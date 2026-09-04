Tendencias

Receta de empanadas de carne cortada a cuchillo con picante, rápida y fácil

El paso a paso explica cómo lograr un relleno jugoso con ternera, cebollas, ajíes y huevo duro, además de ajustar la intensidad a gusto del comensal. Ideales para cocinarlas al horno o fritas

Plato con varias empanadas doradas, una cortada que muestra relleno de carne, cebolla, pimientos, huevo, aceitunas y pasas. Fondo de madera, salsas y especias.
Empanadas de carne cortada a cuchillo: una tradición argentina que combina sabor intenso y textura única (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un bocado y la memoria te lleva directo a una reunión familiar en el patio, con el aroma de la carne recién cortada y el toque picante que despierta los sentidos. Las empanadas de carne cortada a cuchillo con picante son mucho más que una receta: son parte del ritual argentino de compartir, de pasar la fuente mientras se escucha el partido o se celebran buenas noticias.

En el Norte argentino, especialmente en Salta, Tucumán y Jujuy, las empanadas de carne a cuchillo tienen un lugar de honor. Se disfrutan en fiestas patrias, domingos de almuerzo extendido y hasta como merienda improvisada. El picante, lejos de ser solo un condimento, marca carácter y tradición, diferenciando cada mesa y cada provincia.

PUBLICIDAD

Receta de empanadas de carne cortada a cuchillo con picante

Las empanadas de carne cortada a cuchillo con picante son pequeños discos de masa rellenos de carne vacuna cortada en cubitos, salteada con cebolla, morrón, ají picante, huevos duros y condimentos, todo horneado o frito hasta dorar. El corte a cuchillo le da textura inconfundible y el picante realza el sabor sin tapar la frescura de los ingredientes.

Tiempo de preparación

  • Total: 1 hora
  • Preparación: 35 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

Empanadas de lomo en una tabla de madera, algunas cortadas mostrando relleno de carne y cebolla. Se aprecian cuencos con chimichurri y pico de gallo.
El picante en las empanadas aporta un toque audaz, ideal para quienes buscan una experiencia diferente (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 24 tapas para empanadas (para horno o fritas)
  • 500 gr de carne de ternera, desgrasada y cortada en cubitos de 1 cm
  • 2 ajíes colorados, picados
  • 2 cebollas grandes, picadas
  • 1 cebolla de verdeo, picada
  • 2 huevos duros, pelados y picados
  • 1 cucharadita de ají molido
  • ½ cucharadita de pimienta de Cayena
  • 1 cucharadita de comino
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal a gusto

Cómo hacer empanadas de carne cortada a cuchillo con picante, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 250°C (o preparar la freidora si las querés fritas).
  2. En una sartén amplia, calentar el aceite de oliva y saltear la cebolla, el ají colorado y la cebolla de verdeo durante 5 minutos. Cuando estén tiernos, reservar.
  3. En la misma sartén, dorar la carne cortada a cuchillo en tandas, así se sella bien y no larga jugo en exceso.
  4. Volver a incorporar las verduras salteadas y mezclar todo junto con la carne.
  5. Condimentar con comino, ají molido, pimienta de Cayena y sal. Probar el relleno para ajustar el picante según tu gusto.
  6. Agregar los huevos duros picados y mezclar apenas. Dejar enfriar completamente el relleno (esto evita que la masa se humedezca).
  7. Colocar una cucharada generosa de relleno en el centro de cada tapa. Humedecer los bordes con agua y cerrar haciendo un repulgue firme.
  8. Disponer las empanadas en una placa aceitada (o bandeja para horno). Si las vas a hornear, pintá con huevo batido para lograr un dorado parejo.
  9. Cocinar en horno bien caliente durante 15 a 25 minutos, hasta que estén doradas y crujientes. Si las freís, hacerlo en grasa bien caliente hasta que tomen color.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 24 empanadas (4 a 6 porciones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 8 g
  • Carbohidratos: 16 g
  • Proteínas: 9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

Varias empanadas de pernil doradas sobre una tabla de madera. Una empanada está abierta mostrando el relleno de carne deshebrada y pimientos, con una salsa al lado.
Receta rápida y fácil: ideales para compartir en reuniones, fiestas o como plato principal de cualquier día (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las empanadas cocidas se pueden guardar en la heladera hasta 3 días, bien tapadas. En el freezer, crudas o cocidas, duran hasta 3 meses. Congelá primero en una placa separadas, así no se pegan entre sí.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasPastasNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kendall Jenner conquistó la alfombra roja de Venecia con un vestido vintage de Giorgio Armani

La modelo estadounidense posó con una pieza dorada de la colección otoño/invierno 1995 de la firma italiana, bordada con lentejuelas

Kendall Jenner conquistó la alfombra roja de Venecia con un vestido vintage de Giorgio Armani

El checklist definitivo para realizar una limpieza profunda de la cocina

Con una serie de pasos simples, la recomendación apunta a hacer más llevadero el mantenimiento de uno de los espacios más usados de la casa

El checklist definitivo para realizar una limpieza profunda de la cocina

8 consejos de expertos para llevar el estilo de Dolly Parton a la decoración del hogar

Especialistas en diseño enumeraron una selección que recupera ideas sobre maximalismo, fantasía doméstica y elecciones visuales firmes aplicadas a distintos ambientes de la casa

8 consejos de expertos para llevar el estilo de Dolly Parton a la decoración del hogar

Jardín sin mitos: 9 trucos virales que no ofrecen los resultados prometidos

Una revisión de consejos ampliamente compartidos muestra que varios atajos domésticos no sustituyen el diagnóstico correcto, la fertilización adecuada ni las prácticas de manejo sostenidas

Jardín sin mitos: 9 trucos virales que no ofrecen los resultados prometidos

Sexo, deseo y el problema de vivirlo como rendimiento

Nuevas formas de vincularse, presión por complacer y expectativas externas moldean hoy la experiencia íntima

Sexo, deseo y el problema de vivirlo como rendimiento

DEPORTES

Franco Colapinto estrenó las actualizaciones del Alpine y quedó 9° en la primera práctica del Gran Premio de Italia

Franco Colapinto estrenó las actualizaciones del Alpine y quedó 9° en la primera práctica del Gran Premio de Italia

Cómo quedó Alpine en la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras los nueve puntos que le quitaron a Pierre Gasly

La FIA premió a la federación de automovilismo de las Islas Caimán por llevar el deporte del motor a las aulas, las pantallas y las carreteras

Impacto en la Fórmula 1: le quitaron el podio a Pierre Gasly del GP de Mónaco y Alpine perderá puntos clave en la pelea con Racing Bulls

Escándalo en Brasil: Gremio puso un vals para celebrar los 15 años sin títulos de Inter tras eliminarlo de la Copa de Brasil y hubo discusiones en el túnel

TELESHOW

La confesión de Adolfo Cambiaso que sorprendió a Mario Pergolini: “Estoy todo roto”

La confesión de Adolfo Cambiaso que sorprendió a Mario Pergolini: “Estoy todo roto”

Lowrdez de Bandana le contestó a quienes la criticaron: “Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta”

12 años sin Gustavo Cerati: el último show de su vida y quiénes lo acompañaron en sus 1571 días en coma

Mario Pergolini reveló cómo nació su amistad con Iron Maiden: “El de las camisas feas”

Nicki Nicole le anunció a una participante de Popstars que quedaba eliminada y recibió un cuestionamiento: “¿Qué me faltó?”

INFOBAE AMÉRICA

Qué pasó en la última década de Yayoi Kusama, cuando el aislamiento coincidió con un notable crecimiento del valor de sus obras

Qué pasó en la última década de Yayoi Kusama, cuando el aislamiento coincidió con un notable crecimiento del valor de sus obras

Cocinar en la calle: familias cubanas optan por cocinas improvisadas ante crisis de gas licuado

Cuba autoriza a las empresas extranjeras a contratar personal de forma directa y operar cuentas en el exterior

Rodrigo Paz envía a la Asamblea el proyecto para aprobar el crédito del FMI por 1.900 millones de dólares

Programa Mundial de Alimentos llega a Honduras para evaluar daños de la sequía provocada por El Niño