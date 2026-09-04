Receta de croquetas de papas con jamón y queso, rápida y fácil

¿Quién no tiene el recuerdo de unas croquetas doradas y humeantes, recién salidas de la sartén? Un bocado tibio que combina lo mejor del puré de papa casero con el sabor inconfundible del jamón y el queso fundido. En reuniones familiares, cumpleaños o esas cenas improvisadas, las croquetas de papas con jamón y queso tienen ese poder de reunir a todos alrededor de la mesa.
En Argentina, este plato es un clásico de la cocina de aprovechamiento: ideal para usar el puré que quedó del día anterior o darle una vuelta distinta a ingredientes cotidianos. Se sirven como entrada, acompañamiento o simplemente como una “picada” improvisada para compartir.
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Receta de croquetas de papas con jamón y queso
Las croquetas de papas con jamón y queso son bolitas de puré de papa bien condimentado, rellenas con trocitos de jamón cocido y queso, rebozadas y fritas hasta lograr una corteza crocante y un interior suave y cremoso.
Tiempo de preparación
- Total: 40 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 600 g de papas
- 100 g de jamón cocido picado
- 100 g de queso cremoso o mozzarella en cubos pequeños
- 2 huevos
- 80 g de pan rallado
- 30 g de queso rallado
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada (opcional)
- Aceite para freír (cantidad necesaria)
- 20 g de harina 0000
Cómo hacer croquetas de papas con jamón y queso, paso a paso
- Hervir las papas peladas en abundante agua con sal hasta que estén bien tiernas. Pisarlas en caliente y dejar entibiar.
- Mezclar el puré con 1 huevo, el queso rallado, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Integrar bien.
- Tomar porciones de la mezcla y aplanar en la palma de la mano. Colocar en el centro un poco de jamón y un cubito de queso.
- Cerrar formando una bolita o croqueta alargada. Pasar primero por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado. Apretar bien el rebozado para que no se abran al freír.
- Calentar abundante aceite a 170-180°C. Freír las croquetas de a pocas por vez, girándolas para que se doren parejo. No sobrecargar la sartén para mantener la temperatura del aceite.
- Retirar y escurrir sobre papel absorbente.
- Servir calientes, cuando el queso aún está fundido en el centro.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 12 croquetas (4 porciones).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 290 kcal
- Grasas: 14 g
- Carbohidratos: 32 g
- Proteínas: 10 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses, ya armadas y crudas. Para recalentar, llevar directamente del freezer al horno o sartén.
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