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Receta de guiso de fideos con verduras, rápida y fácil

Una propuesta de olla única con pasta corta, vegetales y caldo, pensada para resolver almuerzos o cenas con ingredientes de uso habitual

Dos cuencos con guiso de fideos y hortalizas picadas con queso, un trozo de pan y una cuchara de metal sobre una mesa de madera.
Las verduras pueden variar de acuerdo con la temporada y la disponibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El guiso de fideos con verduras reúne ingredientes habituales de la cocina cotidiana en un plato de una sola olla. La combinación de pasta, vegetales y caldo ofrece una alternativa para almuerzos o cenas durante los meses de temperaturas más bajas. La composición de la receta admite ajustes según la época del año y los productos disponibles.

La base suele incluir cebolla, morrón, zanahoria, papa, calabaza o zapallito, aunque no existe una única versión. También puede incorporar tomate, acelga, espinaca, arvejas o choclo. Cada combinación modifica la presencia de vegetales y permite aprovechar los ingredientes que quedaron en la heladera.

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Además de las variantes con carne vacuna, pollo o salchicha, existen opciones con lentejas, garbanzos o porotos. Estas alternativas amplían el aporte de proteínas y permiten adaptar el plato a distintos hábitos alimentarios. Las cantidades dependen del número de porciones y del tipo de fideos elegido.

Receta de guiso de fideos con verduras

El guiso de fideos con verduras es una preparación sustanciosa que combina fideos secos (tipo tirabuzón, moñito o codito) con una variedad de verduras rehogadas y cocidas en caldo, todo en una sola olla. Es una receta simple, económica y muy adaptable a los gustos o ingredientes disponibles.

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El resultado es un plato completo, de consistencia húmeda y con los fideos integrados a las verduras y el caldo. Puede servirse como opción principal en el almuerzo o la cena y admite acompañamientos simples, como queso rallado o pan.

Olla de hierro en una hornalla encendida con guiso de fideos espirales, trozos de verdura, caldo y una cuchara de madera.
El guiso combina fideos secos, verduras y caldo en una preparación de olla única (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 250 gr de fideos secos (tirabuzón, moñito o codito)
  • 1 cebolla mediana
  • 1 zanahoria
  • 1 papa
  • 1/2 morrón rojo
  • 1 zapallito verde
  • 1 tomate grande o 200 gr de puré de tomate
  • 2 dientes de ajo
  • 750 ml de caldo de verduras
  • 2 cucharadas de aceite
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 hoja de laurel (opcional)
  • Queso rallado para servir (opcional)

Cómo hacer guiso de fideos con verduras, paso a paso

  1. Pelar y cortar la cebolla, la zanahoria, la papa, el zapallito y el morrón en cubitos pequeños. Picar el ajo.
  2. Calentar el aceite en una olla grande y rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
  3. Sumar la zanahoria y el morrón, saltear 2 minutos, luego agregar la papa y el zapallito.
  4. Incorporar el tomate picado o el puré de tomate y mezclar.
  5. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y la hoja de laurel.
  6. Añadir el caldo de verduras y llevar a hervor.
  7. Cuando las verduras estén semi tiernas (unos 10 minutos), agregar los fideos secos.
  8. Cocinar a fuego medio, revolviendo de vez en cuando para que no se peguen, hasta que los fideos estén al dente y el guiso tenga una textura cremosa (10-12 minutos).
  9. Si hace falta, agregar un poco más de caldo o agua caliente para que los fideos se cocinen bien pero sin que quede aguado.
  10. Apagar el fuego y dejar reposar 5 minutos antes de servir.
  11. Servir caliente, espolvoreando queso rallado si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 310 kcal
  • Grasas: 5 gr
  • Carbohidratos: 55 gr
  • Proteínas: 8 gr

Los datos son estimaciones y cada uno de los valores nutricionales precisos dependerán de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dentro de un recipiente hermético, hasta 3 días. En freezer, hasta 2 meses. Para recalentar, añadir un chorrito de caldo o agua para mantener la cremosidad.

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