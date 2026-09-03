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Receta de scones de yogur, rápida y fácil

Con una masa suave y rendidora, esta preparación es una gran opción para quienes buscan algo casero para compartir en cualquier momento del día

Scones dorados sobre una tabla de madera con harina espolvoreada, un plato con crema blanca y un frasco con mermelada roja.
La receta de scones de yogur ofrece una preparación rápida y fácil para la merienda o el desayuno (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los scones de yogur son una preparación de pastelería de origen británico que se incorporó de forma estable a la merienda y al desayuno en la Argentina. Se caracterizan por su formato individual, su interior tierno y una elaboración simple que permite resolver una opción casera en poco tiempo.

La incorporación de yogur en la masa aporta humedad, suavidad y una textura más liviana que otras variantes tradicionales. Por esa combinación de practicidad, pocos ingredientes y cocción breve, esta preparación se consolidó como una alternativa habitual para acompañar mate, o café.

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Receta de scones de yogur

Estos bocados se preparan a partir de una mezcla compuesta por harina, manteca, azúcar, polvo de hornear, huevo y yogur natural. Se reconocen, principalmente, porque presentan una miga que resulta suave al paladar y una corteza que solo llega a dorarse levemente en la superficie.

Para llevar adelante su preparación no es necesario realizar un proceso de levado ni tampoco un amasado que demande mucho tiempo, así que esta receta se incluye entre las opciones rápidas que ofrece la panadería casera.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 250 gr de harina 0000
  • 60 gr de azúcar
  • 1 sobre de polvo de hornear (10 gr)
  • 1 pizca de sal
  • 60 gr de manteca fría
  • 1 huevo
  • 170 gr de yogur natural (1 pote chico)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Varios scones redondos de tono dorado apilados sobre un plato transparente en una mesa de madera.
La preparación de scones de yogur no requiere levado ni un amasado prolongado, por lo que se integra a la panadería casera rápida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer scones de yogur, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C. Así se puede asegurar una buena temperatura desde el inicio para que suban bien.
  2. En un bol grande, mezclar la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal.
  3. Agregar la manteca fría cortada en cubos. Desmenuzar con la punta de los dedos hasta lograr un arenado (no trabajar de más, la manteca debe quedar en pequeños trozos).
  4. Hacer un hueco en el centro y sumar el huevo, el yogur y la esencia de vainilla.
  5. Integrar con cuchara o espátula, sin amasar: solo unir hasta que no quede harina suelta. Si está muy pegajoso, espolvorear apenas más harina.
  6. Volcar sobre la mesada y estirar la masa con la mano hasta 2 cm de espesor.
  7. Cortar con un vaso o cortante redondo de 5 cm de diámetro. Reunir los recortes y repetir.
  8. Disponer los círculos en una placa enmantecada, dejando espacio entre sí.
  9. Llevar al horno (200 °C) durante 18 a 20 minutos o hasta que estén doraditos arriba.
  10. Retirar y dejar entibiar sobre una rejilla. Servir solos, con mermelada o queso crema.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 scones medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 110 kcal
  • Grasas: 4 gr
  • Carbohidratos: 16 gr
  • Proteínas: 3 gr

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En recipiente hermético, duran 2 días a temperatura ambiente. En heladera, hasta 5 días. Se pueden freezar ya cocidos por 1 mes; para consumir, solo calentar unos minutos en horno bajo.

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