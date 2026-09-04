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El checklist definitivo para realizar una limpieza profunda de la cocina

Con una serie de pasos simples, la recomendación apunta a hacer más llevadero el mantenimiento de uno de los espacios más usados de la casa

Ilustración de un hombre con guantes lavando un plato y una mujer secando otro con un paño junto al fregadero de una cocina.
Una rutina diaria reduce la acumulación de grasa, migas y salpicaduras en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Mantener la cocina en condiciones no depende solo de una limpieza extensa cada tanto. Una rutina breve todos los días puede reducir la suciedad acumulada y hacer más simple la limpieza profunda semanal. Esta es la postura que explicó la especialista en hogar Erica Avellaneda Ruiz en la revista especializada en decoración y tareas domesticas, El Mueble.

La propuesta parte de una idea sencilla. Si la grasa, migas y salpicaduras no se dejan avanzar, el trabajo posterior exige menos tiempo. Esa lógica también aparece en medios internacionales especializados en hogar y limpieza, que recomiendan repartir las tareas entre repasos diarios y revisiones más completas.

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La empresaria especializada Martha Stewart señala que conviene limpiar a diario superficies de uso intensivo y reservar otras tareas para una frecuencia semanal o mensual. Mientras el sitio web centrado en limpieza y estilo de vida, The Spruce, aconseja concentrarse cada día en encimeras, vajilla y suelo para evitar acumulación.

Infografía con ilustraciones sobre la limpieza de la cocina, organizada en paneles explicativos y con el logotipo de Infobae en la base.
La limpieza frecuente y organizada mantiene la cocina libre de suciedad acumulada y facilita el mantenimiento semanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El repaso diario se concentra en tres tareas básicas

Avellaneda Ruiz resumió su rutina cotidiana en tres acciones:

  • Pasar paño o bayeta por la zona donde cocinó
  • Fregar los platos usados
  • Aspirar y barrer el suelo

La profesional sostuvo que ese repaso evita que la suciedad se incruste. La misma idea aparece en The Spruce, que recomienda limpiar encimeras, atender la vajilla y barrer o aspirar el piso de la cocina dentro de la rutina diaria.

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Martha Stewart también plantea que los platos no deberían quedar pendientes y que las superficies de trabajo conviene repasarlas al final de la jornada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El suelo se aspira y se friega después de limpiar las demás superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orden de limpieza puede reducir trabajo innecesario

Otro punto que destacó Erica Avellaneda Ruiz es el criterio para avanzar. La especialista indicó que conviene ir “de adentro hacia afuera” y empezar por “lo más sucio, más complicado, a lo más suave o más limpio”.

Ese esquema coincide con recomendaciones habituales en publicaciones especializadas. Good Housekeeping, otro de los sitios especializados, sugiere dejar el piso para el final. Retirar primero la suciedad más visible de las superficies que concentran grasa y restos de comida. La lógica es evitar repetir pasos y no volver a ensuciar zonas ya repasadas.

Gabinetes blancos con encimera de madera, fregadero de acero inoxidable. Armario abierto con estantes, cestas, botellas, guantes, cepillos y toallas. Ventana.
La limpieza organizada por sectores permite revisar todas las áreas de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener despejada la encimera facilita la limpieza

Además del repaso básico, la nota original suma otra pauta práctica de la especialista: dejar sobre la mesada solo lo que se usa todos los días. Sumado a aprovechar momentos breves para ordenar cajones. Se trata de una forma de reducir obstáculos antes de limpiar.

En esa línea, The Spruce recomienda retirar de las superficies objetos decorativos, pequeños utensilios o aparatos que no se usan de manera permanente para poder limpiar mejor y detectar antes las manchas, el polvo o las salpicaduras. Mantener libres las zonas de trabajo también facilita el control de restos de comida.

Manos de una persona que seca cucharas de madera sobre un tapete azul en una mesada de cocina junto al fregadero.
La vajilla usada debe lavarse al finalizar cada jornada para evitar tareas pendientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza profunda se puede organizar por sectores

Con la base diaria resuelta, la limpieza profunda de la cocina se vuelve más manejable. Avellaneda Ruiz explicó que la realiza una vez por semana o cada dos semanas y que la organiza por sectores. Su guía, recogida por El Mueble, abarca 7 áreas:

  • Horno
  • Freezer
  • Vitrocerámica, encimera y azulejos
  • Bacha
  • Muebles
  • Suelo
  • Tacho de basura

La división por zonas también aparece en medios internacionales. Martha Stewart propone abordar por separado horno, refrigerador, muebles, fregadero y pisos. Good Housekeeping plantea un criterio similar para que ninguna superficie quede fuera del repaso general.

Un hombre de perfil, con camiseta azul y guantes amarillos, limpia el interior de una nevera de dos puertas con un trapo azul y un pulverizador. La nevera contiene alimentos.
El freezer requiere retirar y lavar sus estantes y cajones por separado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horno, freezer y bacha exigen mayor atención

Entre los sectores mencionados por la especialista, hay tres que suelen requerir más atención por la suciedad que acumulan.

  • El horno reúne salpicaduras y restos adheridos por efecto del calor
  • El freezer exige revisar estantes, cajones y alimentos almacenados
  • El fregadero o bacha, por su uso continuo, concentra humedad, restos de comida y marcas de agua
Un hombre en una cocina se arrodilla y limpia el horno abierto con una esponja amarilla, esparciendo bicarbonato de sodio en la puerta y el interior.
El horno concentra restos adheridos que necesitan una revisión periódica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre ese punto, se recomienda retirar estantes y cajones de la heladera para lavarlos por separado y secarlos antes de volver a colocarlos. También aconseja revisar el interior del horno y trabajar sobre las manchas adheridas una vez que se hayan ablandado.

Para la bacha, se sugiere una limpieza frecuente de paredes internas, desagüe y grifería. La frecuencia y orden son los dos factores que más reducen el esfuerzo posterior.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las encimeras requieren una limpieza frecuente para conservar despejadas las zonas de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pelo y tacho de basura se limpian al final

La guía cierra con dos zonas que suelen dejarse para el último tramo: el piso y tacho de basura. Según la especialista, primero conviene aspirar y después fregar el suelo. En cuanto al recipiente de residuos, debe vaciarse, desinfectarse y secarse antes de colocar una bolsa nueva.

Hombre de perfil en una cocina, lavando platos en el fregadero. La estufa y encimeras están repletas de ollas, sartenes y utensilios sucios.
El fregadero acumula humedad, restos de comida y marcas de agua debido a su uso continuo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Good Housekeeping coincide en que el suelo debe limpiarse después del resto de las superficies para no repetir trabajo. En la misma línea, varias guías internacionales sitúan el tacho de basura entre los puntos que requieren revisión periódica. Es importante para evitar olores y acumulación de residuos.

La secuencia descrita por la profesional citada por El Mueble se apoya en un criterio compartido por publicaciones especializadas: hacer poco cada día para no tener que resolver todo de una vez.

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