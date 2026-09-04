Receta de guiso de fideos con verduras, rápida y fácil

El guiso de fideos con verduras reúne ingredientes habituales de la cocina cotidiana en un plato de una sola olla. La combinación de pasta, vegetales y caldo ofrece una alternativa para almuerzos o cenas durante los meses de temperaturas más bajas. La composición de la receta admite ajustes según la época del año y los productos disponibles.
La base suele incluir cebolla, morrón, zanahoria, papa, calabaza o zapallito, aunque no existe una única versión. También puede incorporar tomate, acelga, espinaca, arvejas o choclo. Cada combinación modifica la presencia de vegetales y permite aprovechar los ingredientes que quedaron en la heladera.
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Además de las variantes con carne vacuna, pollo o salchicha, existen opciones con lentejas, garbanzos o porotos. Estas alternativas amplían el aporte de proteínas y permiten adaptar el plato a distintos hábitos alimentarios. Las cantidades dependen del número de porciones y del tipo de fideos elegido.
Receta de guiso de fideos con verduras
El guiso de fideos con verduras es una preparación sustanciosa que combina fideos secos (tipo tirabuzón, moñito o codito) con una variedad de verduras rehogadas y cocidas en caldo, todo en una sola olla. Es una receta simple, económica y muy adaptable a los gustos o ingredientes disponibles.
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El resultado es un plato completo, de consistencia húmeda y con los fideos integrados a las verduras y el caldo. Puede servirse como opción principal en el almuerzo o la cena y admite acompañamientos simples, como queso rallado o pan.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 250 gr de fideos secos (tirabuzón, moñito o codito)
- 1 cebolla mediana
- 1 zanahoria
- 1 papa
- 1/2 morrón rojo
- 1 zapallito verde
- 1 tomate grande o 200 gr de puré de tomate
- 2 dientes de ajo
- 750 ml de caldo de verduras
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 hoja de laurel (opcional)
- Queso rallado para servir (opcional)
Cómo hacer guiso de fideos con verduras, paso a paso
- Pelar y cortar la cebolla, la zanahoria, la papa, el zapallito y el morrón en cubitos pequeños. Picar el ajo.
- Calentar el aceite en una olla grande y rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
- Sumar la zanahoria y el morrón, saltear 2 minutos, luego agregar la papa y el zapallito.
- Incorporar el tomate picado o el puré de tomate y mezclar.
- Condimentar con sal, pimienta, pimentón y la hoja de laurel.
- Añadir el caldo de verduras y llevar a hervor.
- Cuando las verduras estén semi tiernas (unos 10 minutos), agregar los fideos secos.
- Cocinar a fuego medio, revolviendo de vez en cuando para que no se peguen, hasta que los fideos estén al dente y el guiso tenga una textura cremosa (10-12 minutos).
- Si hace falta, agregar un poco más de caldo o agua caliente para que los fideos se cocinen bien pero sin que quede aguado.
- Apagar el fuego y dejar reposar 5 minutos antes de servir.
- Servir caliente, espolvoreando queso rallado si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 310 kcal
- Grasas: 5 gr
- Carbohidratos: 55 gr
- Proteínas: 8 gr
Los datos son estimaciones y cada uno de los valores nutricionales precisos dependerán de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, dentro de un recipiente hermético, hasta 3 días. En freezer, hasta 2 meses. Para recalentar, añadir un chorrito de caldo o agua para mantener la cremosidad.
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