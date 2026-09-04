Del vestido floral a manejar un tractor: la escena de la reina Máxima que se volvió viral

La reina Máxima sorprendió al conducir un tractor durante una visita a viviendas sostenibles

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La reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta, protagonizó una escena poco habitual al aparecer al volante de un tractor durante una visita oficial en la región de Achterhoek.

La imagen de la monarca conduciendo una maquinaria rural se convirtió en el punto más llamativo de una jornada dedicada a la construcción sostenible, un tema que la llevó a seguir de cerca el recorrido de materiales naturales renovables hasta su aplicación en viviendas y edificios.

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La postal, que combinó el perfil institucional de la actividad con un gesto poco frecuente dentro de la agenda de la realeza europea, rápidamente concentró la atención sobre una visita pensada para poner el foco en nuevas formas de edificación.

La reina Máxima participó en una jornada en la región de Achterhoek sobre materiales de origen biológico aplicados a la construcción. (Captura de video)

En lugar de una recorrida protocolar de bajo impacto visual, la jornada dejó una secuencia con potencial de circular mucho más allá del circuito oficial. La reina, asociada por lo general a actos de Estado, encuentros diplomáticos y compromisos sociales, apareció esta vez vinculada a una escena de trabajo rural que alteró ese registro habitual. El contraste entre la figura real, el tractor y el paisaje productivo funcionó como disparador de interés para una actividad que, por su contenido técnico, podía haber quedado limitada a un anuncio sectorial.

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La recorrida dejó la postal más inesperada de la jornada

La agenda comenzó en Hengelo, donde la reina participó en la cosecha de cáñamo para fibra, una materia prima utilizada en sistemas de aislamiento para la construcción. Fue en ese tramo de la visita donde se produjo la escena que más atención despertó: Máxima manejó un tractor en medio de una actividad de campo, una imagen inusual dentro de su agenda pública y una de esas estampas que reordenan por completo la lectura de un acto oficial.

La reina Máxima condujo un tractor durante una actividad de cosecha de cáñamo para fibra en Hengelo, en la región neerlandesa de Achterhoek. (Captura de video)

Según la información oficial difundida sobre la actividad, la parada en esa localidad también incluyó una explicación sobre el proceso que sigue el material desde su recolección hasta su incorporación en obras. Las fibras de esta planta sirven como insumo para aislamiento dentro de propuestas que apuntan a ampliar el uso de recursos renovables en el sector de la construcción. La lógica de la visita fue mostrar ese recorrido completo, desde la materia prima hasta su inserción concreta en proyectos habitacionales.

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En esa primera parte de la jornada también se vio a la reina con un vestido midi en tono amarillo claro o crema, con estampado floral, mangas cortas con vuelo y cuello con lazo, combinado con sandalias bajas en color beige o camel y un bolso negro al hombro. La elección sumó un elemento de color a una escena atípica: una figura de la realeza en clave de campo, con un look de tonos suaves y una agenda vinculada a temas de vivienda y sostenibilidad. En términos visuales, el contraste entre la indumentaria, la maquinaria agrícola y el entorno reforzó el costado más comentado de la visita.

En Doetinchem, la visita mostró cómo esos materiales llegan a las viviendas

Más tarde, Máxima y la ministra de Vivienda y Ordenación del Territorio, Elanor Boekholt-O’Sullivan, se trasladaron a Doetinchem, donde visitaron una nueva urbanización con viviendas de alquiler y en propiedad levantadas con materiales sostenibles y de origen biológico. Durante la recorrida, ingresaron a dos casas y conversaron con residentes, autoridades municipales y el constructor sobre el desarrollo del barrio.

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Durante la visita oficial, Máxima intervino en una actividad de cosecha de cáñamo para fibra, una materia prima utilizada en sistemas de aislamiento. (Captura de video)

Ese segundo tramo de la agenda funcionó como la continuación concreta de lo visto en el campo. Si en Hengelo el foco estuvo puesto en la cosecha y en la materia prima, en Doetinchem la visita buscó mostrar el resultado final de ese proceso dentro de un proyecto urbano. La actividad también incluyó un intercambio sobre la experiencia inicial de vivir en ese tipo de casas y sobre las características del desarrollo. La urbanización reúne criterios de sostenibilidad y desarrollo habitacional, en línea con iniciativas que promueven formas de construcción con menor impacto ambiental.

La recorrida por las viviendas permitió, además, mover la escena desde la imagen de alto impacto hacia un plano más cotidiano. Allí aparecieron los residentes, el vínculo con el barrio y la dimensión práctica de estos materiales en espacios destinados a ser habitados. Esa combinación entre una postal llamativa y un tema de fondo vinculado a la vivienda fue, en definitiva, lo que le dio volumen a la actividad oficial.

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La agenda cerró con una escala en una escuela construida bajo criterios de sostenibilidad

La visita sumó además una parada en una escuela primaria construida con un enfoque centrado en la sostenibilidad. Allí, la reina y la ministra dialogaron con alumnos y con el director sobre el edificio y sobre el ambiente interior, en una instancia que amplió el eje de la jornada más allá de las viviendas.

En ese espacio también se abordó el desarrollo de la construcción con materiales biológicos, uno de los ejes de la jornada en Achterhoek. El recorrido buscó mostrar, en distintas etapas, cómo los recursos naturales renovables pueden pasar del campo a su aplicación concreta en viviendas, escuelas y otros edificios.

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Con esa última escala, la visita terminó de ordenar un relato que fue del cultivo a la vida cotidiana. Primero apareció la cosecha, después la imagen del tractor, luego las casas y finalmente la escuela. En ese recorrido, Máxima quedó en el centro de una escena capaz de condensar dos registros a la vez: el interés que despierta cada uno de sus movimientos públicos y la intención institucional de exhibir alternativas de construcción asociadas a materiales renovables.