Kendall Jenner conquistó la alfombra roja de Venecia con un vestido vintage de Giorgio Armani

Kendall Jenner debuta en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Venecia (REUTERS/Yara Nardi)

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Kendall Jenner hizo su primera aparición en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Venecia con un look que conectó la moda de archivo, el cine y el legado de Giorgio Armani. La modelo eligió un diseño dorado de la colección otoño/invierno 1995 de la firma italiana, el mismo año en que nació.

Su paso por el certamen retomó códigos de la estética de los años 90, una década que volvió a ocupar un lugar central en las alfombras rojas. El vestido, los accesorios y el peinado concentraron las miradas durante la gala.

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Jenner asistió este jueves a la proyección de “Wild Horse Nine”, la comedia negra de Martin McDonagh que compite por el León de Oro. Llegó como embajadora global de Armani Beauty, junto con otras figuras vinculadas a la marca, como Sydney Sweeney y Jonathan Bailey.

La presencia de la modelo reforzó el vínculo entre la casa italiana y el festival, donde las proyecciones, las celebridades y los estilismos comparten protagonismo.

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La modelo elige un vestido dorado de archivo diseñado por Giorgio Armani (REUTERS/Yara Nardi)

El vestido dorado de archivo que eligió Kendall Jenner

Para la ocasión, Jenner apostó por una pieza de archivo de Giorgio Armani perteneciente a la colección otoño/invierno 1995. La elección recuperó una etapa de la firma marcada por las siluetas depuradas, los brillos y el glamour característico de los años 90.

El vestido era largo, ceñido al cuerpo, con escote redondo y tirantes finos. La superficie estaba cubierta por bordados florales metálicos, lentejuelas doradas y pequeñas cuentas iridiscentes que reflejaban la luz y le daban un acabado luminoso.

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En su versión original de pasarela, el diseño incluía un gran broche floral sobre el escote. Jenner prescindió de ese detalle y también dejó de lado el collar. Así, despejó el cuello y el busto para que los bordados del vestido quedaran en primer plano.

La pieza pertenece a la colección otoño-invierno de 1995, el año en que nació Jenner (REUTERS/Yara Nardi)

Como complementos, llevó pendientes de diamantes en forma de gota de la joyera neoyorquina Briony Raymond y sandalias nude “So Nude” de Aquazzura.

El maquillaje mantuvo tonos neutros, piel luminosa y labios naturales. Su cabello oscuro quedó suelto, con ondas suaves y una raya central en zigzag, un recurso asociado a los peinados de los 90.

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El estilismo de Kendall Jenner

Kendall Jenner exhibe un estilismo que se caracteriza por la variedad de recursos formales, el uso de siluetas definidas y la elección de prendas que integran referencias clásicas con tendencias contemporáneas.

Sus elecciones abarcan desde vestidos de gala en tonos neutros y pastel, hasta conjuntos urbanos con influencias retro y detalles estructurados.

La modelo elige con frecuencia una paleta de tonos neutros y suaves (REUTERS/Daniel Cole)

En eventos de alfombra roja, Jenner opta por vestidos ceñidos al cuerpo y cortes asimétricos, como un modelo en tono beige con transparencias, drapeados y una larga cola, acompañado de escote pronunciado y tirantes finos.

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Este tipo de prenda resalta la silueta y emplea tejidos ligeros que aportan fluidez.

Sus looks equilibran la sencillez de las prendas con accesorios llamativos (REUTERS/Danny Moloshok)

También, tiene preferencia por colores suaves y acabados delicados. En estos casos, el maquillaje es discreto y la melena se lleva suelta, con raya central y ondas suaves, lo que subraya un enfoque sofisticado y pulcro.

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Para situaciones menos formales, recurre a piezas de inspiración vintage o conjuntos monocromáticos en colores neutros como crema, beige, gris o negro.

La modelo apuesta por maquillajes luminosos y peinados de acabado natural (@kendalljenner)

En una aparición en París, durante la Semana de la Moda eligió un abrigo largo gris, con cinturón y doble botonadura, pañuelo marrón oscuro cubriendo la cabeza y anteojos de sol rectangulares.

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El look se completó con mocasines negros, calcetines blancos y pantalón entallado, lo que construye una imagen que remite al cine clásico y a la elegancia urbana. Este look hizo un guiño contemporáneo a la estética de las actrices Sophia Loren y Audrey Hepburn.

En cuanto a accesorios, Jenner prefiere aretes discretos y collares llamativos para equilibrar la sencillez de sus estilismos.

Kendall Jenner construye una imagen versátil a través de prendas clásicas y detalles modernos

Su manicura suele mantenerse en tonos neutros, y el maquillaje se enfoca en realzar la piel y la mirada con acabados luminosos.

El estilismo general de Kendall Jenner destaca por la integración de elementos clásicos, siluetas definidas y una paleta cromática neutra o pastel, combinados con detalles contemporáneos y guiños retro, lo que refuerza una imagen sofisticada, versátil y atemporal.

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