadas y crudas. Para recalentar, llevar directamente del freezer al horno o sartén.

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