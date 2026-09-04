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Receta de omelette caprese, rápida y fácil

La clave está en secar bien las rodajas, cocinar a fuego medio y tapar la sartén uno o dos minutos para fundir el queso sin resecar la mezcla batida

Plato con un omelette relleno de tomate, queso mozzarella y albahaca, acompañado por cubiertos, un vaso y una botella sobre mesa de madera.
La receta de omelette caprese rinde una porción generosa y para dos personas conviene hacer dos omelettes individuales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La combinación caprese —tomate, mozzarella y albahaca— nació en Italia pero encontró tierra fértil en la cocina argentina, donde la influencia italo-criolla hace que estos ingredientes estén siempre a mano. El omelette caprese es el plato ideal para un almuerzo liviano entre semana o una cena rápida cuando no hay ganas de complicarse en la cocina.

Receta de omelette caprese

Se trata de una tortilla francesa de huevo batido, rellena con rodajas de tomate perita, mozzarella fundida y hojas de albahaca fresca. La preparación es completamente en sartén, sin horno, y el resultado es cremoso por dentro con un borde apenas dorado por fuera.

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Tiempo de preparación

Total: 15 minutos

  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 1 tomate perita mediano, en rodajas finas
  • 80 gr de mozzarella, en rodajas o rallada
  • 6 hojas de albahaca fresca
  • 1 cucharada de manteca
  • Sal y pimienta negra a gusto
  • 1 pizca de orégano seco (opcional)
Plato con un omelette relleno de queso y tomates, acompañado por ensalada verde, cubiertos y un vaso de agua sobre una mesa de madera.
El omelette caprese combina tomate, mozzarella y albahaca en una receta de influencia italo-criolla presente en la cocina argentina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer omelette caprese, paso a paso

  1. Cortar el tomate en rodajas finas y secarlas con papel de cocina para eliminar el exceso de agua. Esto evita que el omelette se humedezca durante la cocción.
  2. Batir los 3 huevos en un bol con sal, pimienta y una pizca de orégano hasta integrar bien. No hace falta batir en exceso.
  3. Calentar una sartén antiadherente de 20 a 22 cm a fuego medio. Agregar la manteca y esperá a que se derrita y empiece a espumar, sin que se queme.
  4. Volcar los huevos batidos y dejar que el borde empiece a cocinarse. Con una espátula, empujar los bordes hacia el centro mientras se inclina la sartén para que el huevo líquido fluya hacia los costados.
  5. Cuando la superficie todavía esté levemente húmeda (no cruda), distribuir las rodajas de tomate y la mozzarella sobre una mitad del omelette.
  6. Tapar la sartén 1 a 2 minutos para que el calor funda la mozzarella sin resecar el huevo.
  7. Agregar las hojas de albahaca fresca sobre el relleno. Doblar el omelette por la mitad con la espátula y deslizarlo al plato.
  8. Servir de inmediato, con un hilo de aceite de oliva por encima si se quieren potenciar los sabores.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 1 porción generosa. Para 2 personas, duplicar todos los ingredientes y prepararlos en 2 omelettes individuales (no conviene agrandar uno solo, ya que pierde la textura).

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 380 kcal
  • Proteínas: 26 gr
  • Grasas totales: 28 gr
  • Carbohidratos: 5 gr
  • Sodio: 480 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El omelette caprese es un plato para consumir en el momento. Si sobra, se puede guardar en la heladera en un recipiente tapado hasta 1 día, aunque la textura del huevo y la mozzarella cambian al recalentar. No se recomienda freezar.

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