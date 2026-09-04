Receta de croquetas de papas con jamón y queso, rápida y fácil

La preparación de croquetas de papas con jamón y queso combina puré de papa, jamón cocido y queso cremoso o mozzarella (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Quién no tiene el recuerdo de unas croquetas doradas y humeantes, recién salidas de la sartén? Un bocado tibio que combina lo mejor del puré de papa casero con el sabor inconfundible del jamón y el queso fundido. En reuniones familiares, cumpleaños o esas cenas improvisadas, las croquetas de papas con jamón y queso tienen ese poder de reunir a todos alrededor de la mesa.

En Argentina, este plato es un clásico de la cocina de aprovechamiento: ideal para usar el puré que quedó del día anterior o darle una vuelta distinta a ingredientes cotidianos. Se sirven como entrada, acompañamiento o simplemente como una “picada” improvisada para compartir.

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Receta de croquetas de papas con jamón y queso

Las croquetas de papas con jamón y queso son bolitas de puré de papa bien condimentado, rellenas con trocitos de jamón cocido y queso, rebozadas y fritas hasta lograr una corteza crocante y un interior suave y cremoso.

Tiempo de preparación

Total: 40 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

La receta de croquetas de papas con jamón y queso requiere 40 minutos en total, con 20 minutos de preparación y 20 de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

600 g de papas

100 g de jamón cocido picado

100 g de queso cremoso o mozzarella en cubos pequeños

2 huevos

80 g de pan rallado

30 g de queso rallado

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada (opcional)

Aceite para freír (cantidad necesaria)

20 g de harina 0000

Cómo hacer croquetas de papas con jamón y queso, paso a paso

Hervir las papas peladas en abundante agua con sal hasta que estén bien tiernas. Pisarlas en caliente y dejar entibiar. Mezclar el puré con 1 huevo, el queso rallado, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Integrar bien. Tomar porciones de la mezcla y aplanar en la palma de la mano. Colocar en el centro un poco de jamón y un cubito de queso. Cerrar formando una bolita o croqueta alargada. Pasar primero por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado. Apretar bien el rebozado para que no se abran al freír. Calentar abundante aceite a 170-180°C. Freír las croquetas de a pocas por vez, girándolas para que se doren parejo. No sobrecargar la sartén para mantener la temperatura del aceite. Retirar y escurrir sobre papel absorbente. Servir calientes, cuando el queso aún está fundido en el centro.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Las croquetas de papas con jamón y queso se fríen en aceite a 170-180°C para lograr una corteza crocante y un interior suave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 12 croquetas (4 porciones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 290 kcal

Grasas: 14 g

Carbohidratos: 32 g

Proteínas: 10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses, ya armadas y crudas. Para recalentar, llevar directamente del freezer al horno o sartén.