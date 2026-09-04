Kendall Jenner conquistó la alfombra roja de Venecia con un vestido vintage de Giorgio Armani

Kendall Jenner hizo su primera aparición en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Venecia con un look que conectó la moda de archivo, el cine y el legado de Giorgio Armani. La modelo eligió un diseño dorado de la colección otoño/invierno 1995 de la firma italiana, el mismo año en que nació.
Su paso por el certamen retomó códigos de la estética de los años 90, una década que volvió a ocupar un lugar central en las alfombras rojas. El vestido, los accesorios y el peinado concentraron las miradas durante la gala.
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Jenner asistió este jueves a la proyección de “Wild Horse Nine”, la comedia negra de Martin McDonagh que compite por el León de Oro. Llegó como embajadora global de Armani Beauty, junto con otras figuras vinculadas a la marca, como Sydney Sweeney y Jonathan Bailey.
La presencia de la modelo reforzó el vínculo entre la casa italiana y el festival, donde las proyecciones, las celebridades y los estilismos comparten protagonismo.
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El vestido dorado de archivo que eligió Kendall Jenner
Para la ocasión, Jenner apostó por una pieza de archivo de Giorgio Armani perteneciente a la colección otoño/invierno 1995. La elección recuperó una etapa de la firma marcada por las siluetas depuradas, los brillos y el glamour característico de los años 90.
El vestido era largo, ceñido al cuerpo, con escote redondo y tirantes finos. La superficie estaba cubierta por bordados florales metálicos, lentejuelas doradas y pequeñas cuentas iridiscentes que reflejaban la luz y le daban un acabado luminoso.
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En su versión original de pasarela, el diseño incluía un gran broche floral sobre el escote. Jenner prescindió de ese detalle y también dejó de lado el collar. Así, despejó el cuello y el busto para que los bordados del vestido quedaran en primer plano.
Como complementos, llevó pendientes de diamantes en forma de gota de la joyera neoyorquina Briony Raymond y sandalias nude “So Nude” de Aquazzura.
El maquillaje mantuvo tonos neutros, piel luminosa y labios naturales. Su cabello oscuro quedó suelto, con ondas suaves y una raya central en zigzag, un recurso asociado a los peinados de los 90.
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El estilismo de Kendall Jenner
Kendall Jenner exhibe un estilismo que se caracteriza por la variedad de recursos formales, el uso de siluetas definidas y la elección de prendas que integran referencias clásicas con tendencias contemporáneas.
Sus elecciones abarcan desde vestidos de gala en tonos neutros y pastel, hasta conjuntos urbanos con influencias retro y detalles estructurados.
En eventos de alfombra roja, Jenner opta por vestidos ceñidos al cuerpo y cortes asimétricos, como un modelo en tono beige con transparencias, drapeados y una larga cola, acompañado de escote pronunciado y tirantes finos.
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Este tipo de prenda resalta la silueta y emplea tejidos ligeros que aportan fluidez.
También, tiene preferencia por colores suaves y acabados delicados. En estos casos, el maquillaje es discreto y la melena se lleva suelta, con raya central y ondas suaves, lo que subraya un enfoque sofisticado y pulcro.
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Para situaciones menos formales, recurre a piezas de inspiración vintage o conjuntos monocromáticos en colores neutros como crema, beige, gris o negro.
En una aparición en París, durante la Semana de la Moda eligió un abrigo largo gris, con cinturón y doble botonadura, pañuelo marrón oscuro cubriendo la cabeza y anteojos de sol rectangulares.
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El look se completó con mocasines negros, calcetines blancos y pantalón entallado, lo que construye una imagen que remite al cine clásico y a la elegancia urbana. Este look hizo un guiño contemporáneo a la estética de las actrices Sophia Loren y Audrey Hepburn.
En cuanto a accesorios, Jenner prefiere aretes discretos y collares llamativos para equilibrar la sencillez de sus estilismos.
Su manicura suele mantenerse en tonos neutros, y el maquillaje se enfoca en realzar la piel y la mirada con acabados luminosos.
El estilismo general de Kendall Jenner destaca por la integración de elementos clásicos, siluetas definidas y una paleta cromática neutra o pastel, combinados con detalles contemporáneos y guiños retro, lo que refuerza una imagen sofisticada, versátil y atemporal.
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